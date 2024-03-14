Rufus — небольшая утилита, обеспечивающая мощным инструментарием для создания загрузочных USB-флешек, любых типов карт памяти и других видов съемных носителей. Программа имеет открытый исходный код и полностью бесплатна для использования. Последняя версия утилиты Rufus работает в ОС Windows 7 и выше (поддержка 32-х и 64-битных версий).

Зачем нужна программа Rufus?

Основное предназначение программы Rufus — быстрое создание загрузочных устройств с различным содержимым, включая:

Установочные файлы операционных систем. Поддерживаются любые версии ОС Windows, а также большое количество дистрибутивов GNU/Linux — Arch Linux, Ubuntu, Debian, Kubuntu, Knoppix, KolibriOS и другие.

Переносные ОС (Live USB) для возможности взаимодействия с компьютерами без установленной, неработающей или пораженной вирусами операционной системы. Поддерживаются как Windows, так и Linux системы.

Различные загрузочные программы, способные работать вне операционных систем, например — Memtest, Victoria, MHHD и сотни других.

Прошивки и программы для перепрошивки BIOS/UEFI.

Создание образа с USB-карты в формате VHD (DD-образ) с возможностью его дальнейшей записи на это же или другое устройство.

Особенности Rufus

Одна из ключевых особенностей утилиты Rufus — высокая скорость работы. Если сравнивать производительность с аналогичными программами, Rufus превосходит в скорости записи образов на USB-устройства такие приложения как RMPrepUSB, Universal USB Installer, UNetbootin, WiNToBootic и другие.

Утилита Rufus очень проста в использовании. Для создания загрузочных USB-устройств от пользователя требуется лишь:

Выбрать USB-устройство (программа автоматически определяет все устройства, подключенные к компьютеру).

Выбрать метод загрузки. Здесь доступно 3 варианта — «Незагрузочный образ», «FreeDOS» и «ISO-образ».

Указать файл-образ для записи на USB-устройство (утилита работает с ISO-образами, в т.ч. и теми, что можно создать при использовании различных бесплатных утилит, например — ImgBurn). Также поддерживаются файлы-образы в формате VHD, IMG, GZ, BZIP2, BZ2, XZ, LZMA, Z и ZIP.

Выбрать файловую систему и размер кластера (необязательно).

Готово.

Другими словами, Rufus не требует от пользователя выполнения каких-либо специфических настроек для создания загрузочного устройства — программа все сделает самостоятельно. Тем не менее, для опытных пользователей в программе предусмотрены некоторые тонкие настройки создания загрузочных устройств.

Также следует отметить поддержку приложением русского языка и возможность запуска без установки (при использовании портативной версии программы, которая помещена в доступном для скачивания архиве на этой странице).