Чтобы выполнить установку Windows, нужно создать образ системы и записать его на диск или USB-флешку. Стандартные средства операционной системы не дают возможность записи файлов на съемные накопители информации, поэтому для создания образов из загрузочных дисков или файлов необходимо воспользоваться специальными программами.

Лучшие программы для создания ISO-образов дисков мы рассматривали в этой статье. Сегодня расскажем, как сделать обзор диска операционной системы Windows (7, 8 и 10).

BurnAware Free BurnAware Free — программа для работы с образами, создания и записи ISO-файлов, а также копирования данных с диска. Утилита работает с CD/DVD и Blu-Ray дисками, поддерживается возможность записи данных на несколько накопителей информации одновременно. Доступна функция проверки работоспособности диска. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит). Для корректной работы приложения требуется Windows XP и более новые версии. Пользователям доступна русская версия для загрузки. BurnAware Free распространяется полностью бесплатно для некоммерческого использования. В этой версии утилиты нет никаких ограничений по функционалу. При необходимости, пользователи могут купить Premium версию программы. Стоимость лицензии составляет 20 долларов. Для тестирования функционала BurnAware Premium доступна бесплатная Trial-версия утилиты на 10 дней. Все функции приложения расположены в главном окне. Работа с образами выполняется в разделе "Образы". Создать образ для операционной системы Windows можно двумя способами: 1. Копировать в ISO. Этот метод подразумевает копирование данных с диска. После запуска инструмента необходимо выбрать привод, в который вставлен диск с установочными файлами системы. Далее следует указать путь для сохранения исходного файла с данными. Чтобы запустить процесс создания образа из диска, необходимо нажать кнопку "Копировать". 2. Создание образа из файлов или папок. Для этого необходимо запустить инструмент "Создать ISO". В открывшемся окне пользователям нужно добавить файлы или папки, из которых будет создан образ. После этого можно указать название для текущего проекта. На завершающей стадии следует установит размер диска и формат для исходного файла. Процесс работы запустится после нажатия на кнопку "Создать". По завершению процесса создания образов пользователи могут сделать загрузочный ISO для последующей установки ОС Windows. Записать информацию можно на CD/DVD или Blu-Ray. Преимущества программы BurnAware Free: основной функционал утилиты доступен бесплатно;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность создания образов из дисков, папок и файлов;

полная поддержка кодировки Unicode;

автоматическая проверка дисков на наличие ошибок. Недостатки: нет возможности работы с USB-накопителями.

Alcohol 120% Alcohol 120% — популярная утилита для создания образов и виртуальных приводов. Всего приложение позволяет создавать до 31 виртуального привода на компьютере. Созданный образ с данными можно записать на съемный носитель информации. Поддерживается возможность очистки CD-RW, BD-RE и DVD-RW. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для комфортной работы с утилитой требуется Windows XP и новее. На официальном сайте разработчиков доступна полностью русская версия приложения. Модель распространения Alcohol 120 — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию утилиты, необходимо купить лицензию. Стоимость ключа активации составляет 43 доллара. Лицензия покупается навсегда, благодаря чему пользователи получают все обновления пожизненно. Чтобы ознакомиться с функциями программы, пользователи могут скачать бесплатную Trial-версию утилиты. Срок использования пробной версии — 15 дней. С помощью программы Alcohol 120 можно создать образ операционной системы Windows. Выполнить это действие можно двумя способами. Первый способ подразумевает создание образа из диска. Для этого нужно запустить приложение и выбрать инструмент "Создание образов" на панели инструментов. После этого откроется мастер создания образов. В этом окне нужно выполнить следующие действия: Выбрать DVD/CD накопитель, на котором расположены установочные файлы ОС Windows. В разделе "Параметры чтения" следует указать название для образа, выбрать папку для сохранения исходного файла, установить нужный формат. В завершении пользователи могут выбрать тип данных. По умолчанию стоит параметр "Пользовательский". В списке доступны следующие варианты: Play Station 2, StarForce, SecuROM и т.д. Чтобы запустить процесс создания образа необходимо нажать кнопку "Старт". Второй способ — это создание образа из файлов или папок, которые хранятся на компьютере. Для этого необходимо запустить инструмент "Мастеринг образов". В открывшемся окне следует выполнить следующие действия: На первом этапе нужно добавить файлы или папки из которых будет создаваться образ. Следующий этап — выбор папки для сохранения образа; установка имения для исходного файла и формата. Для запуска процесса создания образа необходимо нажать кнопку "Старт". Преимущества программы Alcohol 120%: создание образов из диска, папок и файлов;

функция очистки CD-RW, DVD-RW, BD-RE;

возможность поиска образов на компьютере;

простой и удобный интерфейс на русском языке. Недостатки: не поддерживается возможность создания образов SD-карт.

UltraISO UltraISO — программа для создания, конвертирования и редактирования образов. Утилита поддерживает более 30 форматов файлов: iso, nrg, cue, ima и т.д. Доступна функция эмуляции оптического привода, а созданные образы можно записать на CD/DVD накопители. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит). Для корректной работы утилиты требуется Windows 98 и новее. На официальном сайте разработчиков пользователи могут загрузить полностью русскую версию ПО. UltraISO распространяется по условно-бесплатной модели. Чтобы получить полную версию утилиты со всем функционалом, необходимо приобрести лицензию. Стоимость электронного ключа для одного пользователя составляет 2756 рублей. Для тестирования возможностей приложения можно установить бесплатную пробную версию с ограниченным функционалом. Утилита дает возможность пользователям создавать образы двумя способами: Из диска. Из папок и файлов, которые хранятся на компьютере. Чтобы создать образ Windows из диска, необходимо запустить инструмент "Создать образ CD" на панели инструментов. В открывшемся окне следует выбрать привод, в котором находятся файлы для создания образа. Далее нужно указать настройки чтения диска, выбрать папку для сохранения исходного файла, установить нужный формат вывода (ISO, MDF, IMG, CCD и т.д.). Чтобы запустить процесс создания нового образа Windows из диска, необходимо нажать кнопку "Сделать". Чтобы создать образ из файлов и папок, необходимо перейти в раздел верхнего меню "Действия" — "Добавить файлы". В новом окне нужно выбрать файлы и папки, из которых необходимо создать образ операционной системы Windows. Добавленные файлы отобразятся главном окне утилиты. В отличие от аналогичных приложений, UltraISO дает возможность создать образ жесткого диска. В этом случае в исходный файл будут добавлены все файлы и данные системы. Чтобы запустить этот процесс, нужно перейти в раздел меню "Самозагрузка" — "Создать образ жесткого диска". Преимущества программы UltraISO: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

функция создания образа жесткого диска;

возможность записи образов на диск;

создание образов из файлов и папок;

поддержка более 30 форматов;

интеграция с Daemon Tools и Alcohol 120. Недостатки: у программы отсутствует русскоязычная техническая поддержка.