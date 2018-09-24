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BurnAware Free

BurnAware Free

Программа для записи CD, DVD и Blue-ray

4,7 (3)
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Актуальная версия 19.4
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История изменений

Версия 19.4

  • Обновлён модуль записи дисков.
  • Оптимизирована проверка файлов.
  • Улучшено кодирование DVD-Video.
  • Улучшена обработка повреждённых временных меток файлов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой закрытие дорожки могло зациклиться.
  • Исправлена обработка некорректных дат файлов.

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Оценки программы

4,7

3 оценки Оценок пока нет

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