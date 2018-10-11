SoftSalad СОФТСАЛАТ

Запись CD/DVD

Бесплатные программы для записи CD и DVD-дисков с музыкой, фильмами, фотографиями и другими медиа-материалами. Проверенные утилиты для безопасной записи дисков на домашнем компьютере.

Найдено 25 программ

BurnAware Free
BurnAware Free 19.4

Программа для записи CD, DVD и Blue-ray

Рейтинг 4,7 из 5 4,7
Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
AnyBurn
AnyBurn 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3
Ashampoo Burning Studio Free
Ashampoo Burning Studio Free 1.24.13

Программа для записи оптических дисков

Рейтинг 1,0 из 5 1,0
Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7
UltraISO
UltraISO 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Alcohol 120%
Alcohol 120% 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Alcohol 52%
Alcohol 52% 2.1.1.2201

Создать образ диска

Рейтинг 4,5 из 5 4,5
CDBurnerXP
CDBurnerXP 4.5.8

Программа для записи дисков

Рейтинг 4,2 из 5 4,2
DAEMON Tools Pro 8

Создание виртуального образа диска

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
DAEMON Tools Ultra 5

Новое решение в мире монтирования!

Рейтинг 2,1 из 5 2,1
Virtual CD
Virtual CD 10.7.0.0

Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Nero 2014
Nero 2014 15.0.06800

Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0