Чем открыть NRG — программы для работы с форматом NRG

Файлы NRG представляют собой образы дисков, созданные с помощью Nero Burning ROM, популярного программного обеспечения для записи и копирования оптических дисков. Формат файла NRG является собственным форматом Nero. Ранее единственной программой, способной полноценно работать с образами данного типа, являлась исключительно Nero Burning ROM. Но в настоящее время с NRG-файлами способны работать и другие приложения. С их помощью можно производить любые операции с NRG-образами: записывать на диск, извлекать содержимое, конвертировать в другие форматы образов дисков и т.д.

Далее мы рассмотрим 3 утилиты для работы с NRG, а также приведем краткие инструкции по их работе с образами NRG.

UltraISO Условно-бесплатная программа UltraISO — многофункциональное приложение для работы с образами дисков различных форматов. Программа также поддерживает и NRG-образы, обеспечивая возможность извлечения данных из них, редактирования (можно добавлять новые или удалять имеющиеся файлы и папки), монтирования и конвертации в другие форматы. Для открытия NRG-образов при помощи UltraISO достаточно сделать следующее: Перетащить при помощи мыши, открыть папку с образом при помощи встроенного файлового менеджера и затем два раза кликнуть по файлу либо использовать меню Файл > Открыть и указать в диалоговом окне путь до NRG-образа:

Структура (папки) NRG-образа отобразится в левой части окна программы UltraISO, а его содержимое (файлы) — в правой: Функции UltraISO по работе с NRG-образами: Чтобы быстро извлечь содержимое отрытого NRG-образа, в правой части окна UltraISO следует отметить извлекаемые файлы/папки, кликнуть по ним правой кнопкой мыши и выбрать из отобразившегося меню пункт Извлечь или Извлечь в:

Открытый в UltraISO образ формата NRG можно подключить в качестве виртуального привода, что позволит просматривать его содержимое в Проводнике Windows (отсюда же можно будет копировать данные из образа на диск компьютера). Для этого нужно нажать клавишу F6 либо выбрать в меню Инструменты пункт Монтировать в виртуальный привод, а затем — в новом окне — кликнуть по кнопке Монтировать:

При помощи UltraISO также можно конвертировать NRG-образ в образ формата ISO, BIN (BIN/CUE), ISZ (сжатый ISO), Alcohol (MDF/MDS), а также CloneCD (IMG/CCD/SUB). Для этого из меню Инструменты выбираем Пункт Конвертировать, затем — в новом окне — выбираем формат, указываем путь для сохранения образа и кликаем по кнопке Конвертировать для запуска процесса конвертации.

Идем дальше.

WinISO Условно-бесплатная программа WinISO — еще одна программа для работы с образами дисков. Помимо прочих форматов, она также поддерживает NRG-образы, позволяя монтировать их, просматривать и извлекать содержимое, а также конвертировать в другие форматы образов. Для открытия NRG-образа при помощи WinISO также можно использовать перенос файла при помощи мыши либо функцию открытия (кнопка Открыть файл):

Другие доступные операции WinISO с NRG-образами: Чтобы смонтировать образ в виртуальный дисковод, достаточно сразу после открытия NRG-файла кликнуть по кнопке Монтировать:

Для извлечения и сохранения на компьютере данных из NRG-образа следует выделить при помощи мыши извлекаемые файлы/папки, кликнуть по кнопке Извлечь, затем — в новом окне — указать папку для сохранения данных и нажать кнопку ОК для запуска процедуры.

Конвертация NRG-файлов в другие форматы при помощи WinISO осуществляется следующим образом: кликаем по кнопке Преобразовать, затем — в новом окне — указываем путь до конвертируемого NRG-образа (Выбор файла), выбираем в списке Формат вывода желаемый формат, указываем путь до сохранения нового файла (Имя файла) и кликаем по кнопке ОК для запуска процедуры конвертирования:

