Чем открыть MDF — программы для открытия файлов MDF

Файлы формата MDF представляют собой образы оптических дисков. Обычно они идут «в комплекте» с MDS-файлом, где хранятся метаданные того CD/DVD/Blu-ray-носителя, с которого образ и был снят. Потому, когда говорят о MDF-образах, подразумевают MDS-образы, и наоборот (но именно с MDS-файлами).
По сути, MDF-файл — это и есть оптический диск, скопированный на другой тип носителя (жесткий диск, SSD, USB-флешка). Но копирование выполнено таким образом, что с оптического диска переносятся не только видимые файлы и папки, но и различные служебные данные. Зачастую в формате MDF сохраняются образы двухслойных дисков, что отличает их от более известных, но не обладающих данной особенностью ISO-образов.
Формат MDF поддерживается практически всеми существующими на данный момент программами для монтирования образов дисков. Здесь будут рассмотрены либо полностью бесплатные, либо распространяющиеся бесплатно версии платных приложений (они хоть и имеют урезанный функционал, основная интересующая нас функция — монтирование MDF-образов — у них все же присутствует).
Alcohol Portable
Бесплатная программа
Первоначально формат образов дисков MDF был разработан для программы Alcohol 120%. Но это приложение распространяется на платной основе, зато у него есть две бесплатные альтернативы — Alcohol 52% и Alcohol Portable. Наш выбор в пользу последней программы сделан потому, что ее можно установить, например, на USB-носитель, откуда приложение может быть запущено на другом компьютере уже без установки.
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Программа Alcohol Portable имеет простейший пользовательский интерфейс, а в ее основную задачу входит лишь создание на компьютере виртуальных CD/DVD-приводов и монтирование в них файлов-образов дисков.
Alcohol Portable поддерживает не только MDS/MDF, но и ряд других распространенных форматов образов диска, к числу которых относятся ISO, PDI, NRG, CCD, MDX, ISZ, CDI, CUE, BWT, B5T и B6T.
В качестве бонусной функции в программе Alcohol Portable присутствует файловый менеджер, с помощью которого можно организовывать присутствующие в распоряжении пользователя MDS/MDF-образы.
DAEMON Tools Lite
Бесплатная программа
DAEMON Tools Lite — еще один пример бесплатной программы, являющееся урезанной версией очень мощного приложения для создания образов дисков DAEMON Tools. К сожалению, в интерфейсе DAEMON Tools Lite присутствует встроенная реклама, а также всплывающие уведомления, в которых пользователю предлагается скачать платную Pro-версию. Впрочем, это терпимо.
Но ни встроенная реклама, ни полунавязчивые уведомления не повлияли на широкую популярность DAEMON Tools Lite. И связано это, в первую очередь, с поддержкой данным приложением большого числа форматов файлов-образов. Причем это не только образы оптических дисков, но и образы (обычно называются клонами), снятые с винчестеров или твердотельных SSD-накопителей:
- Образы дисков: MDS/MDF, ISO, MDX, NRG, APE, IMG, CCD, ISZ, SDI, B5T, B6T, BWT, CUE, FOR, BIN, FLAC, WAV и DAA.
- HDD/SSD-Образы: VHD, TC, HC, VMDK и VDI.
Программа DAEMON Tools Lite позволяет смонтировать одновременно три образа, независимо от их формата. При необходимости пользователи могут даже создавать собственные образы с CD/DVD/Blue-ray-носителей.
WinCDEmu
Бесплатная программа
WinCDEmu — одна из самых простейших в плане управления программа для монтирования образов. Утилита не может похвастаться поддержкой большого числа форматов файлов-образов, но в этом списке присутствует не только MDS/MDF, но и такие популярные форматы, как ISO, IMG, CUE, CCD и NRG.
Пользовательский интерфейс WinCDEmu — это вот такое маленькое окно:
Программу не нужно запускать с ярлыка. При ее установки на компьютер в контекстном меню «Проводника» Windows появится новый пункт «Выбрать букву диска и монтировать».
И это все, что требуется от пользователя для открытия MDF и других поддерживаемых программой WinCDEmu образов дисков.
ImgDrive
Бесплатная программа
ImgDrive — еще одна программа для открытия MDF-файлов, отличающаяся минималистичным интерфейсом. Существует две версии утилиты — инсталлируемая и портативная. Обе имеют одинаковый набор функций и распространяются бесплатно.
представляет собой узкоспециализированную и простую в использованию программу для монтирования образов, способную работать как в обычном, так и в автономном режиме (существует специальная портативная версия) напрямую с внешнего носителя — диска или USB-флешки.
Как видно из скриншота выше, программа ImgDrive позволяет создать на компьютере до 7 виртуальных приводов одновременно. Помимо MDS/MDF, она поддерживает открытие (монтирование) еще 5-ти форматов файлов-образов — ISO, NRG, CCD, CUE и ISZ.
Также добавим, что утилита ImgDrive способна монтировать группу аудиофайлов APE, FLAC, M4A, WAV, WavPack и TTA в качестве виртуального привода AUDIO CD.
ImDisk Toolkit
Бесплатная программа
ImDisk Toolkit — довольно мощная программа, которую можно смело отнести к категории профессионального ПО. И дело даже не в поддержке утилитой большого числа форматов файлов-образов (куда, конечно, относятся и MDS/MDF-образы), а в наличии одной специфической функции, которой не может похвастаться ни одна из предыдущих программ. Речь идет о способности ImDisk Toolkit создавать виртуальные приводы в оперативной памяти компьютера.
Все программы для открытия/монтирования образов, как правило, считывают хранящиеся в этих образах данных напрямую с жесткого диска. А утилита ImDisk Toolkit предварительно загружает содержимое этих образов в оперативную память. Это, конечно, потребует наличия на компьютере большего объема ОЗУ, однако обеспечивает более быстрый доступ к данным, особенно, если речь идет о тысячах файлах, распределенных в тысячах папках и подпапках.