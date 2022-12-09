Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot

Все уже наслышаны о системных требованиях Windows 11, делающих невозможным установку этой версии ОС на компьютеры без доверенного платформенного модуля TPM 2.0 и/или без поддержки им режима безопасной загрузки Secure Boot. Это часто становится преградой на пути к успешной установке или обновлению 10-ки до Windows 11. И хорошая новость в том, что эти преграды все-таки можно обойти.
Начнем с простого — обхода требований к версии модуля TPM. Этот способ предложили сами разработчики из Microsoft, но он требует наличия на компьютере TPM устаревшей версии 1.2.
Установка Windows 11 на компьютер с модулем TPM 1.2
Если на компьютере модуля TPM не имеется вообще, можете переходить к следующей части статьи. Наличие и версию TPM довольно легко проверить:
- Откройте окно «Выполнить» комбинацией клавиш «Win + R», впишите в него команду «tpm.msc» и нажмите «ОК»:
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- Откроется окно «Управление доверенным платформенным модулем (TPM) на локальном компьютере». В блоке «Сведения об изготовителе TPM» будет указана версия спецификации модуля, если таковой установлен в компьютере:
- Если же модуль отсутствует, то система нам об этом так и сообщит:
Возможно, модуль TPM деактивирован в настройках BIOS/UEFI. Его включение рассматривать здесь не будем, однако у нас есть инструкция по теме.
Если на компьютере все же присутствует TPM устаревшей версии 1.2, для успешного обновления c Windows 10 до 11 нужно сделать следующее:
- Запустить «Редактор реестра» (можно через программу «Выполнить» при помощи команды «regedit»):
- Перейти в редакторе реестра в раздел, что находится по этому пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup
- Создать в открывшемся разделе «MoSetup» параметр DWORD (32 бита):
- Переименовать созданный параметр в «AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU» (без кавычек), кликнуть по нему два раза и вписать в открывшееся окно в поле «Значение» единицу, после чего нажать «ОК»:
- Готово.
Теперь можно повторно открыть «Центр обновления Windows» и попробовать запустить процесс обновления Windows 10 до 11. Если проблема была в несоответствии версии модуля TPM, то все должно пройти гладко. Кстати, выполненные нами шаги также позволяют обойти требования Windows 11 к процессору.
Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot при помощи программы Rufus
Данный способ предполагает создание загрузочной флешки и последующую установку Windows 11 в ручном режиме. Для обхода требований к TPM 2.0 и Secure Boot будет использоваться программа Rufus, позволяющая записать оригинальный образ Windows 11 на USB-носитель так, что во время установки системы не будут проверяться указанные требования. Действия следующие:
- Для начала нужно скачать оригинальный ISO-образ Windows 11. Дальнейшие действия:
- Скачайте программу Rufus, установите и запустите ее.
- В самой программе кликните по кнопке «Выбрать», укажите путь до скачанного ранее оригинального ISO-образа Windows 11. После этого в блоке «Параметры образа» будет указано — «Standard Windows 11 Installation» (стандартная установка):
- Нужен кликнуть по этому блоку и выбрать вариант установки «Extended Windows 11 Installation (no TPM/no Secure Boot/8Gb- RAM)» (расширенная установка). Иногда в блоке «Параметры образа» не появляется нужной опции. В этом случае попробуйте извлечь флешку из компьютера и подключить повторно, не закрывая программу Rufus.
- Остальные настройки программы оставьте как есть. Нажмите кнопку «Старт» и дождитесь окончания записи.
Теперь можно приступать к самостоятельно установке Windows 11.
Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot при помощи скрипта для Media Creation Tool
Технически, этот способ аналогичен предыдущему, за исключением необходимости самостоятельного скачивания оригинального образа и установки программы для его записи на флешку (все это будет происходить в автоматическом режиме):
- Скачиванием скрипт (исполнимый BAT-файл для командной строки Windows) «Universal Media Creation Tool» можно с GitHub. Перейдя по ссылке, нажмите кнопку «Code» и затем в отобразившемся меню кликните по ссылке «Download ZIP»:
- Распакуйте скачанный архив и запустите файл «MediaCreationTool.bat».После кратковременного появления на экране синего окна, отобразится список «MCT Version», в котором нужно кликнуть по пункту «11»:
- В следующем окне выберите пункт «Create USB» для создания загрузочной флешки с Windows 11:
- Дождитесь окончания загрузки программы Media Creation Tool в следующем окне:
- В программе Media Creation Tool выберите флешку, затем нажмите «Далее»:
- Дождитесь окончания скачивания образа Windows 11 и его последующей записи на флешку:
Готово.
Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot путем редактирования реестра во время инсталляции системы
Данный способ предполагает внесение правок в реестр, создаваемый вначале установки Windows 11. Он также требует предварительного создания загрузочной флешки, но уже без каких-либо предварительных манипуляций с образом. Т.е. можно скачать оригинальный образ Windows 11 и записать его на USB-носитель при помощи любой программы. Дальнейшие действия:
- Для внесения правок в реестр будем использовать REG-файл. Его нужно будет скопировать на флешку (желательно использовать отдельный USB-носитель). Но сначала создайте обычный текстовый документ (TXT), откройте его и скопируйте внутрь следующие строки:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig]
"BypassTPMCheck"=dword:00000001
"BypassSecureBootCheck"=dword:00000001
- В программе «Блокнот» откройте меню «Файл» и выберите пункт «Сохранить как…». В открывшемся укажите любое имя для файла, но вместо расширения «TXT» в конце впишите «REG»:
- Созданный вначале текстовый документ можно удалить.
- Далее запустите установку Windows 11, загрузившись с флешки. Доберитесь до окна, в котором нужно будет выбрать, какую операционную систему следует установить. Выделите нужный вариант системы и нажмите «Далее»:
- Спустя некоторое время на экране появится сообщение, что «Запуск Windows 11 на этом компьютере невозможен»:
- Теперь нам нужно запустить созданный ранее REG-файл. Т.к. в среде установки Windows отсутствует какой-либо файловый менеджер, пойдем на хитрость, и запустим его через «Блокнот». Это несложно.
- Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш «Shift + F10», что приведет к запуску командной строки. В него нужно будет вписать без кавычек команду «notepad.exe» затем нажать Enter:
- Это приведет к запуску программы «Блокнот». Откройте в нем меню «Файл», затем — «Открыть». В окне выбора файла напротив поля «Имя файла» установите вариант «Все файлы (*.*)» и пока просто откройте флешку, где сохранен ранее созданный REG-файл:
- Теперь кликните правой кнопкой мыши по REG-файлу и выберите в отобразившемся меню пункт «Слияние». В окне с предупреждением нажмите «Да»:
- Закройте командную строку и блокнот, а в окне с ошибкой невозможности установки Windows 11 нажмите кнопку «Назад» в левом верхнем углу, после чего вновь выберите редакцию ОС, которую следует установить, и нажмите «Далее». Если все нормально, то установка продолжится в штатном режиме.
Пока на этом все.