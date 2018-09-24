BurnAware Free — программа для записи данных на оптические диски CD, DVD и Blue-ray. Это бесплатная урезанная (только базовый функционал) версия полнофункциональной редакции BurnAware Professional. Программа подходит для установки на компьютеры под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции программы BurnAware Free

BurnAware Free — классическая программа для «прожига» оптических CD/DVD/Blue-ray-дисков, т.е. записи на них файлов, хранящихся на компьютере. Но это только основная функция. Помимо записи данных, программа BurnAware Free также обладает следующим функционалом (действительно для бесплатной версии утилиты):

Создание загрузочных дисков. Т.е. при помощи BurnAware Free можно создавать диски для установки с них любых операционных систем и/или запуска с них загрузочных программ.

Создание «классических» аудиодисков (Audio CD) для последующего их воспроизведения на любых аудиопроигрывателях.

Создание MP3-аудиодисков для воспроизведения аудио на проигрывателях, поддерживающих MP3-формат.

Создание DVD-видеодисков для воспроизведения записанного контента на DVD-проигрывателях, а также игровых приставках XBOX или PS

Создание DVD или Blue-ray в формате AVCHD или BDMV.

Возможность записи на CD/DVD/Blue-ray-диски данных, хранящихся в ISO или CUE/BIN-образах.

Копирование данных, хранящихся на диске, в виде ISO или BIN-образов.

Создание обычных и загрузочных ISO-образов из файлов, хранящихся на компьютере пользователя.

Наличие функции очистки и форматирования перезаписываемых оптических дисков.

Считывание различной технической информации о дисках и возможность проверки целостности хранящихся на них данных.

Полнофункциональная платная версия BurnAware Professional, помимо перечисленных, также обладает следующими функциями:

Возможность записи объемных данных на несколько дисков, последовательно вставляемых пользователем в оптический привод компьютера.

Копирование данных с одного диска на другой как посредственно (данные временно сохраняются на компьютере), так и непосредственно (с одно диска на другой при наличии второго привода).

Извлечение звуковых дорожек из аудиодисков с возможностью сохранения их файл формата MP3 или другого.

Извлечение файлов из любых ISO-образов (в т.ч. и тех, что хранятся на компьютере).

Восстановления данных с поврежденных дисков, в т.ч. частичное.

Распространяемую бесплатно версию программу BurnAware нельзя использовать в коммерческих целях. Кроме ограничений по функционалу, других нет.