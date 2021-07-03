Режим инкогнито в браузере — что это и зачем нужно?

Во всех современных браузерах присутствует специальный режим работы, гарантирующий, что веб-обозреватель не будет отслеживать действия пользователя. В разных браузерах данный режим именуется по-разному. В Google Chrome — это «Режим инкогнито», в Opera — «Режим приватного просмотра», в Mozilla Firefox — «Приватный просмотр» и т.д. Словом, названия разные, а предназначение всегда одно и то же. Разберемся, для чего нужен данный режим, как он работает и как им пользоваться в разных браузерах.
Запуск режима инкогнито в разных браузерах
Режим инкогнито во всех браузерах всегда предполагает создание отдельного окна. И это всегда можно сделать несколькими способами:
- Использование комбинации клавиш. По умолчанию в Google Chrome и подобных ему браузерах (в т.ч. и Opera) — «Ctrl + Shift + N», в Mozilla Firefox — «Ctrl + Shift + P».
- Создание приватного окна при помощи основного меню браузера:
- Google Chrome — нажимаем в правом верхнем углу окна кнопку «Настройка и управление», затем выбираем «Новое окно в режиме инкогнито».
- Opera — нажимаем кнопку «Alt» для вызова основного меню, затем выбираем в нем пункт «Создать приватное окно»
- Mozilla Firefox — вызываем в правом верхнем углу меню приложения и выбираем в нем пункт «Новое приватное окно».
- Открытие ссылок в приватном окне. Кликните по любой ссылке на открытой странице правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт «Открыть в окне в режиме инкогнито» (Google Chrome), «Открыть в приватном окне» (Opera) или «Открыть ссылку в новом приватном окне» (Mozilla Firefox).
Для чего нужен и как работает режим инкогнито?
Основное предназначение приватного режима работы у любого браузера — сокрытие действий пользователя в интернете от других пользователей того же компьютера. Некоторые ошибочно полагают, что режим инкогнито обеспечивает анонимность в сети, но это далеко не так. Все, что делает браузер в этом режиме работы — не сохраняет (или удаляет при закрытии созданных приватных окон):
- Историю посещенных страниц. Т.е. открытые в приватных окнах сайты не будут впоследствии отражены в истории браузера.
- Coockie-файлы и кэшированные данные с открываемых сайтов. Некоторые сайты хранят на компьютере, к примеру, историю посещенных внутренних страниц, а затем выводят их в блоке вроде «Вы недавно просматривали…». В режиме инкогнито сайты не смогут сохранять подобные данные в виде Coockie-файлов.
- А также данные, введенные веб-формах авторизации, обратной связи, ввода данных банковских карт и т.д. Если, например, авторизоваться на сайте, а затем закрыть приватное окно, то при следующем его посещении логин и пароль придется вводить заново, независимо того, была ли установлена галочка напротив пункта вроде «Запомнить меня».
Однако браузер удаляет не все данные, что были сгенерированы во время его работы в приватном режиме. К ним относятся:
- Любые скачанные на компьютер файлы.
- Целенаправленно созданные пользователем закладки или добавленные в экспресс-панель (начальную/стартовую страницу, список «Избранных») ссылки на сайты.
- Ссылки, сохраненные в облачном сервисе браузера: Mozilla Firefox — это сервис «Pocket», у Opera — «Мой Flow», а у Google Chrome — помимо самих сервисов «Google», также присутствует функция «Список для чтения», куда можно добавлять страницы для чтения «потом» (они хранятся локально на компьютере).
Таким образом, если один пользователь попытается найти в истории браузера посещенные сайты другим пользователем, который работал до него в режиме инкогнито, то у него ничего не получится, ведь данные будут удалены. Однако он по-прежнему сможет просмотреть созданные закладки, скачанные файлы и другие перечисленные выше данные — их придется удалять вручную.
Режим инкогнито не обеспечивает приватность в интернете
Работая в приватном режиме, не стоит полагать, что невозможно отследить действия пользователя. Вот, что следует иметь в виду:
- От сайтов не скрывается IP-адрес компьютера, равно как и местоположение (ведь оно привязано к этому IP-адресу). Если на них присутствует какой-нибудь программный робот, отслеживающий и сохраняющий действия пользователя по его IP-адресу, то он будет это делать. Отсюда также следует, что заблокированные в стране сайты так и останутся заблокированными.
- Адреса посещаемых сайтов не скрываются от владельца сети, к которой подключен компьютер (например, при использовании общедоступной Wi-Fi сети на работе), системного администратора, интернет-провайдера и всеми, кто стоит выше.
- Если на компьютере установлена программа, отслеживающая адреса входящих и исходящих подключений (любой брандмауэр или приложение родительского контроля), она по-прежнему сможет это делать.