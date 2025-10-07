DAEMON Tools Lite - это популярная программа для создания виртуальных приводов CD/DVD/Blu-ray и эмуляции образов дисков. Этот инструмент позволяет пользователям "монтировать" образы дисков, такие как ISO, MDS, MDF и другие, на виртуальный привод, так чтобы они воспринимались системой как реальные CD или DVD.

DAEMON Tools Lite обеспечивает удобный интерфейс, который позволяет легко управлять множеством виртуальных приводов и образов дисков. Пользователи могут быстро переключаться между различными образами без необходимости физического вставления или извлечения диска.

Кроме базовых функций эмуляции, программа также предлагает дополнительные инструменты, такие как создание, редактирование и конвертирование образов дисков. Эти функции делают DAEMON Tools Lite мощным решением для бэкапа физических дисков.

Особенно актуально использование этой программы для игр или программного обеспечения, которое требует вставки оригинального диска для запуска. С помощью DAEMON Tools Lite можно избавиться от такой необходимости, создавая виртуальные копии дисков.