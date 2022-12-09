Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot

Все уже наслышаны о системных требованиях Windows 11, делающих невозможным установку этой версии ОС на компьютеры без доверенного платформенного модуля TPM 2.0 и/или без поддержки им режима безопасной загрузки Secure Boot. Это часто становится преградой на пути к успешной установке или обновлению 10-ки до Windows 11. И хорошая новость в том, что эти преграды все-таки можно обойти.

Начнем с простого — обхода требований к версии модуля TPM. Этот способ предложили сами разработчики из Microsoft, но он требует наличия на компьютере TPM устаревшей версии 1.2.

Установка Windows 11 на компьютер с модулем TPM 1.2 Если на компьютере модуля TPM не имеется вообще, можете переходить к следующей части статьи. Наличие и версию TPM довольно легко проверить: Откройте окно «Выполнить» комбинацией клавиш «Win + R», впишите в него команду «tpm.msc» и нажмите «ОК»: 1 Откроется окно «Управление доверенным платформенным модулем (TPM) на локальном компьютере». В блоке «Сведения об изготовителе TPM» будет указана версия спецификации модуля, если таковой установлен в компьютере: Если же модуль отсутствует, то система нам об этом так и сообщит: Возможно, модуль TPM деактивирован в настройках BIOS/UEFI. Его включение рассматривать здесь не будем, однако у нас есть инструкция по теме. Если на компьютере все же присутствует TPM устаревшей версии 1.2, для успешного обновления c Windows 10 до 11 нужно сделать следующее: Запустить «Редактор реестра» (можно через программу «Выполнить» при помощи команды «regedit»): Перейти в редакторе реестра в раздел, что находится по этому пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup Создать в открывшемся разделе «MoSetup» параметр DWORD (32 бита): Переименовать созданный параметр в «AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU» (без кавычек), кликнуть по нему два раза и вписать в открывшееся окно в поле «Значение» единицу, после чего нажать «ОК»: Готово. Теперь можно повторно открыть «Центр обновления Windows» и попробовать запустить процесс обновления Windows 10 до 11. Если проблема была в несоответствии версии модуля TPM, то все должно пройти гладко. Кстати, выполненные нами шаги также позволяют обойти требования Windows 11 к процессору.

Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot при помощи программы Rufus Данный способ предполагает создание загрузочной флешки и последующую установку Windows 11 в ручном режиме. Для обхода требований к TPM 2.0 и Secure Boot будет использоваться программа Rufus, позволяющая записать оригинальный образ Windows 11 на USB-носитель так, что во время установки системы не будут проверяться указанные требования. Действия следующие: Для начала нужно скачать оригинальный ISO-образ Windows 11. Дальнейшие действия:

Скачайте программу Rufus, установите и запустите ее.

В самой программе кликните по кнопке «Выбрать», укажите путь до скачанного ранее оригинального ISO-образа Windows 11. После этого в блоке «Параметры образа» будет указано — «Standard Windows 11 Installation» (стандартная установка): Нужен кликнуть по этому блоку и выбрать вариант установки «Extended Windows 11 Installation (no TPM/no Secure Boot/8Gb- RAM)» (расширенная установка). Иногда в блоке «Параметры образа» не появляется нужной опции. В этом случае попробуйте извлечь флешку из компьютера и подключить повторно, не закрывая программу Rufus. Остальные настройки программы оставьте как есть. Нажмите кнопку «Старт» и дождитесь окончания записи. Теперь можно приступать к самостоятельно установке Windows 11.

Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot при помощи скрипта для Media Creation Tool Технически, этот способ аналогичен предыдущему, за исключением необходимости самостоятельного скачивания оригинального образа и установки программы для его записи на флешку (все это будет происходить в автоматическом режиме): Скачиванием скрипт (исполнимый BAT-файл для командной строки Windows) «Universal Media Creation Tool» можно с GitHub. Перейдя по ссылке, нажмите кнопку «Code» и затем в отобразившемся меню кликните по ссылке «Download ZIP»: Распакуйте скачанный архив и запустите файл «MediaCreationTool.bat».После кратковременного появления на экране синего окна, отобразится список «MCT Version», в котором нужно кликнуть по пункту «11»: В следующем окне выберите пункт «Create USB» для создания загрузочной флешки с Windows 11: Дождитесь окончания загрузки программы Media Creation Tool в следующем окне: В программе Media Creation Tool выберите флешку, затем нажмите «Далее»: Дождитесь окончания скачивания образа Windows 11 и его последующей записи на флешку: Готово.