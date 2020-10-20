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Лучшие программы 08.04.2026 7 минут

Программы для создания образов ISO

Список лучших программ для создания и редактирования образов дисков ISO.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Образы в формате ISO пользуются популярностью и как формат раздачи для установочных дисков ОС, и как средство виртуализации старых носителей. Соответственно, развиваются и программы для работы с ними. Топ-7 программ пригодится для любых задач, связанных с ISO.

Ultra ISO

Многофункциональная утилита UltraISO поддерживает практически все операции с ISO:

  • Создание на основе физического носителя с полным копированием характеристик исходного диска или из находящихся на жестком диске данных.
  • Редактирование, в том числе прямая работа с диском и извлечение папок/файлов из образа. Возможна обработка образов аудиодисков NRG-формата с установкой названий треков и самого диска, добавление/удаление/создание папок, переименование содержимого, установка атрибута «скрытый», автоматическая оптимизация структуры для экономии места.
  • Конвертирование разных форматов в стандартный ISO.
  • Подготовка загрузочных дисков, в том числе для мультизагрузки.

UltraISO

Возможно использование с CD и DVD. Программа работает с ISO, BIN, HFS, MDS и десятками других типов образов. В полной версии (продается по цене чуть менее 30 долларов) максимальный размер образа достигает 2 ТБ, в бесплатной редакции только 300 МБ.

Удобный 2-панельный интерфейс для редактирования переведен на множество языков (русский входит в их число), но Ultra ISO можно запускать и из командной строки. Возможно встраивание в ОС на уровне ассоциаций с файлами и добавления в контекстное меню. Работает как на старых, так и на новых версия Windows (от Win98 до 10), требования к ресурсам весьма низкие.

Программа UltraISO

  • Плюсы: огромное количество форматов, удобный интерфейс, интеграция в ОС, гибкая настройка.
  • Минусы: ограничен размер образа в бесплатной версии.

Daemon Tools

Программа Daemon Tools позволяет работать с ISO-дисками и создавать для них виртуальные дисководы. Точность эмулирования такова, что с точки зрения другого программного обеспечения данные поступают с физического устройства. Приложение успешно справляется с различными защитными системами, которые призваны предотвратить копирование носителей (StarForce, SafeDisc и другие).

Программа Daemon Tools

Для пользователей доступна Freeware редакция Lite и несколько видов платного использования. Бесплатный вариант поставляется со встроенной в интерфейс рекламой, однако на базовых функциях никаких ограничений нет. Он позволяет установить в системе виртуальные приводы (до 4 штук) и загружать в них образы, равно как и самостоятельно подготавливать ISO/APE и иные образы из имеющихся файлов. Помимо этого программу можно использовать в качестве органайзера для коллекции образов.

Daemon Tools

В максимальной редакции Daemon Tools нет таких отграничений по числу приводов. Также она отличается расширенной функциональностью:

  • Добавлены RAM-диски.
  • Поддерживается работа с загрузочными USB и образами HDD.
  • Можно сжимать, свободно конвертировать образы и устанавливать парольную защиту.
  • Есть прямое монтирование из образа без создания привода и т.д.

Также предусмотрена покупка модулей для формирования нужного набора функций. Приложение переведено на русский и другие языки. Последние версии корректно работают в Windows 7 и новее.

Daemon Tools

  • Плюсы: много возможностей, поддержка образов дисков/USB/HDD.
  • Минусы: реклама в бесплатной версии, только 3 дня для проверки полной версии.

Alcohol 120%

Программа Alcohol 120% умеет создавать и записывать образы, например, для создания запасной копии ценного аудиодиска или часто используемого DVD, формирования своего набора инструментов на оптическом накопителе и т.д. Утилита позволяет встраивать в систему виртуальные приводы для обращения к содержимому эмулируемых носителей. Общее количество программных дисководов достигает 31 единицы.

Программа Alcohol 120%

Добавление приводов реализовано с использованием SPTD. За счет этого программное окружение работает с виртуальным CD/DVD точно так же, как если бы использовался настоящий носитель (например, защиты SecuROM и SafeDisc не видят разницы с оригинальными дисками).

Приложение поддерживает форматы MDF/ISO/ISZ и другие. Для удобства работы с виртуальным приводом можно указать для него код региона.

Alcohol 120%

Программа Alcohol 120% корректно работает в 32/64 битных ОС вплоть до Windows 10, есть русифицированная версия. Платную версию можно опробовать в течение 15 дней. Для некоммерческих нужд имеется полностью бесплатная редакция с несколько урезанной функциональностью — только 2 привода, одновременная запись лишь 1 диска, отсутствуют опции для эмуляции защитных механизмов. Также выпускается portable-вариант.

  • Плюсы: поддержка различных форматов, гибкая эмуляция, масса настроек.
  • Минусы: при установке по умолчанию добавляет потенциально нежелательное ПО.

Nero Burning ROM

Утилита для "прожигания" дисков Nero Burning ROM умеет также работать и с образами носителей. Она обеспечивает эффективную работу с CD/DVD дисками. Кроме того, приложение корректно обрабатывает диски формата Blu-ray.

Программа поставляется как в виде независимого приложения, так и в качестве одного из компонентов комплексного продукта Platinum Suite. В последнем случае набор доступных функций значительно повышается:

  • Можно записывать и копировать диски.
  • Есть функционал для полноценной работы с образами различных форматов.
  • Поддерживается создание обложек для дисков.
  • Интегрированы инструменты для конвертирования мультимедийного контента, чтобы быстро встраивать его в проекты.
  • Есть возможность нанесения изображения на диски.
  • Возможна обработка защитных механизмов и внедрение шифрования и т.д.

Nero Burning ROM

Однако из-за обилия множества редко используемых инструментов часть сообщества его отвергает. Классический инструмент Nero Burning ROM реализует основные механизмы обращения с образами:

  • создание ISO;
  • запись на другой носитель с сохранением уровня качества;
  • гибкие настройки записи и так далее.

Программа Nero

Продукт платный, причем можно выбрать различные дополнительные опции. Установка возможна в Windows и Linux.

  • Плюсы: полный цикл действий с образами, интеграция в ОС.
  • Минусы: много дополнительных функций, которые могут не потребоваться пользователю.

BurnAware

Приложение BurnAware поддерживает работу с различными типами дисков — обычным CD, более вместительным DVD и даже Blu-ray форматом. Для каждого из них возможно создание образа с нуля или же на основе данных с реально существующего носителя.

Программа поддерживает работы с обычными и мультимедийными вариантами дисков. Помимо этого возможна подготовка образа в классическом виде (только данные) или как загрузочного носителя (с возможностью запуска ПК с него). Последнее особенно удобно для работы с дистрибутивами ОС.

BurnAware

В платных расширенных редакциях набор доступных инструментов дополняется такими опциями как:

  • режим прямого копирования;
  • извлечение аудиодорожек с дисков;
  • восстановление информации с носителей;
  • одновременный прожиг нескольких образов на диски (если установлено несколько дисководов).

Кроме того, только платные варианты BurnAware предназначены для коммерческого применения.

Программа BurnAware

Переводы осуществлены на многие языки, в том числе русский. На официальном сайте доступны пробные инсталляторы для платных вариантов и бесплатный установщик (стандартная версия и версия без дополнительных предложений). Функционирование программы обеспечивается в Windows XP и выше, в х86/х64 редакциях.

  • Плюсы: поддерживает все базовые функции.
  • Минусы: настроек немного, хотя основные параметры они учитывают.

Ashampoo Burning Studio

Комплексное приложение Ashampoo Burning Studio предназначено для всесторонней обработки дисков. Как составная часть, в ней присутствует возможность работы с образами носителей. Список форматов не очень велик, однако стандарт ISO поддерживается в полной мере.

Ashampoo Burning Studio

Интерфейс просмотра содержимого образов оптимизирован для простого управления. В частности, без стороннего программного обеспечения можно ознакомиться с изображениями на диске. Сами ISO можно подготовить на основе имеющихся у пользователя файлов, при необходимости создав соответствующую структуру папок. Поддерживаются опции сохранения/загрузки проекта, чтобы с легкостью создавать различные варианты компоновки файлов или добавлять/удалять функциональные компоненты на носитель.

Программа Ashampoo Burning Studio

Альтернативный вариант — создание образа с его физического прототипа. Программа Ashampoo Burning Studio поддерживает перенос содержимого для DVD и CD, также возможна работа с Blu-ray дисками.

Набор дополнительных инструментов позволяет модифицировать образ перед созданием копии диска, а также явно указывать файловую систему или добавлять загрузочный модуль. При желании пользователь может скорректировать параметры эмуляции.

Программа Ashampoo Burning Studio

Программа совместима с Windows 7 и выше. Помимо полноценной платной версии (для нее есть trial) на сайте можно загрузить упрощенный бесплатный вариант.

  • Плюсы: богатая функциональность даже в бесплатном режиме.
  • Минусы: настроек меньше, чем в некоторых аналогах.

Power ISO

Программа PowerISO — это мощный инструмент для работы с образами дисков. С её помощью можно выполнять следующие операции:

  • Создание ISO на основе данных с физического носителя или же путем компоновки файлов, имеющихся в распоряжении пользователя.
  • Сжатие данных для уменьшения образа.
  • Добавление шифрования.
  • Редактирование содержимого образа для удобного внесения модификаций в проекты (например, при создании Live-диска можно добавить переносные версии программных инструментов).
  • Конвертирование между форматами, в том числе ISO.
  • Монтирование образа для работы с ним как с реально помещенным в дисковод носителем.

Программа PowerISO

PowerISO поддерживает как популярные форматы образов (к примеру, BIN), так и собственный тип образов с повышенной степенью сжатия. Однако использовать свой формат в приложениях аналогах практически нельзя, что ограничивает его применение.

Установка допускается в Windows от 98 редакции для x86 и начиная с XP для x64. Интерфейс переведен на десятки языков, в их число входит и русский вариант. Кроме того, на сайте доступны облегченные варианты утилиты под Linux и OSX. Основное приложение в бесплатном варианте ограничивает размер образа 300 МБ, после покупки такого ограничения нет.

Программа PowerISO

  • Плюсы: широкая совместимость, поддержка различных стандартов, много функций, поддержка виртуального дисковода.
  • Минусы: непопулярный собственный формат, ограничение по размеру образа для бесплатной версии.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
BurnAware Free
BurnAware Free

Версия 19.4

Программа для записи CD, DVD и Blue-ray

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Ashampoo Burning Studio Free
Ashampoo Burning Studio Free

Версия 1.24.13

Программа для записи оптических дисков

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (3)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
DAEMON Tools Ultra

Версия 5

Новое решение в мире монтирования!

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)

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DAEMON Tools Lite, Alcohol Portable, WinCDEmu, ImgDrive, Virtual CloneDrive и другие.

Обсуждение статьи

1 отзыв

Александр

А пишете бесплатно, всем доступна. Да все версии которые находятся в обзоре на браузере, все не доступны простому пользователю. Вот и работайте со своей рекламой.