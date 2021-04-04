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Программы для монтирования образов дисков

DAEMON Tools Lite, Alcohol Portable, WinCDEmu, ImgDrive, Virtual CloneDrive и другие.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Многие программы и игры распространяются не в привычных архивах, а в виде образов дисков формата ISO, BIN и т.д. Хотя большинство таких файлов также можно распаковать, как обычные архивы, они все же служат для других целей. Образы дисков могут быть добавлены в систему в качестве виртуальных приводов/носителей — как если подключить к компьютеру USB-флешку или вставить диск в CD/DVD-дисковод. Кроме того, файлы-образы используются для создания загрузочных носителей, в т.ч. и USB-флешек.

Если возникла необходимость в монтировании образов дисков, т.е. создания в операционной системе виртуального привода с содержимым, что находится внутри ISO или иного типа файла, можно воспользоваться одной из специализирующихся на этом программ.

DAEMON TOOLS LITE

Бесплатная программа

DAEMON Tools Lite — урезанная версия программы DAEMON Tools. Распространяется бесплатно, но содержит встроенную рекламу, а также время от времени появляющиеся уведомления с предложением обновиться до платной Pro-версии.

DAEMON Tools Lite

Не смотря на это, DAEMON Tools Lite пользуются широкой популярностью. И в первую очередь — за счет поддержки большого количества (порядка 25) форматов образов:

  • Образы оптических дисков: MDX, MDS, MDF, ISO, IMG, CCD, ISZ, SDI, B5T, B6T, BWT, NRG, CUE, FOR, APE, BIN, FLAC, WAV и DAA.
  • Образы жестких дисков: VHD, TC, HC, VMDK, VDI и ISCSI.

Программа DAEMON Tools Lite

Кроме образов дисков, DAEMON Tools Lite также работает с архивами форматов RAR, ZIP и 7z. Архивы также могут быть смонтированы в виртуальный привод, что обеспечит пользователю доступ к содержимому без необходимости предварительной распаковки файлов.

Всего помощи программы можно смонтировать одновременно три образа. Приятным бонусом DAEMON Tools Lite является возможность создания собственных образов с CD, DVD и даже Blue-ray дисков, вставленных в дисковод.

Создание образов в DAEMON Tools Lite

Помимо прочего, данная программа имеет удобный пользовательский интерфейс. Отдельно отметим наличие встроенного файлового менеджера, позволяющего создать собственный каталог из образов дисков и архивов для возможности быстрого из монтирования в будущем.

Библиотека образов в DAEMON Tools Lite

ALCOHOL PORTABLE

Бесплатная программа

Alcohol Portable, как и в предыдущем случае, является урезанной версией своей полнофункциональной редакции Alcohol 120%. Из названия становится ясно, что данная утилита способна работать в автономном режиме. Ее можно установить, например, на флешку, а затем запускать прямо с нее на любом компьютере.

Программа Alcohol Portable имеет минималистический пользовательский интерфейс, и она служит исключительно для монтирования образов.

Alcohol Portable

Программа поддерживает меньшее количество образов, нежели DAEMON Tools Lite, но и того, что есть, будет вполне достаточно для большинства пользователей: MDS, MDX, ISO, BWT, B5T, B6T, CCD, ISZ, CUE, CDI, PDI и NRG.

Программа Alcohol Portable

И последнее — в программе Alcohol Portable также присутствует встроенный файловый менеджер для организации образов.

Менеджер образов в Alcohol Portable

WINCDEMU

Бесплатная программа

WinCDEmu — наверно, самая простая программа для монтирования образов, поддерживающая только один, но зато самый распространенный формат — ISO. Пользовательский интерфейс здесь, можно сказать, отсутствует. При установке программы в контекстном меню «Проводника» Windows, что вызывается при клике по файлу правой кнопкой мыши, будет создан дополнительный пункт — «Выбрать букву диска и монтировать».

WinCDEmu

При выборе этого пункта меню откроется небольшое окошко, в котором, в т.ч., можно выбрать букву для виртуального привода. После нажатия кнопки «ОК» выбранный ISO-образ будет моментально смонтирован. И на этом весь функционал программы WinCDEmu заканчивается.

Программа WinCDEmu

IMGDRIVE

Бесплатная программа

ImgDrive представляет собой узкоспециализированную и простую в использованию программу для монтирования образов, способную работать как в обычном, так и в автономном режиме (существует специальная портативная версия) напрямую с внешнего носителя — диска или USB-флешки.

ImgDrive

Программа ImgDrive обеспечивает возможностью создания до 7 виртуальных приводов одновременно, поддерживает такие популярные форматы образов, как ISO, NRG, MDS/MDF, CCD и ISZ.

Программа ImgDrive

Кроме того, утилита способна монтировать в качестве виртуального привода AUDIO CD аудиофайлы формата APE, FLAC, M4A, WAV, WavPack и TTA.

VIRTUAL CLONEDRIVE

Бесплатная программа

Virtual CloneDrive — еще один представитель бесплатных программ, специализирующихся только в монтировании образов. Утилитой поддерживаются такие популярные форматы, как ISO, BIN, IMG, UDF, DVD и CCD.

Пользовательского интерфейса как такового у этой утилиты тоже нет. Есть только маленькое окно с настройками, из которого отдается команда создания пустых виртуальных приводов в количестве от 1 до 15 единиц одновременно.

Virtual CloneDrive

Созданные пустые приводы моментально отобразятся в «Проводнике» Windows. Чтобы смонтировать в образ в первый из доступных (пустых) приводов, достаточно просто запустить файл. Можно и другим способом: кликнуть правой кнопкой мыши по иконке программы Virtual CloneDrive в системном трее, выбрать один из созданных виртуальных приводов и затем указать на монтируемый файл.

Программа Virtual CloneDrive

WINARCHIVER VIRTUAL DRIVE

Бесплатная программа

WinArchiver Virtual Drive — это немного больше, чем просто программа для монтирования образов дисков, что обусловлено ее способностью работать с многочисленными архивами. По принципу работы напоминает предыдущую программу. Утилита также может монтировать образы сразу либо в предварительно созданные пустые виртуальные приводы.

Программа WinArchiver Virtual Drive выигрывает за счет способности создания одновременно 23 таких приводов, каждому из которых пользователь может вручную присвоить букву:

WinArchiver Virtual Drive

Но главное преимущество данной программы — поддержка большего числа форматов файлов, нежели любая из рассмотренных выше утилит. В дополнение к этому программа WinArchiver Virtual Drive способна монтировать архивы, как это делает DAEMON Tools Lite.

Всего при помощи данной можно распаковать или смонтировать 53 формата файлов-образов и архивов: ZIP, RAR, 7z, 001, MZP, ISO, XDI,ARJ, BZ2, BZIP2, GZ, GZIP, TAR, TAZ, TBZ, TBZ2, TGZ, TPZ, CAB, CPIO, DEB, LHA, LZH, RPM, SPLIT, SWM, WIM, Z, DAA, BIN, CUE, MDF, MDS, ASHDISC, BWI, B5I, LCD, IMG, CDI, CIF, P01, PDI, NRG, NCD, PXI, GI, FCD, VCD, C2D, DMG, BIF, IMA, FLP и UIF.

IMDISK TOOLKIT

Бесплатная программа

ImDisk Toolkit можно смело назвать профессиональной программой для монтирования образов. И это даже не связано с поддержкой разнообразных форматов образов дисков. Все дело в наличии одной специфической функции, позволяющей создавать виртуальный привод прямо в оперативной памяти.

ImDisk Toolkit

Все рассмотренные выше утилиты работают с образами, записанными непосредственно на жестком диске, тогда как программа ImDisk Toolkit может предварительно загружать содержимое этих образов в оперативную память. При последующем обращении пользователя к файлам внутри образов (для копирования, например), те будут считываться не с жесткого диска, а из оперативной памяти, что в несколько раз быстрее.

Программа ImDisk Toolkit

Данная функция программы может пригодиться в тех случаях, когда есть необходимость в быстром просмотре содержимого образов большого размера или копировании данных на множество внешних носителей. Но это, естественно, потребует наличия больших объемов свободной оперативной памяти.

У программы ImDisk Toolkit есть и другие полезные функции, но вряд ли они пригодятся обычным пользователям. Кстати, запуск утилиты осуществляется необычным образом — из «Панели управления» Windows (т.е. она глубоко встраивается в систему):

ImDisk Toolkit в Панели управления Windows

Если значок ImDisk Toolkit отсутствует в «Панели управления», нужно переключить режим просмотра элементов на «Мелкие значки» или «Крупные значки», как показано на изображении выше.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive

Версия 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
WinCDEmu
WinCDEmu

Версия 4.1

Программа для монтирования образов ISO

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)

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