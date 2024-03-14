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Rufus

Rufus

Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD

3,2 (8)
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Актуальная версия 4.15
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История изменений

Версия 4.15

  • Добавлена поддержка RISC-V 64 для UEFI:NTFS.
  • Улучшены проверки при использовании тихой установки Windows.
  • Улучшена возможность отмены во время повторных попыток записи.
  • Улучшен показ прогресса при извлечении сжатых образов.
  • Исправлены уязвимости в обработчике XML ezxml.

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Оценки программы

3,2

8 оценок Оценок пока нет

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