Как установить ISO — программы и инструкции

Довольно часто в интернете встречаются файлы с расширением ".ISO", представляющие собой образы дисков. Обычно это игры или дистрибутивы различных операционных систем, включая Windows. Нередко в формате ISO распространяются и программы.
Сам ISO-образ установить нельзя, т.к. он не является исполнимым файлом. Однако его можно открыть и/или распаковать. Если в ISO-образе размещена, к примеру, игра, то после получения доступа к содержимому ISO ту можно будет установить стандартным способом.
ОТКРЫТИЕ ISO-ОБРАЗОВ СТАНДАРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ WINDOWS (ТОЛЬКО WIN 8 И ВЫШЕ)
Начиная с Windows 8, стандартный файловый менеджер "Проводник" получил возможность открытия ISO-образов. Все, что требуется сделать пользователям Windows 8, 8.1 и 10 — кликнуть по ISO-файлу два раза мышкой. В "Проводнике" будет создан виртуальный DVD-дисковод (рядом с реально существующими "Локальными дисками C, D, E…").
Теперь его — виртуальный DVD-дисковод — можно будет открыть и уже оттуда запустить установочный EXE-файл. Кроме того, все содержимое ISO-образа можно скопировать в любую папку стандартным способом.
Если файл-установщик отсутствует, возможно, что скачанный ISO-образ не предназначен для установки стандартным способом. Обычно это относится к дистрибутивам операционных систем. Такие ISO-образы предназначены для записи на физические носители — диски или USB-флешки.
После завершения работы с ISO-файлом, кликните по виртуальному DVD-дисководу правой кнопкой мыши и выберите "Извлечь", иначе созданный дисковод так и будет открыт в "Проводнике", а сам ISO-образ нельзя будет удалить с компьютера:
Если ISO-образ не открывается в Windows 8/8.1/10
У некоторых пользователей Windows 8/8.1/10 при попытке открыть ISO-файл может отобразиться сообщение: "Каким образом вы хотите открыть этот файл?".
Такое может произойти вследствие некорректных настроек системы (например, при установке каких-то программ). Для устранения неисправности выполните следующее:
- Кликните по надписи "Еще приложения".
- Если в отобразившемся списке программ присутствует "Проводник", выберите его и нажмите "ОК".
- Если "Проводник" отсутствует, кликните по надписи "Найти другое приложение на этом компьютере". Откроется новое окно, в котором нужно войти на "Локальный диск C:" (системный диск, куда установлена операционная система), затем перейти в папку "Windows", выбрать в ней программу "explorer.exe" и нажать "Открыть":
Теперь Windows будет открывать ISO-образы автоматически при клике по ним мышкой.
ОТКРЫТИЕ ISO-ОБРАЗОВ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Существует масса платных и бесплатных приложений для открытия ISO-образов. Для примера возьмем программу WinCDEmu. Она полностью бесплатная, имеет перевод на русский язык, подходит для установки в 32-х и 64-битных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10.
Скачайте программу с официального сайта и запустите установку:
- В момент установки WinCDEmu на экране может отобразиться окно "Безопасность Windows" с предупреждением:
- Нажмите в нем "Установить", иначе программа не сможет работать.
- По завершению установки, перейдите в папку с ISO-образом. Кликните по нему два раза мышкой либо один раз правой кнопкой мыши и затем выберите в меню пункт "Выбрать букву диска и монтировать".
- Откроется небольшое окошко. Можете выбрать в нем букву для вновь создаваемого виртуального привода либо оставить все как есть. Нажмите "ОК" для продолжения.
- В "Проводнике" появится новый локальный диск (CD-дисковод).
- Откройте его, а затем установите игру/программу или скопируйте все содержимое ISO образа в любую папку на компьютере.
ОТКРЫТИЕ ISO-ОБРАЗОВ ПРИ ПОМОЩИ АРХИВАТОРОВ
В некотором роде ISO-образы являются архивами, потому их можно открыть (именно открыть, а не смонтировать в виде виртуального дисковода) при помощи архиватора, поддерживающего данные форматы файлов. Среди бесплатных архиваторов одним из лучших вариантов является 7-Zip:
- Скачайте и установите программу.
- Перейдите в папку с ISO-файлом и кликните по нему два раза мышкой либо вызовите над ним контекстное меню, выберите подменю "Открыть с помощью" и затем — "7-Zip File Manager".
- В открывшемся окне можно будет увидеть содержимое ISO-файла. Нажмите в верхней части окна кнопку "Извлечь", затем в окошке "Копировать" укажите папку для распаковки ISO-образа и кликните "ОК".
- По окончанию распаковки перейдите в указанную папку, откуда можно уже приступить к установке игры или программы.