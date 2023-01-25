Alcohol 120% — мощное программное обеспечение, предназначенное для создания образов дисков. Это один из наиболее универсальных эмуляторов CD и DVD-ROM. Достаточно просто запустить созданные образы игр или других файлов - при этом нет необходимости иметь их на физическом носителе.

Бесплатная пробная версия Alcohol 120% работает 15 дней. Программа полностью переведена на русский язык и работает на всех современных версиях Windows с разрядностями 32 и 64 бит.

Основные особенности и преимущества Alcohol 120%

Запись CD и DVD дисков напрямую с Windows-компьютера.

Создание виртуальных приводов (до 31 привода).

Поддержка огромного количества форматов, в том числе .iso, .cdi, .ccd, .mds, .bwt, .cue и др.

Поддержка работы с форматами Blu-ray и HD DVD.

Создание образов. Программа позволяет создавать образы дисков, которые идеально копируют оригинальные диски в цифровом формате.

Запись на физические носители. Alcohol 120% поддерживает запись образов на CD, DVD и Blu-ray диски с возможностью выбора различных скоростей и настроек записи.

Эмуляция виртуальных приводов. С помощью Alcohol 120% можно создать до 31 виртуального привода, что позволяет работать с несколькими образами одновременно без необходимости их физической записи.

Безопасное хранение. Alcohol 120% позволяет создавать защищенные паролем образы дисков, гарантируя сохранность и конфиденциальность данных.

Простота использования. Интуитивный интерфейс и мастер настройки делают работу с программой простой даже для неопытных пользователей.

Как пользоваться программой Alcohol 120%?

При первом запуске Alcohol 120% пользователей встречает простой и понятный интерфейс. Чтобы создать образ диска, достаточно вставить нужный диск в привод, выбрать функцию «Создать образ» и следовать указаниям мастера. Запись образа на физический носитель также осуществляется в несколько кликов: выберите образ, нажмите на кнопку «Записать», а затем следуйте инструкциям.

Эмуляция виртуальных приводов осуществляется через главное меню программы. Пользователь может выбрать нужное количество приводов и мгновенно «вставлять» в них образы дисков, делая их доступными для чтения, как обычные диски.