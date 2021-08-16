Чем открыть MDF — программы для открытия файлов MDF

Файлы формата MDF представляют собой образы оптических дисков. Обычно они идут «в комплекте» с MDS-файлом, где хранятся метаданные того CD/DVD/Blu-ray-носителя, с которого образ и был снят. Потому, когда говорят о MDF-образах, подразумевают MDS-образы, и наоборот (но именно с MDS-файлами).

По сути, MDF-файл — это и есть оптический диск, скопированный на другой тип носителя (жесткий диск, SSD, USB-флешка). Но копирование выполнено таким образом, что с оптического диска переносятся не только видимые файлы и папки, но и различные служебные данные. Зачастую в формате MDF сохраняются образы двухслойных дисков, что отличает их от более известных, но не обладающих данной особенностью ISO-образов.

Формат MDF поддерживается практически всеми существующими на данный момент программами для монтирования образов дисков. Здесь будут рассмотрены либо полностью бесплатные, либо распространяющиеся бесплатно версии платных приложений (они хоть и имеют урезанный функционал, основная интересующая нас функция — монтирование MDF-образов — у них все же присутствует).

Alcohol Portable Бесплатная программа Первоначально формат образов дисков MDF был разработан для программы Alcohol 120%. Но это приложение распространяется на платной основе, зато у него есть две бесплатные альтернативы — Alcohol 52% и Alcohol Portable. Наш выбор в пользу последней программы сделан потому, что ее можно установить, например, на USB-носитель, откуда приложение может быть запущено на другом компьютере уже без установки. 1 Программа Alcohol Portable имеет простейший пользовательский интерфейс, а в ее основную задачу входит лишь создание на компьютере виртуальных CD/DVD-приводов и монтирование в них файлов-образов дисков. Alcohol Portable поддерживает не только MDS/MDF, но и ряд других распространенных форматов образов диска, к числу которых относятся ISO, PDI, NRG, CCD, MDX, ISZ, CDI, CUE, BWT, B5T и B6T. В качестве бонусной функции в программе Alcohol Portable присутствует файловый менеджер, с помощью которого можно организовывать присутствующие в распоряжении пользователя MDS/MDF-образы.

WinCDEmu Бесплатная программа WinCDEmu — одна из самых простейших в плане управления программа для монтирования образов. Утилита не может похвастаться поддержкой большого числа форматов файлов-образов, но в этом списке присутствует не только MDS/MDF, но и такие популярные форматы, как ISO, IMG, CUE, CCD и NRG. Пользовательский интерфейс WinCDEmu — это вот такое маленькое окно: Программу не нужно запускать с ярлыка. При ее установки на компьютер в контекстном меню «Проводника» Windows появится новый пункт «Выбрать букву диска и монтировать». И это все, что требуется от пользователя для открытия MDF и других поддерживаемых программой WinCDEmu образов дисков.

ImgDrive Бесплатная программа ImgDrive — еще одна программа для открытия MDF-файлов, отличающаяся минималистичным интерфейсом. Существует две версии утилиты — инсталлируемая и портативная. Обе имеют одинаковый набор функций и распространяются бесплатно. представляет собой узкоспециализированную и простую в использованию программу для монтирования образов, способную работать как в обычном, так и в автономном режиме (существует специальная портативная версия) напрямую с внешнего носителя — диска или USB-флешки. Как видно из скриншота выше, программа ImgDrive позволяет создать на компьютере до 7 виртуальных приводов одновременно. Помимо MDS/MDF, она поддерживает открытие (монтирование) еще 5-ти форматов файлов-образов — ISO, NRG, CCD, CUE и ISZ. Также добавим, что утилита ImgDrive способна монтировать группу аудиофайлов APE, FLAC, M4A, WAV, WavPack и TTA в качестве виртуального привода AUDIO CD.