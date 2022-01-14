WinSetupFromUSB — программа для создания загрузочных носителей с операционными системами Windows и Linux и/или разнообразным софтом. Кроме того, в утилиту встроено несколько вспомогательных подпрограмм с собственным уникальным набором функций для выполнения различных операций над носителями информации.

Сама программа WinSetupFromUSB предназначена для запуска из-под ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Поддерживаются системы с архитектурой x86 и x64. Поддержка русского языка не предусмотрена.

Как пользоваться WinSetupFromUSB — инструкция

Ключевая функция программы WinSetupFromUSB — перенос ISO-образов и загрузочных файлов на флешку (и не только) с параллельной ее "трансформацией" в универсальный загрузочный носитель, который может впоследствии может быть использован на любом компьютере для установки ОС либо запуска различного программного обеспечения. Всего утилита WinSetupFromUSB предлагает записать на флешку 5 вариантов ПО:

Операционные системы Windows 2000, XP и 2003. ОС Windows Vista, 7, 8, 10, а также Windows Server 2008 и 2012. Загрузочные версии программ WinBuilder (позволяет создавать пользовательские сборки ОС Windows) и UBCD4Win (утилита для восстановления и диагностики ПК), а также специальные официальные сборки Windows XP BartPE и FLPC, не требующие установки на жесткий диск (запускаются прямо с флешки). Операционные системы Linux и любые другие системы и/или приложения, совместимые с загрузчиком Grub4dos. Здесь следует отметить, что WinSetupFromUSB позволяет записывать на одну флешку неограниченное количество Grub4dos-совместимого ПО. Различные дистрибутивы Linux и программное обеспечение, совместимое с загрузчиками SysLinux или IsoLinux (примером таких программ являются известные Memtest86 и Memtest86+).

По умолчанию программа WinSetupFromUSB отображает в списке доступных устройств для переноса образов только подключенные к компьютеру USB-флешки. Однако утилита способна работать и с любыми другими типами носителей (даже с разделами жестких дисков) — следует лишь включить соответствующую опцию в настройках. Более продвинутые пользователи оценят и другие полезные опции.

Зачем нужна программа WinSetupFromUSB?

К дополнительным функциям WinSetupFromUSB относятся функциональные возможности встроенных вспомогательных подпрограмм. Всего их 3:

FbinstTool. Данная многофункциональная утилита позволяет управлять загрузочными записями MBR на любом носителе, создавать и редактировать загрузочные меню Fbinst/Glrdr/Burg, считывать с носителя таблицу разделов в файл и впоследствии восстанавливать ее и другие операции.

Другими словами, FbinstTool — незаменимый инструмент при создании мультизагрузочных флешек собственной сборки.

BOOTICE. Утилита служит для манипуляции (установка, создание резервной копии и восстановление) загрузочных записей MBR и PBR на любых носителях данных. Программа имеет и другие полезные функции:

Управление разделами накопителей: трансформация из обычного в активный, скрытие, изменение буквы, форматирование, создание резервной копии и восстановление таблицы разделов, и другие операции.

Редактирование HEX-кода дисков.

Создание и управление виртуальными дисками (файлами-образами VHD и VHDX).

Редактирование данных конфигурации загрузки (BCD) диска.

Создание и редактирование загрузочного меню Grub4dos и другие функции.

Утилита BOOTICE также используется при создании мультизагрузочных дисков/флешек и/или для их тонкой настройки.

RMPrepUSB. RMPrepUSB — многофункциональная программа, в одну из основных задач которой входит подготовка USB-накопителей к последующей установке на них загрузочных версий программ и/или операционных систем. Утилита предоставляет множество инструментов для подготовки флешек, например:

Установка различных типов загрузчиков для обеспечения возможности запуска широкого спектра операционных систем и загрузочных программ — Grub4dos, SysLinux, WEE, BOOTMGR и другие.

Размещение на носителе загрузочной записи, которая позволит компьютеру определять его, например, как Floppy-дискету или жесткий диск.

Размещение загрузочных записей для возможности запуска носителя на компьютерах с устаревшей версией BIOS либо для запуска/установки старых версий операционных систем, создававшихся под размещение на Floppy-дискету.

Выполнения различных операций над носителем — тестирование при помощи QEMU-эмулятора, редактирование сигнатуры диска, изменение типов разделов и другие.

И все это — далеко не полный список возможностей RMPrepUSB.