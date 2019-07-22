Что такое нежелательное ПО (программное обеспечение)?

Ранее любое программное обеспечение делилось на две большие категории — вредоносное и нет. Затем к этому списку добавили еще две категории — нежелательное и потенциально нежелательное ПО. Что это за программы, почему они так классифицируются, безопасны ли они? Ответим на этот и сопряженные вопросы.

Что такое нежелательная программа? К "нежелательным" обычно причисляют программы, выполняющие относительно безопасные действия за компьютером, но без ведома пользователя. Каждый антивирус по-своему видит в действиях той или иной программы нежелательные моменты поведения. Одна антивирусная программа моментально заблокирует такое приложение, другая — выведет сообщение о возможной угрозе, третья не обратит на него никакого внимания. Важно отличать вредоносное ПО от нежелательного ПО. Если первые наносят прямой ущерб компьютеру и конфиденциальным данным, то вторые обычно доставляют различные неудобства, которые нельзя причислить к критически опасным. Также следует понимать, что программа, отнесенная антивирусом к "нежелательной", для пользователя часто никакого вреда не несет. Вот небольшой перечень типичных действий, вызывающих у антивирусов или встроенной системы безопасности Windows тревогу: Установка программы, несоответствующей описанию в процессе установки. К примеру, пользователь скачивает какой-нибудь бесплатный фоторедактор, устанавливает его, но в результате получает вообще другую программу.

Скрытая установка других программ (как правило, не вредоносных и вполне полезных). Этим сегодня грешит большинство бесплатных приложений. Чтобы хоть как-то легитимировать свои действия, пользователю все же предоставляется возможность отказа от установки "левой" программы. Но чтобы отказаться от нее, иногда приходится покопаться в настройках, снять где-нибудь плохо заметную галочку и т.п. Словом, ставка делается на невнимательность пользователя.

Изменение структуры/целостности других файлов. Если вы когда-либо устанавливали на компьютер, т.н. кряки (crack) для взлома игр или любых приложений, то, наверняка, сталкивались с сообщением антивируса об обнаружении нежелательного или даже вирусного ПО. То же самое можно сказать о нелицензионных патчах, изменяющих/дополняющих функциональность программ. Кряки и патчи вносят изменения или подменяют исполнимые EXE-файлы, DLL-библиотеки и т.д., потому вызывают у антивируса и системы такое беспокойство. Но ведь мы с вами знаем, что они не опасны (по крайней мере, те, что были получены из проверенных источников).

Продолжение работы в фоне после закрытия основного окна. Некоторые программы без уведомления пользователя устанавливают службы, которые автоматически запускаются при загрузке и работают на компьютере после закрытия. Как правило, такие приложение затем выводят на экран всевозможные уведомления с предложением скачать другие программы.

Изменение настроек других установленных программ без ведома пользователя. Чаще всего изменяется домашняя страница в браузере с целью продвижения сайта, рекламирования товаров и услуг.

Вывод на экран заведомо недостоверной информации, например, о "плохом техническом состоянии системы или компьютера" с целью навести пользователя на мысль скачать (как правило, платную) программу для оптимизации ПК или приобрести более мощные компоненты к нему.

Самопроизвольное открытие в браузере сайтов, установка плагинов и другие действия. Как можно заметить, действия большинства нежелательных программ в основном связаны с рекламой и жестким маркетингом с целью продвижения платных приложений, увеличения трафика на сайт и т.д.

Что такое потенциально нежелательная программа? Если некоторые "обычные" нежелательные программы можно приравнять к вирусам, то действия потенциально нежелательного ПО обычно не несут вообще никакой угрозы компьютеру, но в неумелых руках опасность все же могут представлять (потенциально). Антивирусы обычно никак не реагируют на установку и использование подобных приложений, потому как многие из них даже имеют официальную лицензию на запуск в операционных системах Windows. Хотя от антивируса может последовать предупреждение, что скачанная/устанавливаемая/запускаемая "программа является нежелательной, ее следует использовать осторожно, а лучше и вовсе удалить". К "потенциально нежелательному ПО" относятся, например: Торрент-клиенты и подобные им менеджеры загрузок, использующие для обмена данными одноранговые сети (PNP). Понятно, что посредством торрентов зачастую распространяется пиратская программная продукция или вовсе запрещенные цифровые материалы. Если торрент-файл был скачан с какого-нибудь непонятного сайта, никогда неизвестно, что может оказаться внутри.

Установщики программ и драйверов. Опять же, менеджеры ПО/драйверов, скачанные с сомнительных сайтов, могут не только выполнять свою прямую функцию, но и скачивать и устанавливать на компьютер "левые" приложения, в т.ч. и вирусы. Речь не идет о проверенных миллионами пользователей установщиков драйверов и программ. Но и они у разработчиков антивирусов и операционной системы Windows числятся в списках потенциально нежелательного ПО.

Майнинговые программы (майнеры) для "добычи" криптовалют. Здесь может наблюдаться такая картина. Пользователь скачал и установил майнер в надежде заработать денег. Программа буквально пожирает всю мощность компьютера, но результата при этом не дает абсолютно никакого и через длительное время "раскопок". Все просто — отысканные ею уникальные хэш-коды криптовалюты отправляются разработчику программы. Вроде бы и мошенничество, но пользователь сам установил программу, не заплатив ни копейки, а гарантий, что она что-то "откопает" никто не давал.

Рекламные/маркетинговые программы. Тоже служат для заработка, предлагая пользователям зайти на тот или иной сайт, поставить "лайк" в соцсети, зарегестрироваться где-нибудь, оставить сообщение на форуме и т.д. А ведь никогда неизвестно, на какой сайт отправит программа. А если она "попросит" что-нибудь скачать? Какой здесь можно сделать вывод. Потенциально нежелательные программы таковыми считаются лишь потенциально. Но использовать их все же следует с осторожностью.