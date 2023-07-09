UltraISO — многофункциональная программа для работы с образами дисков (но большая часть функций рассчитана на работу с ISO-образами). Это условно-бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Важно! Последний раз программа обновлялась разработчиками в мае 2021 года

Функции программы UltraISO

При своем небольшом размере программа UltraISO имеет довольно богатый функционал, особенно, если учитывать число настраиваемых параметров и активируемых опций, доступных в рамках той или иной функции. В целом, приложение UltraISO используется для решения следующих задач:

Просмотр и извлечение содержимого поддерживаемых программой файлов-образов, куда, помимо ISO, входят еще более чем 40 форматов.

Конвертация (преобразование) образов из одного формата в другой (ISZ, BIN/CUE, NRG, MDF/MDS и IMG/CCD/SUB).

Создание образов либо из установленного в дисковод диска, либо с использованием собственных файлов и папок с последующим сохранением в одном из перечисленных выше форматов.

Сжатие образов в формате ISZ с возможностью разделения выходного файла на несколько частей по указанному размеру и защиты паролем с использованием алгоритмов шифрования AES 128/192/256.

Добавление к содержимому образа пользовательских файлов и папок, а также удаление уже имеющихся объектов.

Монтирование образов в виртуальные оптические приводы, которые можно создавать из программы UltraISO (также можно указать программе, чтобы она использовала любую другую внешнюю утилиту для создания виртуальных приводов).

Возможность скрытия файлов и папок перед их монтированием в виртуальный привод (скрытые объекты не будут доступными при открытии виртуального привода из «Проводника», даже если активна опция отображения скрытых файлов и папок).

Запись образов на оптические диски.

Создание из файлов-образов загрузочных дискет, дисков и USB-Flash накопителей с возможность использования собственного загрузочного файла (в т.ч. и вместо уже присутствующего в записываемом файле-образе).

Копирование Audio CD с сохранением аудио-файлов в формате WAVE и создание собственных компакт-дисков Audio CD на основе MP3 и/или WAV-файлов.

Создание и проверка подлинности контрольной суммы образов ISO: MD5, CRC-16 или CRC-32.

Отдельно отметим решения, использованные в пользовательском интерфейсе. В UltraISO присутствует свой собственный файловый менеджер, позволяющий не только просматривать содержимое локальных накопителей, но и добавлять в обработку образы, файлы и папки путем их перетаскиванием мышью.

Бесплатная версия UltraISO имеет ограничение по размеру обрабатываемых образов дисков в 300 Мб.