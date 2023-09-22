Чем открыть NRG — программы для работы с форматом NRG

Файлы NRG представляют собой образы дисков, созданные с помощью Nero Burning ROM, популярного программного обеспечения для записи и копирования оптических дисков. Формат файла NRG является собственным форматом Nero. Ранее единственной программой, способной полноценно работать с образами данного типа, являлась исключительно Nero Burning ROM. Но в настоящее время с NRG-файлами способны работать и другие приложения. С их помощью можно производить любые операции с NRG-образами: записывать на диск, извлекать содержимое, конвертировать в другие форматы образов дисков и т.д.
Далее мы рассмотрим 3 утилиты для работы с NRG, а также приведем краткие инструкции по их работе с образами NRG.
UltraISO
Условно-бесплатная программа
UltraISO — многофункциональное приложение для работы с образами дисков различных форматов. Программа также поддерживает и NRG-образы, обеспечивая возможность извлечения данных из них, редактирования (можно добавлять новые или удалять имеющиеся файлы и папки), монтирования и конвертации в другие форматы.
Для открытия NRG-образов при помощи UltraISO достаточно сделать следующее:
- Перетащить при помощи мыши, открыть папку с образом при помощи встроенного файлового менеджера и затем два раза кликнуть по файлу либо использовать меню Файл > Открыть и указать в диалоговом окне путь до NRG-образа:
- Структура (папки) NRG-образа отобразится в левой части окна программы UltraISO, а его содержимое (файлы) — в правой:
Функции UltraISO по работе с NRG-образами:
- Чтобы быстро извлечь содержимое отрытого NRG-образа, в правой части окна UltraISO следует отметить извлекаемые файлы/папки, кликнуть по ним правой кнопкой мыши и выбрать из отобразившегося меню пункт Извлечь или Извлечь в:
- Открытый в UltraISO образ формата NRG можно подключить в качестве виртуального привода, что позволит просматривать его содержимое в Проводнике Windows (отсюда же можно будет копировать данные из образа на диск компьютера). Для этого нужно нажать клавишу F6 либо выбрать в меню Инструменты пункт Монтировать в виртуальный привод, а затем — в новом окне — кликнуть по кнопке Монтировать:
- При помощи UltraISO также можно конвертировать NRG-образ в образ формата ISO, BIN (BIN/CUE), ISZ (сжатый ISO), Alcohol (MDF/MDS), а также CloneCD (IMG/CCD/SUB). Для этого из меню Инструменты выбираем Пункт Конвертировать, затем — в новом окне — выбираем формат, указываем путь для сохранения образа и кликаем по кнопке Конвертировать для запуска процесса конвертации.
Идем дальше.
WinISO
Условно-бесплатная программа
WinISO — еще одна программа для работы с образами дисков. Помимо прочих форматов, она также поддерживает NRG-образы, позволяя монтировать их, просматривать и извлекать содержимое, а также конвертировать в другие форматы образов.
Для открытия NRG-образа при помощи WinISO также можно использовать перенос файла при помощи мыши либо функцию открытия (кнопка Открыть файл):
Другие доступные операции WinISO с NRG-образами:
- Чтобы смонтировать образ в виртуальный дисковод, достаточно сразу после открытия NRG-файла кликнуть по кнопке Монтировать:
- Для извлечения и сохранения на компьютере данных из NRG-образа следует выделить при помощи мыши извлекаемые файлы/папки, кликнуть по кнопке Извлечь, затем — в новом окне — указать папку для сохранения данных и нажать кнопку ОК для запуска процедуры.
- Конвертация NRG-файлов в другие форматы при помощи WinISO осуществляется следующим образом: кликаем по кнопке Преобразовать, затем — в новом окне — указываем путь до конвертируемого NRG-образа (Выбор файла), выбираем в списке Формат вывода желаемый формат, указываем путь до сохранения нового файла (Имя файла) и кликаем по кнопке ОК для запуска процедуры конвертирования:
AnyBurn
Условно-бесплатная программа
При помощи программы AnyBurn также можно выполнять ряд действий над образами дисков различных форматов. Бесплатная версия приложения не монтирует образы. Интерфейс программы выполнен в виде Мастера, т.е. для выполнения той или иной задачи от пользователя потребуется выполнение ряда (4-5) шагов.
Так, для просмотра содержимого и извлечения данных из NRG-образов, нужно сделать следующее:
- В основном окне программы кликнуть по кнопке Показать/извлечь файлы из файл-образа:
- В следующем окне указываем путь до NRG-образа:
- В следующем окне содержимое NRG-образа можно просматривать при помощи встроенного файлового менеджера. Если требуется извлечь все содержимое образа, сразу кликаем по кнопке Далее. Если только определенную часть — сначала выделяем нужные файлы/папки мышкой и только потом кликаем по кнопке Далее:
- Указываем путь для извлечения файлов из NRG-образа и вновь кликаем Далее:
- Дожидаемся окончания процесса извлечения файлов:
Также при помощи AnyBurn можно изменить формат образа NRG:
- Выбираем в главном окне задачу Преобразовать формат файл-образа:
- Заполняем поля с путями, выбираем формат сохранения образа (ISO, BIN/CUE или DAA) и кликаем по кнопке Преобразовать:
- Ожидаем завершения процесса: