Alcohol 52% Free Edition — бесплатная программа для работы с виртуальными образами дисков. С помощью программы можно создать копию оптического диска и сохранить его на компьютере. После этого виртуальную копию можно подключить к виртуальному приводу Alcohol 52%, чтобы работать с ним как с обычным дисков. В отличие от обычных лазерных дисков скорость работы с виртуальными дисками может достигать 200х.

Alcohol 52% (бесплатная версия) успешно создаёт виртуальные образы дисков, которые защищены от копирования различными технологиями. Алкоголь 52% работает с большинством форматов, которые используются для создания образов: MDS, CCD, BIN, CUE, ISO, NRG, CDI, BWT, BWI, BWS, BWA и другие.

Бесплатная версия Alcohol 52% переведена на русский язык и совместима со всеми актуальными версиями Windows (и 32, и 64-битными), но имеет ограничения. Полный функционал программы доступе в Alcohol 120%.