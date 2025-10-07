SoftSalad СОФТСАЛАТ
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DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

Создание виртуальных образов дисков

3,0 (6)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 12.6.0
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История изменений

Версия 12.6.0

  • Важное исправление безопасности – настоятельно рекомендуют обновиться.
  • Улучшена общая производительность программы.
  • Обновлены внутренние компоненты.
  • Исправлены мелкие проблемы со стабильностью и редкие ошибки.

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Оценки программы

3,0

6 оценок Оценок пока нет

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