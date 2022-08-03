CDBurnerXP - бесплатная программа для записи дисков. Программа может прожигать как CD, DVD, так и диски увеличенной ёмкости Blu-Ray и HD-DVD.

CDBurnerXP записывает данные на болванки с винчестера и образов дисков (ISO). Также программа легко создаёт загрузочные диски, извлекает музыку из Audio CD, которую обычным способом скопировать нельзя. При копировании музыки с аудио-дисков программа может конвертировать треки в любой из форматов: MP3, OGG, WMA, WAV.

CDBurnerXP может копировать данные дисков и создавать из них образы ISO для последующей записи на болванки.