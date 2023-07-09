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UltraISO

UltraISO

Создание виртуальных образов дисков

4,0 (10)
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Актуальная версия 9.7.6.3860
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История изменений

Версия 9.7.6.3860

  • Новая функция «AutoSplit» – теперь можно записать загрузочную UEFI-флешку прямо из образа Windows 10.
  • Поддержка сверхбольших файлов в UDF-образах – теперь можно создавать образы с отдельными файлами более 200 ГБ.
  • Поддержка виртуальных приводов Daemon-tools Pro версии 8.
  • Обновлён кодировщик Lame до версии 3.10 (лучше сжатие MP3).
  • Небольшие улучшения и исправления ошибок.

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Оценки программы

4,0

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