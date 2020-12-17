SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как установить ISO — программы и инструкции

Инструкции по открытию и установке образов ISO стандартными средствами Windows и при помощи сторонних программ.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Довольно часто в интернете встречаются файлы с расширением ".ISO", представляющие собой образы дисков. Обычно это игры или дистрибутивы различных операционных систем, включая Windows. Нередко в формате ISO распространяются и программы.

Сам ISO-образ установить нельзя, т.к. он не является исполнимым файлом. Однако его можно открыть и/или распаковать. Если в ISO-образе размещена, к примеру, игра, то после получения доступа к содержимому ISO ту можно будет установить стандартным способом.

ОТКРЫТИЕ ISO-ОБРАЗОВ СТАНДАРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ WINDOWS (ТОЛЬКО WIN 8 И ВЫШЕ)

Начиная с Windows 8, стандартный файловый менеджер "Проводник" получил возможность открытия ISO-образов. Все, что требуется сделать пользователям Windows 8, 8.1 и 10 — кликнуть по ISO-файлу два раза мышкой. В "Проводнике" будет создан виртуальный DVD-дисковод (рядом с реально существующими "Локальными дисками C, D, E…").

Открытие ISO в Windows 8 и Windows 10

Теперь его — виртуальный DVD-дисковод — можно будет открыть и уже оттуда запустить установочный EXE-файл. Кроме того, все содержимое ISO-образа можно скопировать в любую папку стандартным способом.

Содержимое ISO-файла

Если файл-установщик отсутствует, возможно, что скачанный ISO-образ не предназначен для установки стандартным способом. Обычно это относится к дистрибутивам операционных систем. Такие ISO-образы предназначены для записи на физические носители — диски или USB-флешки.

После завершения работы с ISO-файлом, кликните по виртуальному DVD-дисководу правой кнопкой мыши и выберите "Извлечь", иначе созданный дисковод так и будет открыт в "Проводнике", а сам ISO-образ нельзя будет удалить с компьютера:

Извлечение ISO-образа

Если ISO-образ не открывается в Windows 8/8.1/10

У некоторых пользователей Windows 8/8.1/10 при попытке открыть ISO-файл может отобразиться сообщение: "Каким образом вы хотите открыть этот файл?".

Выбор программы для открытия ISO-файла

Такое может произойти вследствие некорректных настроек системы (например, при установке каких-то программ). Для устранения неисправности выполните следующее:

  • Кликните по надписи "Еще приложения".
  • Если в отобразившемся списке программ присутствует "Проводник", выберите его и нажмите "ОК".

Установка программы для открытия ISO-файла

  • Если "Проводник" отсутствует, кликните по надписи "Найти другое приложение на этом компьютере". Откроется новое окно, в котором нужно войти на "Локальный диск C:" (системный диск, куда установлена операционная система), затем перейти в папку "Windows", выбрать в ней программу "explorer.exe" и нажать "Открыть":

Выбор программы для открытия ISO-файла

Теперь Windows будет открывать ISO-образы автоматически при клике по ним мышкой.

ОТКРЫТИЕ ISO-ОБРАЗОВ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Существует масса платных и бесплатных приложений для открытия ISO-образов. Для примера возьмем программу WinCDEmu. Она полностью бесплатная, имеет перевод на русский язык, подходит для установки в 32-х и 64-битных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10.

Скачайте программу с официального сайта и запустите установку:

  • В момент установки WinCDEmu на экране может отобразиться окно "Безопасность Windows" с предупреждением:

Установка драйвера WinCDEmu

  • Нажмите в нем "Установить", иначе программа не сможет работать.
  • По завершению установки, перейдите в папку с ISO-образом. Кликните по нему два раза мышкой либо один раз правой кнопкой мыши и затем выберите в меню пункт "Выбрать букву диска и монтировать".

Открытие ISO при помощи WinCDEmu

  • Откроется небольшое окошко. Можете выбрать в нем букву для вновь создаваемого виртуального привода либо оставить все как есть. Нажмите "ОК" для продолжения.

Монтирование ISO в программе WinCDEmu

  • В "Проводнике" появится новый локальный диск (CD-дисковод).

Установка ISO

  • Откройте его, а затем установите игру/программу или скопируйте все содержимое ISO образа в любую папку на компьютере.

ОТКРЫТИЕ ISO-ОБРАЗОВ ПРИ ПОМОЩИ АРХИВАТОРОВ

В некотором роде ISO-образы являются архивами, потому их можно открыть (именно открыть, а не смонтировать в виде виртуального дисковода) при помощи архиватора, поддерживающего данные форматы файлов. Среди бесплатных архиваторов одним из лучших вариантов является 7-Zip:

  • Скачайте и установите программу.
  • Перейдите в папку с ISO-файлом и кликните по нему два раза мышкой либо вызовите над ним контекстное меню, выберите подменю "Открыть с помощью" и затем — "7-Zip File Manager".

Открытие ISO при помощи 7-Zip

  • В открывшемся окне можно будет увидеть содержимое ISO-файла. Нажмите в верхней части окна кнопку "Извлечь", затем в окошке "Копировать" укажите папку для распаковки ISO-образа и кликните "ОК".

Распаковка содержимого ISO в 7-Zip

  • По окончанию распаковки перейдите в указанную папку, откуда можно уже приступить к установке игры или программы.

Содержимое ISO-файла

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

7-Zip
7-Zip

Версия 26.04

Архиватор файлов и папок

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
WinCDEmu
WinCDEmu

Версия 4.1

Программа для монтирования образов ISO

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)

Читайте также

Программы для создания образов ISO
Программы для создания образов ISO

Список лучших программ для создания и редактирования образов дисков ISO.

Программы для создания образов Windows
Программы для создания образов Windows

Лучшие программы для создания ISO-образов операционной системы Windows.

Программы для скачивания программ на компьютер
Программы для скачивания программ на компьютер

ZipSoft, Speed Install, InstallPack и другие утилиты для установки и скачивания программ на ПК.

Обсуждение статьи