Программа Win32 Disk Imager предназначена для быстрого создания файлов-образов с любых видов накопителей информации или имеющихся на них логических разделов (томов). Приложение можно использовать и для копирования содержимого образа (включая всю техническую информацию) на пустой носитель или раздел. Основная особенность программы Win32 Disk Imager — простота использования и высокая скорость работы.

Как пользоваться Win32 Disk Imager?

Программа Win32 Disk Imager имеет очень простой интерфейс, в котором смогут разобраться даже начинающие пользователи. Для создания файлов-образов с носителей (или, наоборот, для их размещения на накопитель) достаточно выполнить всего 3 несложных действия:

Выбрать файл-образ, который следует поместить на накопитель (раздел «Image File»). Если требуется создать образ диска/раздела, в поле «Image File» следует указать конечный файл в формате «IMG» (файл можно создать вручную, присвоив ему разрешение «img», например — «usb-disk.img»). Выбрать устройство (раздел «Device»), с которого будет снят образ (или куда следует скопировать имеющийся файл-образ). Нажать на кнопку «Read», если требуется создание образа диска/раздела, или «Write» для копирования файла-образа на носитель.

Приложение Win32 Disk Imager также позволяет пользователю присваивать создаваемому файлу-образу уникальную хеш-сумму (поддерживаются алгоритм MD5, SHA1 и SHA256). Это позволит в дальнейшем проверять образ или его точную копию на целостность и соответствие оригиналу.

Представленная версия программы Win32 Disk Imager работает в ОС Windows 7, 8, 8.1 и 10 разрядностью 32 и 64 бит. Приложение не имеет перевода на русский язык.