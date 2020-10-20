Образы в формате ISO пользуются популярностью и как формат раздачи для установочных дисков ОС, и как средство виртуализации старых носителей. Соответственно, развиваются и программы для работы с ними. Топ-7 программ пригодится для любых задач, связанных с ISO.
Ultra ISO
Многофункциональная утилита UltraISO поддерживает практически все операции с ISO:
- Создание на основе физического носителя с полным копированием характеристик исходного диска или из находящихся на жестком диске данных.
- Редактирование, в том числе прямая работа с диском и извлечение папок/файлов из образа. Возможна обработка образов аудиодисков NRG-формата с установкой названий треков и самого диска, добавление/удаление/создание папок, переименование содержимого, установка атрибута «скрытый», автоматическая оптимизация структуры для экономии места.
- Конвертирование разных форматов в стандартный ISO.
- Подготовка загрузочных дисков, в том числе для мультизагрузки.
Возможно использование с CD и DVD. Программа работает с ISO, BIN, HFS, MDS и десятками других типов образов. В полной версии (продается по цене чуть менее 30 долларов) максимальный размер образа достигает 2 ТБ, в бесплатной редакции только 300 МБ.
Удобный 2-панельный интерфейс для редактирования переведен на множество языков (русский входит в их число), но Ultra ISO можно запускать и из командной строки. Возможно встраивание в ОС на уровне ассоциаций с файлами и добавления в контекстное меню. Работает как на старых, так и на новых версия Windows (от Win98 до 10), требования к ресурсам весьма низкие.
- Плюсы: огромное количество форматов, удобный интерфейс, интеграция в ОС, гибкая настройка.
- Минусы: ограничен размер образа в бесплатной версии.
Daemon Tools
Программа Daemon Tools позволяет работать с ISO-дисками и создавать для них виртуальные дисководы. Точность эмулирования такова, что с точки зрения другого программного обеспечения данные поступают с физического устройства. Приложение успешно справляется с различными защитными системами, которые призваны предотвратить копирование носителей (StarForce, SafeDisc и другие).
Для пользователей доступна Freeware редакция Lite и несколько видов платного использования. Бесплатный вариант поставляется со встроенной в интерфейс рекламой, однако на базовых функциях никаких ограничений нет. Он позволяет установить в системе виртуальные приводы (до 4 штук) и загружать в них образы, равно как и самостоятельно подготавливать ISO/APE и иные образы из имеющихся файлов. Помимо этого программу можно использовать в качестве органайзера для коллекции образов.
В максимальной редакции Daemon Tools нет таких отграничений по числу приводов. Также она отличается расширенной функциональностью:
- Добавлены RAM-диски.
- Поддерживается работа с загрузочными USB и образами HDD.
- Можно сжимать, свободно конвертировать образы и устанавливать парольную защиту.
- Есть прямое монтирование из образа без создания привода и т.д.
Также предусмотрена покупка модулей для формирования нужного набора функций. Приложение переведено на русский и другие языки. Последние версии корректно работают в Windows 7 и новее.
- Плюсы: много возможностей, поддержка образов дисков/USB/HDD.
- Минусы: реклама в бесплатной версии, только 3 дня для проверки полной версии.
Alcohol 120%
Программа Alcohol 120% умеет создавать и записывать образы, например, для создания запасной копии ценного аудиодиска или часто используемого DVD, формирования своего набора инструментов на оптическом накопителе и т.д. Утилита позволяет встраивать в систему виртуальные приводы для обращения к содержимому эмулируемых носителей. Общее количество программных дисководов достигает 31 единицы.
Добавление приводов реализовано с использованием SPTD. За счет этого программное окружение работает с виртуальным CD/DVD точно так же, как если бы использовался настоящий носитель (например, защиты SecuROM и SafeDisc не видят разницы с оригинальными дисками).
Приложение поддерживает форматы MDF/ISO/ISZ и другие. Для удобства работы с виртуальным приводом можно указать для него код региона.
Программа Alcohol 120% корректно работает в 32/64 битных ОС вплоть до Windows 10, есть русифицированная версия. Платную версию можно опробовать в течение 15 дней. Для некоммерческих нужд имеется полностью бесплатная редакция с несколько урезанной функциональностью — только 2 привода, одновременная запись лишь 1 диска, отсутствуют опции для эмуляции защитных механизмов. Также выпускается portable-вариант.
- Плюсы: поддержка различных форматов, гибкая эмуляция, масса настроек.
- Минусы: при установке по умолчанию добавляет потенциально нежелательное ПО.
Nero Burning ROM
Утилита для "прожигания" дисков Nero Burning ROM умеет также работать и с образами носителей. Она обеспечивает эффективную работу с CD/DVD дисками. Кроме того, приложение корректно обрабатывает диски формата Blu-ray.
Программа поставляется как в виде независимого приложения, так и в качестве одного из компонентов комплексного продукта Platinum Suite. В последнем случае набор доступных функций значительно повышается:
- Можно записывать и копировать диски.
- Есть функционал для полноценной работы с образами различных форматов.
- Поддерживается создание обложек для дисков.
- Интегрированы инструменты для конвертирования мультимедийного контента, чтобы быстро встраивать его в проекты.
- Есть возможность нанесения изображения на диски.
- Возможна обработка защитных механизмов и внедрение шифрования и т.д.
Однако из-за обилия множества редко используемых инструментов часть сообщества его отвергает. Классический инструмент Nero Burning ROM реализует основные механизмы обращения с образами:
- создание ISO;
- запись на другой носитель с сохранением уровня качества;
- гибкие настройки записи и так далее.
Продукт платный, причем можно выбрать различные дополнительные опции. Установка возможна в Windows и Linux.
- Плюсы: полный цикл действий с образами, интеграция в ОС.
- Минусы: много дополнительных функций, которые могут не потребоваться пользователю.
BurnAware
Приложение BurnAware поддерживает работу с различными типами дисков — обычным CD, более вместительным DVD и даже Blu-ray форматом. Для каждого из них возможно создание образа с нуля или же на основе данных с реально существующего носителя.
Программа поддерживает работы с обычными и мультимедийными вариантами дисков. Помимо этого возможна подготовка образа в классическом виде (только данные) или как загрузочного носителя (с возможностью запуска ПК с него). Последнее особенно удобно для работы с дистрибутивами ОС.
В платных расширенных редакциях набор доступных инструментов дополняется такими опциями как:
- режим прямого копирования;
- извлечение аудиодорожек с дисков;
- восстановление информации с носителей;
- одновременный прожиг нескольких образов на диски (если установлено несколько дисководов).
Кроме того, только платные варианты BurnAware предназначены для коммерческого применения.
Переводы осуществлены на многие языки, в том числе русский. На официальном сайте доступны пробные инсталляторы для платных вариантов и бесплатный установщик (стандартная версия и версия без дополнительных предложений). Функционирование программы обеспечивается в Windows XP и выше, в х86/х64 редакциях.
- Плюсы: поддерживает все базовые функции.
- Минусы: настроек немного, хотя основные параметры они учитывают.
Ashampoo Burning Studio
Комплексное приложение Ashampoo Burning Studio предназначено для всесторонней обработки дисков. Как составная часть, в ней присутствует возможность работы с образами носителей. Список форматов не очень велик, однако стандарт ISO поддерживается в полной мере.
Интерфейс просмотра содержимого образов оптимизирован для простого управления. В частности, без стороннего программного обеспечения можно ознакомиться с изображениями на диске. Сами ISO можно подготовить на основе имеющихся у пользователя файлов, при необходимости создав соответствующую структуру папок. Поддерживаются опции сохранения/загрузки проекта, чтобы с легкостью создавать различные варианты компоновки файлов или добавлять/удалять функциональные компоненты на носитель.
Альтернативный вариант — создание образа с его физического прототипа. Программа Ashampoo Burning Studio поддерживает перенос содержимого для DVD и CD, также возможна работа с Blu-ray дисками.
Набор дополнительных инструментов позволяет модифицировать образ перед созданием копии диска, а также явно указывать файловую систему или добавлять загрузочный модуль. При желании пользователь может скорректировать параметры эмуляции.
Программа совместима с Windows 7 и выше. Помимо полноценной платной версии (для нее есть trial) на сайте можно загрузить упрощенный бесплатный вариант.
- Плюсы: богатая функциональность даже в бесплатном режиме.
- Минусы: настроек меньше, чем в некоторых аналогах.
Power ISO
Программа PowerISO — это мощный инструмент для работы с образами дисков. С её помощью можно выполнять следующие операции:
- Создание ISO на основе данных с физического носителя или же путем компоновки файлов, имеющихся в распоряжении пользователя.
- Сжатие данных для уменьшения образа.
- Добавление шифрования.
- Редактирование содержимого образа для удобного внесения модификаций в проекты (например, при создании Live-диска можно добавить переносные версии программных инструментов).
- Конвертирование между форматами, в том числе ISO.
- Монтирование образа для работы с ним как с реально помещенным в дисковод носителем.
PowerISO поддерживает как популярные форматы образов (к примеру, BIN), так и собственный тип образов с повышенной степенью сжатия. Однако использовать свой формат в приложениях аналогах практически нельзя, что ограничивает его применение.
Установка допускается в Windows от 98 редакции для x86 и начиная с XP для x64. Интерфейс переведен на десятки языков, в их число входит и русский вариант. Кроме того, на сайте доступны облегченные варианты утилиты под Linux и OSX. Основное приложение в бесплатном варианте ограничивает размер образа 300 МБ, после покупки такого ограничения нет.
- Плюсы: широкая совместимость, поддержка различных стандартов, много функций, поддержка виртуального дисковода.
- Минусы: непопулярный собственный формат, ограничение по размеру образа для бесплатной версии.