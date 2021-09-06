Понятие «двухфакторная аутентификация» чаще всего встречается среди программ и приложений, которые отвечают за безопасность компьютера, смартфона и прочих устройств. Оно ассоциируется с надежной защитой. Рассмотрим, что собой представляет двухфакторная аутентификация, принцип ее работы и функции.

Что такое двухфакторная аутентификация?

В процессе аутентификации происходит проверка подлинности пользователя, которая может осуществляться разными способами. Проще всего сравнить пароль, хранящийся в базе данных, с тем, что вводит пользователь при проверке.

Например, при создании аккаунта в социальной сети обычно нужно придумать логин и пароль, после чего система запоминает эти данные. При следующем входе в учетную запись необходимо каждый раз вводить один и тот же пароль — в противном случае доступ к профилю будет закрыт. Так работает обыкновенная аутентификация.

Двухфакторная проверка подлинности является разновидностью многофакторной. В данном случае пользователю недостаточно одного подтверждения своей личности — необходимо предъявить еще одно «доказательство». В зависимости от определенной ситуации может быть несколько разновидностей таких доказательств. По отношению к компьютерам, гаджетам и приложениям применимы два из них:

Знание информации. К этой группе относятся пароли, ПИН-коды, контрольные слова, коды и т.п. Свойства, которыми обладает пользователь. Речь идет о биометрических данных (отпечаток пальца, сканирование радужной оболочки глаза, лица).

Исходя из названия, двухфакторная аутентификация требует от пользователя подтверждения его личности по двум признакам. Яркий пример — сервисы Google. Чтобы войти в свой аккаунт, пользователю требуется не только использовать правильную комбинацию логин/пароль, но и ввести шестизначный код, который приходит на привязанный к аккаунту номер телефона. Без одного этапа идентификации невозможен и второй.

Основные виды двухфакторной аутентификации:

по SMS;

по телефону;

по электронной почте;

через программное обеспечение;

по биометрическим данным.

В первых трех случаях пользователь получает одноразовый код, который нужно ввести после успешной аутентификации с помощью логина и пароля. Как вариант — на телефон может поступить голосовой звонок, при прослушивании которого вы получаете инструкции для дальнейших действий.