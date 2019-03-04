Для надежного хранения информации пользователи по-прежнему могут записать важные файлы и папки на диски (CD и DVD). Выполнить операцию прожига можно с помощью специальных программ для Windows.

Nero Burning ROM Nero Burning ROM — программа для прожига дисков CD, DVD и Blu-Ray. Приложение поддерживает все типы приводов, возможность копирования CD/DVD дисков и функцию стирания перезаписываемых носителей информации. Пользователи могут создать аудио-CD и видео-DVD для воспроизведения на мультимедийных проигрывателях. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на русском языке. Модель распространения программы Nero Burning ROM — условно-бесплатная, полная лицензионная версия стоит 43 доллара. После запуска программы откроется окно создания нового проекта. Здесь можно выбрать тип диска: CD, Аудио компакт-диск, CD смешанного режима и т.д. В разделе "Мультисессия" нужно выбрать пункт "Без мультисессии". Далее откроется главное окно утилиты Nero Burning ROM, в котором расположены основные инструменты для прожига и копирования дисков. Чтобы записать информацию на CD или DVD, необходимо добавить новые файлы. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на рабочей области и выбрать пункт "Добавить файлы". Следующий этап — использование функции "Запись", которая находится на верхней панели инструментов. Откроется окно "Записать проект". Здесь надо отметить галочкой нужного действия, установить скорость записи и метод выполнения операции. Также необходимо указать количество копий и включить функцию защиты опустошения буфера. Чтобы начать процесс записи данных на диск, осталось нажать кнопку "Прожиг". Преимущества Nero Burning ROM: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

работа со всеми типами приводов;

возможность создания аудио— и видео-CD/DVD;

инструмент для копирования компакт-дисков. Недостатки: нет функции создания загрузочного ISO.

Ashampoo Burning Studio Ashampoo Burning Studio — программа для работы с носителями информации CD, Blu-Ray и DVD. Приложение дает возможность записывать данные на диск и создавать аудио-CD и видео DVD. В ПО есть инструмент для разработки обложек и вкладышей, функция создания и записи образов, а также возможность стирания перезаписываемого диска. Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на русском языке. Модель распространения программы Ashampoo Burning Studio — условно-бесплатная, лицензия стоит 860 рублей. В главном окне утилиты нужно перейти в раздел "Запись данных" и выбрать инструмент "Новый диск". Откроется новое окно записи файлов и папок. На первом этапе работы следует добавить файлы для записи. Для этого используется функция "Добавить" в правой части окна. В нижней части интерфейса отображается линия, на которой показано сколько памяти занимают файлы на диске. После добавления файлов необхолимо нажать кнопку "Далее". После этого начнется процесс записи данных на CD или DVD. Время выполнения операции зависит от нескольких факторов: скорость чтения и записи привода, общий размер файлов, скорость компакт-диска. Преимущества Ashampoo Burning Studio: удобный интерфейс на русском языке;

возможность создания аудио-CD;

наличие инструмента для разработки обложек и вкладышей;

функция создания и записи образов;

инструмент для создания резервных копий данных с дисков;

возможность удаления информации с перезаписываемых носителей информации. Недостатки: нет возможности создания загрузочных дисков.

BurnAware Free BurnAware Free — программа для записи DVD, CD и Blu-Ray. В утилите есть возможность прожига образов и создания аудио компакт-дисков, функция создания ISO и загрузочных дисков. Также доступен инструмент для проверки носителя информации и возможность удалить информацию с перезаписываемого диска. Утилита полностью бесплатная, совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. После запуска программы откроется главное окно, где расположены все инструменты для работы с носителями информации. Чтобы выполнить запись файлов на диск, следует выбрать пункт "Диск с данными", который находится в разделе "Данные". Откроется окно создания диска с данными. На первом этапе работы необходимо добавить файлы для записи. Для этого нужно выбрать пункт "Добавить", который расположен на верхней панели инструментов. В нижней части окна отображается общий размер добавленных файлов и папок на диске. Здесь пользователи могут выбрать тип носителя информации и формат. На панели инструментов есть возможность выбора скорости записи: 16x, 12x, 8x, 6x, 4x, 2x. Чтобы начать процесс записи файлов и папок на CD, DVD или Blu-Ray-диск, необходимо нажать кнопку "Записать", которая расположена на верхней панели инструментов. Время прожига диска зависит от выбранной скорости и общего размера записываемых файлов и папок. Преимущества BurnAware Free: интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

инструмент для проверки диска на ошибки;

возможность создания образов формата ISO;

инструмент для создания аудио-CD;

функция очистки перезаписываемых носителей информации. Недостатки: нет инструмента для создания обложек.

ImgBurn ImgBurn — утилита, которая дает возможность записи информации на диск. С помощью приложения пользователи могут записать папки, файлы (изображения, музыка, фильмы, текстовые документы), ISO-образы на CD или DVD. Есть возможность копирования и снятия защиты с DVD-дисков, а также инструмент для выполнения верификации данных на носителях информации. Программа бесплатная, работает на всех актуальных версиях Windows (32 и 64 бит), но интерфейс англоязычный. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены инструменты для прожига дисков. Чтобы записать образ на носитель информации, надо выбрать функцию "Write image file to disc". Для записи файлов или папок выберите "Write files/folders to disc". После выбора раздела необходимо добавить файлы для записи на диск. Чтобы выполнить это действие, следует нажать правой кнопкой мыши в окне расположения данных и выбрать пункт "Browse for a file" или "Browse for a folder". В разделе "Destination" нужно указать диск, на который будут записаны файлы или папки. Есть возможность выбора действия после записи: "Verify" и "Test Mode". Чтобы начать процесс прожига диска, необходимо нажать кнопку "Build". Под главным окном программы ImgBurn расположен раздел "Log". Есть отображаются все действия, которые выполняет приложение: название текущей операции, время запуска. Преимущества ImgBurn: простой интерфейс;

бесплатная модель распространения;

возможность записи образов, файлов и папок на диск;

инструмент для верификации данных на носителе информации;

функция снятия защиты с DVD-дисков. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

нельзя создать аудио-CD и видео-DVD.

CDBurnerXP CDBurnerXP — приложение для записи данных на диск, с помощью которой можно создавать загрузочные и мультисессионные диски, а также ISO-образы. В утилите есть инструменты для копирования носителей информации и удаления файлов с перезаписываемых дисков и возможность создания аудиодисков. Программа полностью бесплатная, совместима с Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. После запуска программы откроется главное окно. Чтобы перейти к процессу записи файлов на диск, следует выбрать инструмент "Диск с данными". Откроется новое окно "Проект данных". Здесь пользователям нужно добавить файлы для записи используя встроенных проводник или воспользоваться функцией "Добавить", которая расположена на панели инструментов. В нижней части интерфейса отображается общий размер добавленных файлов. Также пользователи могут выбрать количество создаваемых копий. После добавления данных для записи необходимо нажать кнопку "Записать", чтобы начать процесс работы приложения CDBurnerXP. Преимущества CDBurnerXP: удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность создания видео-DVD и аудиодиска;

инструмент для удаления информации с перезаписываемых дисков;

функция для записи образов формата ISO. Недостатки: нет возможности создания загрузочных дисков;

отсутствует инструмент для проверки компакт-диска на наличие ошибок.

Burn4Free Burn4Free — небольшая утилита для записи CD/DVD-дисков. В приложении есть возможность интеграции в проводник Windows, возможность очистки диска и функция для выбора скорости записи данных на носитель информации. Программа бесплатная, совместима со всеми актуальными версиями Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. На первом этапе работы с приложением нужно добавить файлы для записи на диск. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить", которая расположена на верхней панели инструментов ПО. На нижней панели отображается общее количество добавленных файлов и их размер. В верхней части окна пользователям нужно указать название диска и установить скорость записи. Чтобы начать процесс записи информации на CD или DVD, необходимо выбрать пункт "Запись" на панели инструментов. Преимущества Burn4Free: бесплатная модель распространения;

удобный интерфейс на русском языке;

инструмент для очистки перезаписываемых дисков;

интеграция в Windows Explorer. Недостатки: нет возможности создания и записи образов;

нельзя создать аудио-CD и видео-DVD.