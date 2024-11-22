Многие пользователи, решившие обновиться до Windows 11 стандартным способом, с удивлением обнаружили, что их процессор не поддерживается. Удивление возникло на той почве, что, к примеру, на компьютеры с Intel Core i3 удалось установить новую версию ОС, а с более современными процессорами Intel Core i5 — нет (и в случае с кристаллами AMD таких примеров тоже хватает).
Почему некоторые процессоры не поддерживаются Windows 11?
Как выяснилось немного позже после публикации системных требований Windows 11, для нормальной работы операционная система требует наличия в процессорах определенных функций безопасности:
- «Mode Based Execution Control» или «MBEC» для процессоров Intel
- «Guest-Mode Execute Trap» или «GMET» для процессоров AMD
Грубо говоря, наличие этих функций не зависит от семейства «камней» (i3/i5/i7 и т.д.), а зависит от их модели — это цифровой или буквенно-цифровой код, следующий сразу за наименованием семейства (Intel Core i5 10600K). Так, разработанный в 2019 году Intel Core i3 1000G1 обладает нужными функциями безопасности для установки Windows 11, а выпущенные в 2017-м Intel Core i5 7400 — нет. Примерно та же картина наблюдается и у продукции AMD.
Но обидней всего то, что многие из поддерживаемых Windows 11 процессоров чуть ли не на порядок слабее по техническим характеристикам тех, что оказались в аутсайдерах. А все из-за того, что в них отсутствует какая-то там функция безопасности, о которой и слышал-то узкий круг сильно заинтересованных пользователей.
Итак, что же делать? Выхода всего два — либо приобрести поддерживаемый Windows 11 «камешек» (вот списки «правильных» ЦП Intel и AMD, либо установить систему, используя один их методов обхода этого требования. Однако владельцам ноутбуков деваться и вовсе некуда — процессор новый установить они не смогут, потому остается только последний вариант.
И сразу скажем, среди методов обхода требований к ЦП присутствует и официальный, предложенный самой Microsoft. Правда, сработает он только на тех компьютерах, на которых установлена оригинальная копия Windows 10 (но вполне возможно, что сработает и на активированных «левыми» способами системах). С него и начнем.
Установка Windows 11 путем обновления из Windows 10
Это и есть тот самый способ, предложенный Microsoft. Точнее — их два, но они особо не отличаются. Все, что требуется сделать — создать в реестре специальный параметр, который станет своеобразным сигналом для «Центра обновления Windows» и серверов Microsoft о разрешении установки Windows 11 на компьютер с неподходящим процессором. И не только, кстати, с ним. Этот же способ позволит обойти и требование к версии доверенного платформенного модуля (TPM) — достаточно будет иметь на компьютере TPM 1.2, а не 2.0, как того требуется 11-я Windows.
Создадим ключ:
- Запустите Редактор реестра при помощи команды «regedit» через приложение «Выполнить» (нажмите «Win + R» для его запуска):
- В самом редакторе перейдите нижеуказанному адресу (просто скопируйте и вставьте его в адресную строку, затем нажмите Enter):
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup
- Находясь в разделе «MoSetup», создайте новый параметр «DWORD (32-бита)»: кликните правой кнопкой мыши по пустой области в левой части окна редактора, затем выберите «Создать» и «Параметр DWORD (32-бита)». Назовите его как AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU:
- Далее откройте созданный параметр, впишите единицу в поле «Значение» в появившемся окне и нажмите «ОК»:
- Готово.
Дальнейшие действия зависят от того, как будет устанавливаться Windows 11. Либо путем обновления через «Центр обновления», либо путем скачивания небольшой утилиты «Помощник по установке Windows 11», которая, в свою очередь, скачает оригинальный ISO-образ с Windows 11 и запустит установку системы (загрузочную флешку при этом создавать не придется). С «Центром обновления» и так все понятно — просто откройте его в «Параметрах» и запустите обновление, кликнув по кнопке «Загрузить и установить»:
Если этот вариант не сработал, попробуйте следующий:
- Сначала скачайте утилиту «Помощник по установке Windows 11» с этой страницы Microsoft (кликните по кнопке «Скачать» в разделе «Помощник по установке Windows 11»).
- Запустите скачанный файл «Windows11InstallationAssistant.exe». Если окно «Помощник по установке Windows 11» автоматически закрывается, с чем уже столкнулись многие пользователи, следует запустить утилиту в режиме совместимости с Windows 7.
- Откройте свойства файла «Windows11InstallationAssistant.exe» и перейдите во вкладку «Совместимость». В центре — поставьте флажок напротив «Запустить программу в режиме совместимости с:», а затем — ниже — установите вариант «Windows 7». Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения:
- Теперь программа «Помощник по установке Windows 11» должна запуститься (проверено — работает). Просто кликните в ней «Принять и установить» и следуйте дальнейшим инструкциям. Но сначала придется дождаться завершения скачивания установочных файлов, размер которых составляет порядка 5 гигабайт.
Если ни тот, ни другой способ от Microsoft не помог или по каким-то причинам не сработал, придется пойти другим путем. Следующие два способа позволяют обойти почти все препятствия на пути к установке Windows 11, включая Secure Boot, TMP (даже если этот модуль и вовсе отсутствует в компьютере) и не только. И оба требуют предварительного создания загрузочной флешки, загрузки с нее и ручной установки системы.
Обход требований Windows 11 при помощи программы Rufus
Программа Rufus способна в процессе создания загрузочной флешки немного «подкорректировать» ISO-образ так, что установщик Windows 11 перестанет «обращать внимание» на несовместимость компьютера с новой системой:
- Для начала скачайте оригинальный ISO-образ с сайта Microsoft (кнопка «Скачать» в разделе «Скачать образ диска Windows 11 (ISO)»):
- Далее в программе Rufus кликните по кнопке «Выбрать» и укажите путь до только что скачанного ISO-образа Windows 11. Обратите внимание на блок «Параметры образа». Здесь будет указано «Standard Windows 11 Installation»:
- Установите в блоке «Параметры» вариант «Extended Windows 11 Installation (no TPM/no Secure Boot/8Gb- RAM)». Остальные настройки программы оставьте как есть. Нажмите кнопку «Старт», чтобы программа приступила к созданию загрузочной флешки
Теперь останется загрузиться с флешки и выполнить установку Windows 11 вручную.
Обход требований Windows 11 при помощи скрипта «Universal Media Creation Tool»
Условно назовем данный способ «полуофициальным», т.к. он предполагает использование утилиты «Media Creation Tool» (программа для создания загрузочных носителей от Microsoft) и оригинального образа Windows 11. Но по отдельности не то, не другое скачивать не придется — все это самостоятельно сделает скрипт «Universal Media Creation Tool». Его-то и достаточно скачать:
- Перейдите в браузере по этой ссылке репозитория GitHub, нажмите на открывшейся странице кнопку «Code» и затем в отобразившемся меню кликните «Download ZIP»:
- Распакуйте скачанный архив. В нем найдите и запустите файл «MediaCreationTool.bat»
- На экране отобразится окно «MCT Version» — кликните в нем по кнопке «11»:
- В следующем окне выберите пункт «Create USB»:
- Откроется еще одно окно — дождитесь окончания загрузки официальной утилиты Media Creation Tool:
- Программа Media Creation Tool запустится автоматически. Выберите в ней флешку, на которую будет записан ISO-образ Windosw 11, и нажмите «Далее»:
- Останется дождаться завершения скачивания файлов установки Windows 11 и следовать дальнейшим инструкциям Media Creation Tool:
По завершению создания загрузочной флешки выполните установку Windows 11 вручную.