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Инструкции 15.06.2026 6 минут

Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot

Рекомендации и инструкции по установке Windows 11 на компьютеры без TPM и Secure Boot.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Все уже наслышаны о системных требованиях Windows 11, делающих невозможным установку этой версии ОС на компьютеры без доверенного платформенного модуля TPM 2.0 и/или без поддержки им режима безопасной загрузки Secure Boot. Это часто становится преградой на пути к успешной установке или обновлению 10-ки до Windows 11. И хорошая новость в том, что эти преграды все-таки можно обойти.

Начнем с простого — обхода требований к версии модуля TPM. Этот способ предложили сами разработчики из Microsoft, но он требует наличия на компьютере TPM устаревшей версии 1.2.

Установка Windows 11 на компьютер с модулем TPM 1.2

Если на компьютере модуля TPM не имеется вообще, можете переходить к следующей части статьи. Наличие и версию TPM довольно легко проверить:

  • Откройте окно «Выполнить» комбинацией клавиш «Win + R», впишите в него команду «tpm.msc» и нажмите «ОК»:

tpm.msc1

  • Откроется окно «Управление доверенным платформенным модулем (TPM) на локальном компьютере». В блоке «Сведения об изготовителе TPM» будет указана версия спецификации модуля, если таковой установлен в компьютере:

Окно «Управление доверенным платформенным модулем (TPM) на локальном компьютере»

  • Если же модуль отсутствует, то система нам об этом так и сообщит:

Управление доверенным платформенным модулем (TPM) на локальном компьютере

Возможно, модуль TPM деактивирован в настройках BIOS/UEFI. Его включение рассматривать здесь не будем, однако у нас есть инструкция по теме.

Если на компьютере все же присутствует TPM устаревшей версии 1.2, для успешного обновления c Windows 10 до 11 нужно сделать следующее:

  • Запустить «Редактор реестра» (можно через программу «Выполнить» при помощи команды «regedit»):

regedit

  • Перейти в редакторе реестра в раздел, что находится по этому пути:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

  • Создать в открывшемся разделе «MoSetup» параметр DWORD (32 бита):

Редактор реестра

  • Переименовать созданный параметр в «AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU» (без кавычек), кликнуть по нему два раза и вписать в открывшееся окно в поле «Значение» единицу, после чего нажать «ОК»:

Создание параметра AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

  • Готово.

Теперь можно повторно открыть «Центр обновления Windows» и попробовать запустить процесс обновления Windows 10 до 11. Если проблема была в несоответствии версии модуля TPM, то все должно пройти гладко. Кстати, выполненные нами шаги также позволяют обойти требования Windows 11 к процессору.

Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot при помощи программы Rufus

Данный способ предполагает создание загрузочной флешки и последующую установку Windows 11 в ручном режиме. Для обхода требований к TPM 2.0 и Secure Boot будет использоваться программа Rufus, позволяющая записать оригинальный образ Windows 11 на USB-носитель так, что во время установки системы не будут проверяться указанные требования. Действия следующие:

  • Для начала нужно скачать оригинальный ISO-образ Windows 11. Дальнейшие действия:
  • Скачайте программу Rufus, установите и запустите ее.
  • В самой программе кликните по кнопке «Выбрать», укажите путь до скачанного ранее оригинального ISO-образа Windows 11. После этого в блоке «Параметры образа» будет указано — «Standard Windows 11 Installation» (стандартная установка):

Rufus

  • Нужен кликнуть по этому блоку и выбрать вариант установки «Extended Windows 11 Installation (no TPM/no Secure Boot/8Gb- RAM)» (расширенная установка). Иногда в блоке «Параметры образа» не появляется нужной опции. В этом случае попробуйте извлечь флешку из компьютера и подключить повторно, не закрывая программу Rufus.

Программа Rufus

  • Остальные настройки программы оставьте как есть. Нажмите кнопку «Старт» и дождитесь окончания записи.

Теперь можно приступать к самостоятельно установке Windows 11.

Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot при помощи скрипта для Media Creation Tool

Технически, этот способ аналогичен предыдущему, за исключением необходимости самостоятельного скачивания оригинального образа и установки программы для его записи на флешку (все это будет происходить в автоматическом режиме):

  • Скачиванием скрипт (исполнимый BAT-файл для командной строки Windows) «Universal Media Creation Tool» можно с GitHub. Перейдя по ссылке, нажмите кнопку «Code» и затем в отобразившемся меню кликните по ссылке «Download ZIP»:

Скачивание Universal Media Creation Tool

  • Распакуйте скачанный архив и запустите файл «MediaCreationTool.bat».После кратковременного появления на экране синего окна, отобразится список «MCT Version», в котором нужно кликнуть по пункту «11»:

  • В следующем окне выберите пункт «Create USB» для создания загрузочной флешки с Windows 11:

Universal Media Creation Tool

  • Дождитесь окончания загрузки программы Media Creation Tool в следующем окне:

Universal Media Creation Tool

  • В программе Media Creation Tool выберите флешку, затем нажмите «Далее»:

  • Дождитесь окончания скачивания образа Windows 11 и его последующей записи на флешку:

Скачивание Windows 11

Готово.

Установка Windows 11 без модуля TPM 2.0 и Secure Boot путем редактирования реестра во время инсталляции системы

Данный способ предполагает внесение правок в реестр, создаваемый вначале установки Windows 11. Он также требует предварительного создания загрузочной флешки, но уже без каких-либо предварительных манипуляций с образом. Т.е. можно скачать оригинальный образ Windows 11 и записать его на USB-носитель при помощи любой программы. Дальнейшие действия:

  • Для внесения правок в реестр будем использовать REG-файл. Его нужно будет скопировать на флешку (желательно использовать отдельный USB-носитель). Но сначала создайте обычный текстовый документ (TXT), откройте его и скопируйте внутрь следующие строки:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig]

"BypassTPMCheck"=dword:00000001

"BypassSecureBootCheck"=dword:00000001

  • В программе «Блокнот» откройте меню «Файл» и выберите пункт «Сохранить как…». В открывшемся укажите любое имя для файла, но вместо расширения «TXT» в конце впишите «REG»:

Создание REG-файла

  • Созданный вначале текстовый документ можно удалить.
  • Далее запустите установку Windows 11, загрузившись с флешки. Доберитесь до окна, в котором нужно будет выбрать, какую операционную систему следует установить. Выделите нужный вариант системы и нажмите «Далее»:

Установка Windows 11

  • Спустя некоторое время на экране появится сообщение, что «Запуск Windows 11 на этом компьютере невозможен»:

Ошибка установки Windows 11

  • Теперь нам нужно запустить созданный ранее REG-файл. Т.к. в среде установки Windows отсутствует какой-либо файловый менеджер, пойдем на хитрость, и запустим его через «Блокнот». Это несложно.
  • Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш «Shift + F10», что приведет к запуску командной строки. В него нужно будет вписать без кавычек команду «notepad.exe» затем нажать Enter:

Командная строка Windows 11

  • Это приведет к запуску программы «Блокнот». Откройте в нем меню «Файл», затем — «Открыть». В окне выбора файла напротив поля «Имя файла» установите вариант «Все файлы (*.*)» и пока просто откройте флешку, где сохранен ранее созданный REG-файл:

  • Теперь кликните правой кнопкой мыши по REG-файлу и выберите в отобразившемся меню пункт «Слияние». В окне с предупреждением нажмите «Да»:

Запуск REG-файла

  • Закройте командную строку и блокнот, а в окне с ошибкой невозможности установки Windows 11 нажмите кнопку «Назад» в левом верхнем углу, после чего вновь выберите редакцию ОС, которую следует установить, и нажмите «Далее». Если все нормально, то установка продолжится в штатном режиме.

Пока на этом все.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Rufus
Rufus

Версия 4.15

Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Windows 11
Windows 11

Версия 26H1

Бесплатная официальная сборка Windows 11 для установки на ПК и ноутбуки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Роман

Добавьте что руфус нужно качать этой версии) руфус 3.20\3.21 не работает способ. тоам либо обычная установка либо windows to go