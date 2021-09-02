ImDisk Toolkit — программа для монтирования образов дисков распространенных форматов с возможностью создания виртуальных локальных томов с высокой скоростью доступа к хранящимся на них файлам (ввиду создания виртуального диска напрямую в оперативной памяти). Также предусмотрен функционал для создания ISO-образов на основе любых пользовательских файлов.

Утилита распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8.1 и 10 (для 32-х и 64-битных ОС предусмотрены индивидуальные версии). Интерфейс приложения частично переведен на русский язык.

Зачем нужна программа ImDisk Toolkit

Программа ImDisk Toolkit предназначена для выполнения следующих основных задач:

Монтирование образов оптических и жестких дисков всех распространенных форматов, включая ISO, MDF/MDS, VHD, VDI, VMDK, IMG, IMA, RAW, VFD, NRG, BIN, DMG, SDI и многие другие.

Создание виртуальных локальных дисков, которые впоследствии могут быть использованы так же, как и любой физически существующий диск или раздел на нем (в т.ч. и для хранения файлов).

Создание образов дисков в формате ISO на основе любых файлов, хранящихся на компьютере пользователя.

Конвертация образов любых поддерживаемых форматов в ISO (по сути, данная функция аналогична предыдущей, просто вместо хранящихся на компьютере файлов и папок используется содержимое уже смонтированного образа).

Функции программы ImDisk Toolkit

Сразу отметим, что утилита ImDisk Toolkit состоит из трех модулей, способных работать по отдельности. Сюда относятся:

«MountImg» (подключение образов). Отвечает за монтирование/демонтаж образов дисков. Предоставляет возможность создания не только стандартного логического раздела с буквой, но и, т.н. «точек подключения», когда содержимое диска виртуально "распаковывается" в пустую папку.

«RamDiskUI» (настройка RAM-диска). С помощью данного средства осуществляется создание виртуальных образов в оперативной памяти любого объема (ограничено только общим объемом оперативной памяти). Имеется возможность выбора файловой системы (FAT,FAT32, NTFS, exFAT) и установки размера кластера (от 0,5 до 64 Кб). В качестве содержимого могут использоваться данные из образов дисков или указанной папки.

«ImDisk Virtual Disk Driver» (драйвер виртуальных дисков). Модуль служит для управления всеми созданными виртуальными дисками, в т.ч. для изменения первоначально заданных параметров (объем, тип файловой системы и др.). Отсюда также можно создавать диски, как в виртуальной (используется дисковое пространство жестких дисков или других накопителей), так и в физической памяти (в ОЗУ). Также модуль ImDisk Virtual Disk Driver отвечает за создание ISO-образов дисков на основе содержимого созданных пользователем виртуальных дисков или смонтированных файлов-образов любого поддерживаемого формата.

Для справки — при изменении (создание/удаление/редактирование файлов и папок) содержимого виртуальных дисков все действия происходят в оперативной памяти. Т.е. программа не затрагивает данные физически. При демонтаже такого диска все изменения аннулируются — если необходимо сохранить их, потребуется создать ISO-образ, а затем подключить (смонтировать) его отдельно.