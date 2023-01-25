SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Alcohol 120%

Alcohol 120%

Программа для создания и записи образов дисков

4,0 (10)
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Актуальная версия 2.1.1.2201
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История изменений

Версия 2.1.1.2201

  • Улучшена поддержка новых образов дисков и увеличена скорость эмуляции приводов.
  • Теперь можно монтировать несколько образов одновременно без перезагрузки системы.
  • Исправлены ошибки работы с защищёнными носителями и драйверами виртуальных приводов.
  • Добавлена стабильная работа на Windows 11 с отключённым Secure Boot.

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Оценки программы

4,0

10 оценок Оценок пока нет

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