Nero Burning ROM 365 — программа для записи данных на оптические диски. При помощи данного софта очень легко и удобно переносить любые файлы на диски CD, DVD и Blu-ray-носители. Наличие множества дополнительных функций увеличивают возможности работы с записываемыми данными и дисками.

Программа предназначена для установки на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 bit). Русский язык поддерживается.

Функции Nero Burning ROM 365

Программа Nero Burning ROM 365 представляет собой мощный инструмент по работе с оптическими дисками. Особенно следует отметить следующие особенности данного программного продукта.

Автоматическое определение типов дисков

При установке диска в оптический привод программа автоматически определяет его тип и предлагает создание соответствующего проекта для последующего прожига. После этого пользователю остается лишь перенести в окно программы файлы при помощи мыши (файлы никуда не копируются как при обычном прожиге через Windows). Если их размер превысит объем диска, Nero уведомит об этом.

Запись данных на несколько дисков

В программе Nero Burning ROM 365 предусмотрена функция "дозаписи" файлов на другой диск, если объема первого диска не хватило. При этом крупные файлы автоматически разбиваются на несколько частей и записываются таким образом, что сохраняется их целостность. При последующем копировании файлов с дисков на компьютер будет выведено сообщение о необходимости установки в оптический привод диска №2, 3 и т.д.

"Умный" прожиг

Приложение Nero Burning ROM способно по-разному записывать данные на диски. Например, пользователь может вручную выставить скорость записи для возможности воспроизведения дисков на разных устройствах. Если же включить функцию «Nero SecurDisc», программа сможет записывать данные на умеренно поврежденные (царапины, потертости) диски.

Сюда же следует отнести возможность создания автоматически запускаемого файла на диске при установке в оптический привод (например, DVD-меню или даже видео/аудио).

Работа с образами дисков

Nero Burning ROM позволяет переносить на диски файлы с образов формата ISO, UDF, ISO/UDF, IMG и NRG (фирменный формат Nero). Программа работает и в обратном направлении, позволяя создавать образы с любых поддерживаемых форматов дисков.

Создание дисков специальных форматов

При помощи Nero Burning ROM 2014 имеется возможность создания самых различных форматов дисков для их последующего воспроизведения на специализированных устройствах/проигрывателях. Сюда, к примеру, относятся такие форматы как Audio-CD, AVCHD, DVD-Video, BDAV и многие другие.

Здесь также важно подчеркнуть, что при добавлении видео и аудиофайлов Nero Burning ROM 2014 самостоятельно производит их конвертацию в выбранный формат, на что может потребоваться некоторое время.

лицензионный ключ Nero Burning ROM 2014

Nero Burning ROM 2014 — платный программный продукт с возможностью бесплатного использования в течение 30 дней и некоторыми функциональными ограничениями.