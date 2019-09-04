Ashampoo Music Studio — программа для редактирования, микширования, конвертации, организации и выполнения других операций над аудиофайлами. Это платный программный продукт с пробным периодом использования в 10 дней. Ashampoo Music Studio поддерживается операционными системами Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 бит), интерфейс переведен на русский язык.

Функции программы Ashampoo Music Studio

Программа Ashampoo Music Studio, хоть и имеет малый размер и невысокие системные требования, предоставляет пользователю довольно широкий набор инструментов по работе с аудиофайлами.

Редактирование аудио. Аудиоредактор Ashampoo Music Studio позволяет выполнять ряд операций над аудио, включая:

Разбиение аудиотрека на любое количество фрагментов продолжительностью от 1 секунды.

Вставка «тишины» любой продолжительности с указанной позиции и/или ее применение к выделенному фрагменту аудио.

Изменение скорости проигрывания и высоты тона (оба параметра либо по отдельности) всего трека либо выбранного фрагмента.

Перемещение начала/конца трека в выбранную позицию.

Усиление и убавление громкости звучания выделенного фрагмента.

Копирование фрагмента аудио в буфер обмена и вставка в любую позицию.

Обрезка выделенного фрагмента с автоматическим объединением или удалением всей остальной части аудио.

Одновременное редактирование до 3-х аудиодорожек с последующим их слиянием в один трек.

Слияние множества аудиофайлов в единую композицию.

Наличие 10-полосного эквалайзера со множеством пресетов и другие функции.

Конвертирование аудио. В плане конвертации аудио программа Ashampoo Music Studio имеет следующие возможности:

Одновременная конвертация сразу нескольких аудиофайлов. При этом входящие файлы могут иметь разные форматы. Имеется возможность добавления плейлистов (программа самостоятельно вставит все файлы, перечисленные в плейлисте).

Поддержка большого количества форматов аудио.

Конвертация в форматы: MP3, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC, OPUS, APE.

Возможность настройки качества аудио путем изменения частоты дискретизации и битрейта.

Конвертация стерео в моно.

Редактирование тегов.

Нормализация звука (приведение громкости звучания трека к единому значению на всем его протяжении) и другие возможности.

Извлечение аудио из видео. Ashampoo Music Studio также можно использовать для извлечения аудио из видеофайлов всех популярных форматов. При этом к извлеченному аудио (или выделенному фрагменту) можно сразу же применить эффект усиления/затухания/тишины и/или отрегулировать громкость звука, вырезать/скопировать фрагмент и затем вставить его в любую другую часть аудиодорожки. После извлечения аудио его можно сохранить в любом из перечисленных выше форматов.

Микширование треков. Программа Ashampoo Music Studio предоставляет простой и мощный инструмент для объединения любого количества аудиофайлов в единый трек. Пользователь может установить порядок проигрывания композиций в нем либо задействовать функцию перемешивания, установить паузу между композициями, отрегулировать скорость их воспроизведения и т.д. Также имеется возможность создания миксов в формате CUE (единый аудиофайл со встроенным плейлистом).

Запись звука. Аудиоредактор Ashampoo Music Studio способен записывать звук с микрофона и любого другого устройства, подключенного к компьютеру (включая MIDI-инструменты). Также возможна запись всего звука, слышимого в динамиках (системные звуки). При этом программа позволяет сразу сохранять аудиозаписи в любом из поддерживаемых форматов.

Создание плейлистов. В Ashampoo Music Studio встроен редактор плейлистов, при помощи которого можно создавать списки воспроизведения в форматах M3U, M3U8, PLS, WPL, XSPF и CUE.

Извлечение аудио с Audio CD и запись дисков. Если в распоряжении пользователя имеется Audio CD диск, с которого необходимо скопировать все треки без потери качества, Ashampoo Music Studio сможет прийти на помощь. При помощи программы также можно скопировать содержимое с одного Audio CD диска на другой, создать MP3 или WMA-диск для воспроизведения на соответствующих проигрывателях.

Редактор обложек. В дополнение ко всему прочему в Ashampoo Music Studio встроен удобный редактор обложек. С его помощью можно быстро создавать цифровые обложки для последующего нанесения на сами оптические диски либо на их упаковки (Slim Case и Jewel Case).