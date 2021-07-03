Режим инкогнито в браузере — что это и зачем нужно?

Во всех современных браузерах присутствует специальный режим работы, гарантирующий, что веб-обозреватель не будет отслеживать действия пользователя. В разных браузерах данный режим именуется по-разному. В Google Chrome — это «Режим инкогнито», в Opera — «Режим приватного просмотра», в Mozilla Firefox — «Приватный просмотр» и т.д. Словом, названия разные, а предназначение всегда одно и то же. Разберемся, для чего нужен данный режим, как он работает и как им пользоваться в разных браузерах.

Режим инкогнито во всех браузерах всегда предполагает создание отдельного окна. И это всегда можно сделать несколькими способами:

Для чего нужен и как работает режим инкогнито?

Основное предназначение приватного режима работы у любого браузера — сокрытие действий пользователя в интернете от других пользователей того же компьютера. Некоторые ошибочно полагают, что режим инкогнито обеспечивает анонимность в сети, но это далеко не так. Все, что делает браузер в этом режиме работы — не сохраняет (или удаляет при закрытии созданных приватных окон):

Историю посещенных страниц. Т.е. открытые в приватных окнах сайты не будут впоследствии отражены в истории браузера.

Coockie-файлы и кэшированные данные с открываемых сайтов. Некоторые сайты хранят на компьютере, к примеру, историю посещенных внутренних страниц, а затем выводят их в блоке вроде «Вы недавно просматривали…». В режиме инкогнито сайты не смогут сохранять подобные данные в виде Coockie-файлов.

А также данные, введенные веб-формах авторизации, обратной связи, ввода данных банковских карт и т.д. Если, например, авторизоваться на сайте, а затем закрыть приватное окно, то при следующем его посещении логин и пароль придется вводить заново, независимо того, была ли установлена галочка напротив пункта вроде «Запомнить меня».

Однако браузер удаляет не все данные, что были сгенерированы во время его работы в приватном режиме. К ним относятся:

Любые скачанные на компьютер файлы.

Целенаправленно созданные пользователем закладки или добавленные в экспресс-панель (начальную/стартовую страницу, список «Избранных») ссылки на сайты.

Ссылки, сохраненные в облачном сервисе браузера: Mozilla Firefox — это сервис «Pocket», у Opera — «Мой Flow», а у Google Chrome — помимо самих сервисов «Google», также присутствует функция «Список для чтения», куда можно добавлять страницы для чтения «потом» (они хранятся локально на компьютере).

Таким образом, если один пользователь попытается найти в истории браузера посещенные сайты другим пользователем, который работал до него в режиме инкогнито, то у него ничего не получится, ведь данные будут удалены. Однако он по-прежнему сможет просмотреть созданные закладки, скачанные файлы и другие перечисленные выше данные — их придется удалять вручную.