Как установить ISO — программы и инструкции

Довольно часто в интернете встречаются файлы с расширением ".ISO", представляющие собой образы дисков. Обычно это игры или дистрибутивы различных операционных систем, включая Windows. Нередко в формате ISO распространяются и программы.

Сам ISO-образ установить нельзя, т.к. он не является исполнимым файлом. Однако его можно открыть и/или распаковать. Если в ISO-образе размещена, к примеру, игра, то после получения доступа к содержимому ISO ту можно будет установить стандартным способом.

ОТКРЫТИЕ ISO-ОБРАЗОВ СТАНДАРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ WINDOWS (ТОЛЬКО WIN 8 И ВЫШЕ) Начиная с Windows 8, стандартный файловый менеджер "Проводник" получил возможность открытия ISO-образов. Все, что требуется сделать пользователям Windows 8, 8.1 и 10 — кликнуть по ISO-файлу два раза мышкой. В "Проводнике" будет создан виртуальный DVD-дисковод (рядом с реально существующими "Локальными дисками C, D, E…"). Теперь его — виртуальный DVD-дисковод — можно будет открыть и уже оттуда запустить установочный EXE-файл. Кроме того, все содержимое ISO-образа можно скопировать в любую папку стандартным способом. Если файл-установщик отсутствует, возможно, что скачанный ISO-образ не предназначен для установки стандартным способом. Обычно это относится к дистрибутивам операционных систем. Такие ISO-образы предназначены для записи на физические носители — диски или USB-флешки. После завершения работы с ISO-файлом, кликните по виртуальному DVD-дисководу правой кнопкой мыши и выберите "Извлечь", иначе созданный дисковод так и будет открыт в "Проводнике", а сам ISO-образ нельзя будет удалить с компьютера:

Если ISO-образ не открывается в Windows 8/8.1/10 У некоторых пользователей Windows 8/8.1/10 при попытке открыть ISO-файл может отобразиться сообщение: "Каким образом вы хотите открыть этот файл?". Такое может произойти вследствие некорректных настроек системы (например, при установке каких-то программ). Для устранения неисправности выполните следующее: Кликните по надписи "Еще приложения".

Если в отобразившемся списке программ присутствует "Проводник", выберите его и нажмите "ОК". Если "Проводник" отсутствует, кликните по надписи "Найти другое приложение на этом компьютере". Откроется новое окно, в котором нужно войти на "Локальный диск C:" (системный диск, куда установлена операционная система), затем перейти в папку "Windows", выбрать в ней программу "explorer.exe" и нажать "Открыть": Теперь Windows будет открывать ISO-образы автоматически при клике по ним мышкой.

ОТКРЫТИЕ ISO-ОБРАЗОВ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Существует масса платных и бесплатных приложений для открытия ISO-образов. Для примера возьмем программу WinCDEmu. Она полностью бесплатная, имеет перевод на русский язык, подходит для установки в 32-х и 64-битных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Скачайте программу с официального сайта и запустите установку: В момент установки WinCDEmu на экране может отобразиться окно "Безопасность Windows" с предупреждением: Нажмите в нем "Установить", иначе программа не сможет работать.

По завершению установки, перейдите в папку с ISO-образом. Кликните по нему два раза мышкой либо один раз правой кнопкой мыши и затем выберите в меню пункт "Выбрать букву диска и монтировать". Откроется небольшое окошко. Можете выбрать в нем букву для вновь создаваемого виртуального привода либо оставить все как есть. Нажмите "ОК" для продолжения. В "Проводнике" появится новый локальный диск (CD-дисковод). Откройте его, а затем установите игру/программу или скопируйте все содержимое ISO образа в любую папку на компьютере.