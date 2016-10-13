Ashampoo Burning Studio Free – программа для профессиональной записи оптических дисков. Она позволяет создавать диски с любым набором функций и данными.
Функции программы:
- Создание дисков в DVD формате с качественной и функциональной анимацией меню, которая работает на любом проигрывателе.
- Обеспечение безопасности хранения информации на диске благодаря шифрованию.
- Создание собственных CD музыкальных дисков со всей необходимой информацией.
- Конвертация музыкальных файлов.
- Создание собственных загрузочных дисков, редактирование образов.
- Форматирование и перезапись оптических дисков.
- Сохранение и дублирование проектов.
- Мультизапись.
- Поддержка QuickTime форматов и Blu-Ray дисков.
- Разработка оригинальных слайд-шоу с выбранными эффектами.
- Выбор готовых шаблонов с поддержкой 3D, добавление и редактирование стилей, кнопок, текста.