Как установить BIN — программы и инструкции

При скачивании некоторых игр (особенно старых) обнаруживается, что среди файлов отсутствует привычный инсталлятор "Setup.exe" или "Install.exe", вместо него имеется только один или несколько BIN-файлов. Зачастую такое происходит по вине того, кто производил снятие образа с CD/DVD-диска — он просто допустил ошибку, забыв приложить к BIN-файлу еще один сопутствующий CUE-файл. Эту ошибку можно исправить самостоятельно.

Но BIN-файлы — это далеко не всегда образы дисков. Файл формата BIN может являться чем угодно. Это может быть, например, прошивка BIOS компьютера, смартфона, роутера, сканера или другого компьютеризированного оборудования, игры от различных старых приставок (Sega, Dendy и т.д.) или даже самостоятельный исполнимый файл (как "EXE"). Дальнейшая инструкция поможет только в случае, если имеющийся BIN-файл является именно образом диска.

Создание CUE-файла Здесь все очень просто: Создайте рядом с BIN-файлом обычный текстовый документ и назовите его точно так же, как называется сам BIN. Например, если имя BIN-файла — "Game_data.bin", то у текстового файла должно быть имя "Game_data.txt". Откройте созданный текстовый документ и построчно скопируйте в него следующее: FILE "имя_файла.bin" BINARY TRACK 01 MODE1/2352 INDEX 01 00:00:00 Замените "имя_файла.bin", оставив кавычки, на имя BIN-файла. Например: FILE "Game_data.bin" BINARY Если в системе включена опция отображения расширений файлов (как на изображениях выше), т.е. после их названия стоит точка, а за ней — "bin", "txt" и т.д., просто сохраните (CTRL + S) отредактированный текстовый файл и закройте его. Затем выделите этот файл для переименования (выделите и нажмите "F2") и замените расширение с "txt" на "cue", нажмите "Да" в открывшемся диалоговом окне. Если расширения скрыты, откройте созданный TXT-файл, затем откройте меню "Файл" и выберите в нем пункт "Сохранить как…". В нижней части окна "Сохранение" в блоке "Тип файла" установите значение "Все файлы", а в поле "Имя файла" впишите — Game_data.cue (замените "Game_data" на имя имеющегося BIN-файла). Нажмите "Сохранить" и закройте файл. Теперь в папке будут находиться 3 файла с одинаковыми именами. Текстовый файл, созданный на первом шаге, можно удалить.