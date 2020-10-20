Образы в формате ISO пользуются популярностью и как формат раздачи для установочных дисков ОС, и как средство виртуализации старых носителей. Соответственно, развиваются и программы для работы с ними. Топ-7 программ пригодится для любых задач, связанных с ISO.

Ultra ISO Многофункциональная утилита UltraISO поддерживает практически все операции с ISO: Создание на основе физического носителя с полным копированием характеристик исходного диска или из находящихся на жестком диске данных.

Редактирование, в том числе прямая работа с диском и извлечение папок/файлов из образа. Возможна обработка образов аудиодисков NRG-формата с установкой названий треков и самого диска, добавление/удаление/создание папок, переименование содержимого, установка атрибута «скрытый», автоматическая оптимизация структуры для экономии места.

Конвертирование разных форматов в стандартный ISO.

Подготовка загрузочных дисков, в том числе для мультизагрузки. Возможно использование с CD и DVD. Программа работает с ISO, BIN, HFS, MDS и десятками других типов образов. В полной версии (продается по цене чуть менее 30 долларов) максимальный размер образа достигает 2 ТБ, в бесплатной редакции только 300 МБ. Удобный 2-панельный интерфейс для редактирования переведен на множество языков (русский входит в их число), но Ultra ISO можно запускать и из командной строки. Возможно встраивание в ОС на уровне ассоциаций с файлами и добавления в контекстное меню. Работает как на старых, так и на новых версия Windows (от Win98 до 10), требования к ресурсам весьма низкие. Плюсы: огромное количество форматов, удобный интерфейс, интеграция в ОС, гибкая настройка.

Минусы: ограничен размер образа в бесплатной версии.

Alcohol 120% Программа Alcohol 120% умеет создавать и записывать образы, например, для создания запасной копии ценного аудиодиска или часто используемого DVD, формирования своего набора инструментов на оптическом накопителе и т.д. Утилита позволяет встраивать в систему виртуальные приводы для обращения к содержимому эмулируемых носителей. Общее количество программных дисководов достигает 31 единицы. Добавление приводов реализовано с использованием SPTD. За счет этого программное окружение работает с виртуальным CD/DVD точно так же, как если бы использовался настоящий носитель (например, защиты SecuROM и SafeDisc не видят разницы с оригинальными дисками). Приложение поддерживает форматы MDF/ISO/ISZ и другие. Для удобства работы с виртуальным приводом можно указать для него код региона. Программа Alcohol 120% корректно работает в 32/64 битных ОС вплоть до Windows 10, есть русифицированная версия. Платную версию можно опробовать в течение 15 дней. Для некоммерческих нужд имеется полностью бесплатная редакция с несколько урезанной функциональностью — только 2 привода, одновременная запись лишь 1 диска, отсутствуют опции для эмуляции защитных механизмов. Также выпускается portable-вариант. Плюсы: поддержка различных форматов, гибкая эмуляция, масса настроек.

Минусы: при установке по умолчанию добавляет потенциально нежелательное ПО.

Nero Burning ROM Утилита для "прожигания" дисков Nero Burning ROM умеет также работать и с образами носителей. Она обеспечивает эффективную работу с CD/DVD дисками. Кроме того, приложение корректно обрабатывает диски формата Blu-ray. Программа поставляется как в виде независимого приложения, так и в качестве одного из компонентов комплексного продукта Platinum Suite. В последнем случае набор доступных функций значительно повышается: Можно записывать и копировать диски.

Есть функционал для полноценной работы с образами различных форматов.

Поддерживается создание обложек для дисков.

Интегрированы инструменты для конвертирования мультимедийного контента, чтобы быстро встраивать его в проекты.

Есть возможность нанесения изображения на диски.

Возможна обработка защитных механизмов и внедрение шифрования и т.д. Однако из-за обилия множества редко используемых инструментов часть сообщества его отвергает. Классический инструмент Nero Burning ROM реализует основные механизмы обращения с образами: создание ISO;

запись на другой носитель с сохранением уровня качества;

гибкие настройки записи и так далее. Продукт платный, причем можно выбрать различные дополнительные опции. Установка возможна в Windows и Linux. Плюсы: полный цикл действий с образами, интеграция в ОС.

Минусы: много дополнительных функций, которые могут не потребоваться пользователю.

BurnAware Приложение BurnAware поддерживает работу с различными типами дисков — обычным CD, более вместительным DVD и даже Blu-ray форматом. Для каждого из них возможно создание образа с нуля или же на основе данных с реально существующего носителя. Программа поддерживает работы с обычными и мультимедийными вариантами дисков. Помимо этого возможна подготовка образа в классическом виде (только данные) или как загрузочного носителя (с возможностью запуска ПК с него). Последнее особенно удобно для работы с дистрибутивами ОС. В платных расширенных редакциях набор доступных инструментов дополняется такими опциями как: режим прямого копирования;

извлечение аудиодорожек с дисков;

восстановление информации с носителей;

одновременный прожиг нескольких образов на диски (если установлено несколько дисководов). Кроме того, только платные варианты BurnAware предназначены для коммерческого применения. Переводы осуществлены на многие языки, в том числе русский. На официальном сайте доступны пробные инсталляторы для платных вариантов и бесплатный установщик (стандартная версия и версия без дополнительных предложений). Функционирование программы обеспечивается в Windows XP и выше, в х86/х64 редакциях. Плюсы: поддерживает все базовые функции.

Минусы: настроек немного, хотя основные параметры они учитывают.

Ashampoo Burning Studio Комплексное приложение Ashampoo Burning Studio предназначено для всесторонней обработки дисков. Как составная часть, в ней присутствует возможность работы с образами носителей. Список форматов не очень велик, однако стандарт ISO поддерживается в полной мере. Интерфейс просмотра содержимого образов оптимизирован для простого управления. В частности, без стороннего программного обеспечения можно ознакомиться с изображениями на диске. Сами ISO можно подготовить на основе имеющихся у пользователя файлов, при необходимости создав соответствующую структуру папок. Поддерживаются опции сохранения/загрузки проекта, чтобы с легкостью создавать различные варианты компоновки файлов или добавлять/удалять функциональные компоненты на носитель. Альтернативный вариант — создание образа с его физического прототипа. Программа Ashampoo Burning Studio поддерживает перенос содержимого для DVD и CD, также возможна работа с Blu-ray дисками. Набор дополнительных инструментов позволяет модифицировать образ перед созданием копии диска, а также явно указывать файловую систему или добавлять загрузочный модуль. При желании пользователь может скорректировать параметры эмуляции. Программа совместима с Windows 7 и выше. Помимо полноценной платной версии (для нее есть trial) на сайте можно загрузить упрощенный бесплатный вариант. Плюсы: богатая функциональность даже в бесплатном режиме.

Минусы: настроек меньше, чем в некоторых аналогах.