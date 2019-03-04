Media Creation Tool — программа для обновления операционной системы Windows до последней 10-й версии. Также утилита применяется для создания загрузочного носителя (оптического диска или USB-флешки) с установщиком Windows 10 на борту.

Программа Media Creation Tool бесплатная для использования, подходит для компьютеров под управлением 32-х и 64-битиных версий Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (в XP и Vista недоступна функция обновления ОС, только возможность создания загрузочной флешки/диска). Интерфейс утилиты выполнен на русском языке.

Как обновить Windows через Media Creation Tool?

Обновление Windows через Media Creation Tool — достаточно простая задача. Основное требование — на компьютере, с которого запускается программа, должна быть установлена ОС Windows версии не ниже 7. Процедура обновления системы выглядит следующим образом:

Запустить программу Media Creation Tool с правами администратора.

Из двух предложенных вариантов действий выбрать «Обновить этот компьютер сейчас».

Дождаться скачивания установочных файлов Windows.

Выбрать один из вариантов действий с хранящейся информацией на жестком диске: «Сохранить личные файлы и приложения», «Сохранить только мои личные файлы» или «Ничего».

Кликнуть по кнопке «Установить» и ожидать завершение процесса обновления (займет некоторое время).

В некоторых случаях утилита Media Creation Tool "ругается" на установленную в данный момент версию Windows (в особенности это касается пиратских сборок ОС). Подобное сообщение обычно возникает уже после запуска функции обновления. Если оно все же отобразилось, обновить систему при помощи Media Creation Tool не получится.

Как создать загрузочную флешку/диск через Media Creation Tool?

Процесс создания загрузочного носителя в программе Media Creation Tool с последней версией Windows 10 на борту полностью автоматизирован. В отличие от всех прочих подобных утилит, пользователю не придется выполнять какие-либо сложные настройки, отдельно скачивать образы установочных дисков и т.д.

Помимо загрузочных носителей, Media Creation Tool может создавать и ISO-образ с установщиком Windows. Его можно будет затем использовать в любой другой программе для создания загрузочной флешки или диска.

Для подготовки загрузочного носителя понадобится диск или флешка объемом не менее 8 гигабайт, а также доступ (желательно широкополосный и безлимитный) в интернет для скачивания установочных файлов — это единственные требования программы.

Процесс создания загрузочного носителя при помощи Media Creation Tool выглядит следующим образом:

Запустить программу, в меню выбора действия выбрать вариант «Создать USB-устройство флэш-памяти, DVD-диск или ISO-файл».

Выбрать язык установки Windows, выпуск ОС (в большинстве случаев там только один вариант) и архитектуру: 64-х или 32-разрядная система либо оба варианта (в этом случае архитектуру можно будет выбрать в процессе установки).

Выбрать тип носителя для установки: «USB-устройство флеш-памяти» или «ISO-файл». Второй вариант используется при создании загрузочного диска либо формирования установочного ISO-файла.

Если выбран вариант «USB-устройство флеш-памяти», программа самостоятельно скачает необходимые файлы и затем перенесет их на носитель. Если же выбран вариант «ISO-файл», программа сохранит ISO-файл на жестком диске в указанном месте, после чего пользователю предстоит самостоятельно его записать на диск любым стандартным способом записи.

Дальнейшая установка Windows при помощи созданного загрузочного носителя осуществляется стандартным способом, т.е. компьютер необходимо выключить, а затем включить его, указав в качестве загрузочного устройства USB-интерфейс либо оптический привод.

Media Creation Tool ошибка 0x20000

Если Вы столкнулись с кодом ошибки 0x20000 и 0xc1900500 в процессе работы программы, значит скачивание ISO образов с территории России запрещено. Вы можете скачать ISO образ Windows из альтернативных источников на более высокой скорости.