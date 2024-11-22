Многие пользователи, решившие обновиться до Windows 11 стандартным способом, с удивлением обнаружили, что их процессор не поддерживается. Удивление возникло на той почве, что, к примеру, на компьютеры с Intel Core i3 удалось установить новую версию ОС, а с более современными процессорами Intel Core i5 — нет (и в случае с кристаллами AMD таких примеров тоже хватает).

Почему некоторые процессоры не поддерживаются Windows 11?

Как выяснилось немного позже после публикации системных требований Windows 11, для нормальной работы операционная система требует наличия в процессорах определенных функций безопасности:

«Mode Based Execution Control» или «MBEC» для процессоров Intel

«Guest-Mode Execute Trap» или «GMET» для процессоров AMD

Грубо говоря, наличие этих функций не зависит от семейства «камней» (i3/i5/i7 и т.д.), а зависит от их модели — это цифровой или буквенно-цифровой код, следующий сразу за наименованием семейства (Intel Core i5 10600K). Так, разработанный в 2019 году Intel Core i3 1000G1 обладает нужными функциями безопасности для установки Windows 11, а выпущенные в 2017-м Intel Core i5 7400 — нет. Примерно та же картина наблюдается и у продукции AMD.

Но обидней всего то, что многие из поддерживаемых Windows 11 процессоров чуть ли не на порядок слабее по техническим характеристикам тех, что оказались в аутсайдерах. А все из-за того, что в них отсутствует какая-то там функция безопасности, о которой и слышал-то узкий круг сильно заинтересованных пользователей.

Итак, что же делать? Выхода всего два — либо приобрести поддерживаемый Windows 11 «камешек» (вот списки «правильных» ЦП Intel и AMD, либо установить систему, используя один их методов обхода этого требования. Однако владельцам ноутбуков деваться и вовсе некуда — процессор новый установить они не смогут, потому остается только последний вариант.

И сразу скажем, среди методов обхода требований к ЦП присутствует и официальный, предложенный самой Microsoft. Правда, сработает он только на тех компьютерах, на которых установлена оригинальная копия Windows 10 (но вполне возможно, что сработает и на активированных «левыми» способами системах). С него и начнем.