Программы для монтирования образов дисков

Многие программы и игры распространяются не в привычных архивах, а в виде образов дисков формата ISO, BIN и т.д. Хотя большинство таких файлов также можно распаковать, как обычные архивы, они все же служат для других целей. Образы дисков могут быть добавлены в систему в качестве виртуальных приводов/носителей — как если подключить к компьютеру USB-флешку или вставить диск в CD/DVD-дисковод. Кроме того, файлы-образы используются для создания загрузочных носителей, в т.ч. и USB-флешек.

Если возникла необходимость в монтировании образов дисков, т.е. создания в операционной системе виртуального привода с содержимым, что находится внутри ISO или иного типа файла, можно воспользоваться одной из специализирующихся на этом программ.

ALCOHOL PORTABLE Бесплатная программа Alcohol Portable, как и в предыдущем случае, является урезанной версией своей полнофункциональной редакции Alcohol 120%. Из названия становится ясно, что данная утилита способна работать в автономном режиме. Ее можно установить, например, на флешку, а затем запускать прямо с нее на любом компьютере. Программа Alcohol Portable имеет минималистический пользовательский интерфейс, и она служит исключительно для монтирования образов. Программа поддерживает меньшее количество образов, нежели DAEMON Tools Lite, но и того, что есть, будет вполне достаточно для большинства пользователей: MDS, MDX, ISO, BWT, B5T, B6T, CCD, ISZ, CUE, CDI, PDI и NRG. И последнее — в программе Alcohol Portable также присутствует встроенный файловый менеджер для организации образов.

WINCDEMU Бесплатная программа WinCDEmu — наверно, самая простая программа для монтирования образов, поддерживающая только один, но зато самый распространенный формат — ISO. Пользовательский интерфейс здесь, можно сказать, отсутствует. При установке программы в контекстном меню «Проводника» Windows, что вызывается при клике по файлу правой кнопкой мыши, будет создан дополнительный пункт — «Выбрать букву диска и монтировать». При выборе этого пункта меню откроется небольшое окошко, в котором, в т.ч., можно выбрать букву для виртуального привода. После нажатия кнопки «ОК» выбранный ISO-образ будет моментально смонтирован. И на этом весь функционал программы WinCDEmu заканчивается.

IMGDRIVE Бесплатная программа ImgDrive представляет собой узкоспециализированную и простую в использованию программу для монтирования образов, способную работать как в обычном, так и в автономном режиме (существует специальная портативная версия) напрямую с внешнего носителя — диска или USB-флешки. Программа ImgDrive обеспечивает возможностью создания до 7 виртуальных приводов одновременно, поддерживает такие популярные форматы образов, как ISO, NRG, MDS/MDF, CCD и ISZ. Кроме того, утилита способна монтировать в качестве виртуального привода AUDIO CD аудиофайлы формата APE, FLAC, M4A, WAV, WavPack и TTA.

VIRTUAL CLONEDRIVE Бесплатная программа Virtual CloneDrive — еще один представитель бесплатных программ, специализирующихся только в монтировании образов. Утилитой поддерживаются такие популярные форматы, как ISO, BIN, IMG, UDF, DVD и CCD. Пользовательского интерфейса как такового у этой утилиты тоже нет. Есть только маленькое окно с настройками, из которого отдается команда создания пустых виртуальных приводов в количестве от 1 до 15 единиц одновременно. Созданные пустые приводы моментально отобразятся в «Проводнике» Windows. Чтобы смонтировать в образ в первый из доступных (пустых) приводов, достаточно просто запустить файл. Можно и другим способом: кликнуть правой кнопкой мыши по иконке программы Virtual CloneDrive в системном трее, выбрать один из созданных виртуальных приводов и затем указать на монтируемый файл.

WINARCHIVER VIRTUAL DRIVE Бесплатная программа WinArchiver Virtual Drive — это немного больше, чем просто программа для монтирования образов дисков, что обусловлено ее способностью работать с многочисленными архивами. По принципу работы напоминает предыдущую программу. Утилита также может монтировать образы сразу либо в предварительно созданные пустые виртуальные приводы. Программа WinArchiver Virtual Drive выигрывает за счет способности создания одновременно 23 таких приводов, каждому из которых пользователь может вручную присвоить букву: Но главное преимущество данной программы — поддержка большего числа форматов файлов, нежели любая из рассмотренных выше утилит. В дополнение к этому программа WinArchiver Virtual Drive способна монтировать архивы, как это делает DAEMON Tools Lite. Всего при помощи данной можно распаковать или смонтировать 53 формата файлов-образов и архивов: ZIP, RAR, 7z, 001, MZP, ISO, XDI,ARJ, BZ2, BZIP2, GZ, GZIP, TAR, TAZ, TBZ, TBZ2, TGZ, TPZ, CAB, CPIO, DEB, LHA, LZH, RPM, SPLIT, SWM, WIM, Z, DAA, BIN, CUE, MDF, MDS, ASHDISC, BWI, B5I, LCD, IMG, CDI, CIF, P01, PDI, NRG, NCD, PXI, GI, FCD, VCD, C2D, DMG, BIF, IMA, FLP и UIF.