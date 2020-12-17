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Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как установить BIN — программы и инструкции

Инструкция по открытию образов дисков формата BIN путем создания CUE-файла с последующим его монтированием.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При скачивании некоторых игр (особенно старых) обнаруживается, что среди файлов отсутствует привычный инсталлятор "Setup.exe" или "Install.exe", вместо него имеется только один или несколько BIN-файлов. Зачастую такое происходит по вине того, кто производил снятие образа с CD/DVD-диска — он просто допустил ошибку, забыв приложить к BIN-файлу еще один сопутствующий CUE-файл. Эту ошибку можно исправить самостоятельно.

Но BIN-файлы — это далеко не всегда образы дисков. Файл формата BIN может являться чем угодно. Это может быть, например, прошивка BIOS компьютера, смартфона, роутера, сканера или другого компьютеризированного оборудования, игры от различных старых приставок (Sega, Dendy и т.д.) или даже самостоятельный исполнимый файл (как "EXE"). Дальнейшая инструкция поможет только в случае, если имеющийся BIN-файл является именно образом диска.

Создание CUE-файла

Здесь все очень просто:

  • Создайте рядом с BIN-файлом обычный текстовый документ и назовите его точно так же, как называется сам BIN. Например, если имя BIN-файла — "Game_data.bin", то у текстового файла должно быть имя "Game_data.txt".

Создание TXT-файла

  • Откройте созданный текстовый документ и построчно скопируйте в него следующее:

FILE "имя_файла.bin" BINARY

TRACK 01 MODE1/2352

INDEX 01 00:00:00

  • Замените "имя_файла.bin", оставив кавычки, на имя BIN-файла. Например:

FILE "Game_data.bin" BINARY

Переименование TXT-файла

  • Если в системе включена опция отображения расширений файлов (как на изображениях выше), т.е. после их названия стоит точка, а за ней — "bin", "txt" и т.д., просто сохраните (CTRL + S) отредактированный текстовый файл и закройте его. Затем выделите этот файл для переименования (выделите и нажмите "F2") и замените расширение с "txt" на "cue", нажмите "Да" в открывшемся диалоговом окне.

Смена расширения файла с «txt» на «cue»

  • Если расширения скрыты, откройте созданный TXT-файл, затем откройте меню "Файл" и выберите в нем пункт "Сохранить как…".

Сохранение файла в формате CUE

  • В нижней части окна "Сохранение" в блоке "Тип файла" установите значение "Все файлы", а в поле "Имя файла" впишите — Game_data.cue (замените "Game_data" на имя имеющегося BIN-файла). Нажмите "Сохранить" и закройте файл.

Сохранение файла в формате CUE

  • Теперь в папке будут находиться 3 файла с одинаковыми именами. Текстовый файл, созданный на первом шаге, можно удалить.

Установка программы для открытия BIN-файла

Образы дисков в формате BIN могут открывать разные программы, например, DAEMON Tools Lite. Скачайте и установите данную программу. Последующие шаги:

  • В главном окне программы DAEMON Tools Lite нажмите на кнопку "Добавить образ" (кнопка в виде плюса), затем укажите в открывшемся окне на только что созданный CUE-файл и кликните "Открыть".

DAEMON Tools Lite

  • В программу будет добавлен новый элемент с названием, соответствующим названию CUE-файла. Просто кликните по нему два раза мышкой.

Монтирование образа в DAEMON Tools Lite

  • При успешном монтировании образа в списке "Локальный дисков" программы "Проводник" должен будет появиться новый элемент – "CD или DVD-дисковод". Его можно будет открыть и выполнить установку игры.

Монтированный образ диска формата BIN

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

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