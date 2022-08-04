UNetBootin — программа для создания загрузочных флешек с операционными системами и/или загрузочными версиями различных программ на борту. Программа полностью бесплатна для использования, интерфейс переведен на русский язык, работает без каких-либо предварительных манипуляций в системах Windows 2000 (32-bit/64-bit) и во всех следующих версиях.

Как сделать загрузочную флешку в UNetBootin?

Утилита UNetBootin рассчитана на использование обычными пользователями ПК, потому в ней не предусмотрены какие-либо сложные настройки для создания загрузочных носителей данных. Программа способна буквально в пару кликов превратить любую флешку в "софт-контейнер" с разнообразными вариантами содержимого. Также отметим, что при помощи утилиты UNetBootin можно создавать и целые загрузочные жесткие диски, на которых можно расположить большое количество операционных систем и/или загрузочного софта.

К примеру, для размещения на флешке установочных файлов Windows достаточно выполнить следующие шаги:

В главном окне программы перевести галочку на пункт «Образ диска».

В выпадающем меню напротив выбрать пункт «Стандарт ISO».

Кликнуть по кнопке выбора файла и указать путь к ISO-образу загрузочного дистрибутива Windows.

Напротив пункта «Тип» выбрать «Устройство USB», а напротив «Носитель» — название флешки.

Нажать «ОК» и ожидать окончание процедуры записи.

Практически те же действия потребуется выполнить для записи на флешки любых других операционных систем и загрузочных программ. Исключение могут составлять ISO-образы, снятые с магнитных дискет. Но решить это просто — достаточно вместо «Стандарт ISO» в блоке «Образ диска» выбрать пункт «Дискета».

Еще одна ключевая особенность UNetBootin — самостоятельное скачивание программой ISO-образов различного содержания и последующий их перенос на флешку. Пример:

Если перенести галочку на элемент «Дистрибутив», становится активными выпадающие меню «Выберите дистрибутив» и «Выберите версию».

В первом меню нужно указать на дистрибутив, который должен будет размещен на флешке. Здесь представлено большое количество различных операционных систем и разнообразных загрузочных утилит по диагностике и ремонту отдельных компонентов ПК, удалению вредоносных программ и т.д.

Если имеется несколько версий выбранного дистрибутива, их наименования будут размещены в соответствующем меню.

Далее также останется выбрать тип носителя, указать выбрать в соответствующем меню его название и нажать на кнопку записи.

UNetBootin самостоятельно скачает выбранный дистрибутив с FTP-сервера разработчиков программы, а затем начнет его перенос на загрузочный носитель.

Таким образом, утилита UNetBootin — универсальный, простой и удобный инструмент для создания загрузочных флешек и жестких дисков, не требующий от пользователя каких-либо специфических навыков в решении подобных задач.