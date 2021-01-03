WinCDEmu — программа для монтирования ISO-образов дисков. Предназначена для работы в среде операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа WinCDEmu?

WinCDEmu — это узкоспециализированная утилита, способная создавать на Windows-компьютере виртуальные CD/DVD-дисководы и использовать в качестве их содержимого образы дисков в формате ISO. Программа имеет минималистичный интерфейс, в котором пользователь может задать букву для вновь создаваемого виртуального привода и при необходимости задействовать функцию автоматического монтирования ISO-образа при включении компьютера.

Утилита WinCDEmu начинает работать сразу после установки (перезагрузка компьютера не требуется). Файлы с расширением ISO автоматически будут открываться в программе. Также над ISO-образом можно вызвать контекстное меню и уже из него запустить функцию монтирования диска.

На данной странице можно скачать две версии WinCDEmu — обычную устанавливающуюся и портативную. В любом случае для функционирования приложению WinCDEmu требуется специальный драйвер запоминающих устройств. Он устанавливается вместе с программой (необходимо дать разрешение на установку неподписанного драйвера при инсталляции WinCDEmu, как это показано на скриншоте ниже).