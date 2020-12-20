Сколько электроэнергии потребляет компьютер и блок питания?

Приобретая новый компьютер, многие пользователи задумываются об энергопотреблении. Особенно, если речь идет об оснащении офисов множеством единиц вычислительной техники. Вычислить количество потребляемых компьютером ватт довольно просто. Все, что требуется сделать — сложить мощность комплектующих компонентов.

Мощность блока питания — не показатель потребляемой электроэнергии Многие пользователи ошибочно считают, что количество потребляемых компьютером ватт можно быстро определить по надписи на блоке питания (БП). Мощность современных БП варьируется от 300 Вт (обычные офисные ПК) до 1600 Вт и более (мощные игровые компьютеры). Но эта цифра говорит лишь о том, сколько максимум ватт может выдать блок питания, а не о том, сколько он их потребляет.

Из чего складывается общая потребляемая мощность компьютера? Реальное потребление электроэнергии компьютером складывается из показателей мощность основных комплектующих компонентов — материнской платы, процессора, видеокарты, жесткого/SSD-диска. К общей сумме потребляемых ватт также следует добавить мощность монитора. Хотя он и питается от «отдельной розетки», монитор является обязательным к использованию. Также ПК может быть дополнительно укомплектован аудиосистемой (сабвуфером, усилителем), принтером, сканером или иной техникой. Ее мощность также можно сложить с общей суммой потребляемых компьютером ватт. Однако эта техника не питается от блока питания компьютера и не является обязательной к использованию, как в случае с монитором, потому ее мы не будем рассматривать.

Энергопотребление материнской платы Сама по себе системная плата не потребляет много электроэнергии — в среднем около 30-60 Вт (плюс-минус). Ее мощность зависит от уровня энергопотребления встроенных компонентов. К ним относятся, например, интегрированная аудиокарта, видеокарта или сетевая карта. Но их показатели мощности суммируется только в случае, если пользователь не использует аналогичные внешние устройства. Также сюда можно отнести и охлаждающие вентиляторы и планки ОЗУ (оперативная память). Мощность материнской платы, к сожалению, далеко не всегда указывается в документации к ней. Потому к общей сумме потребляемых компьютером ватт можно просто добавить 40-50 Вт.

Энергопотребление процессора Потребляемая мощность центрального процессора (ЦП) зависит от текущей нагрузки на него. В документации к ЦП обычно указывается такой параметр, как «расчетная мощность», от величины которой и стоит отталкиваться. Это и есть максимальный уровень потребления процессором электроэнергии при загрузке на 100% всех его ядер. Но в режиме максимальной мощности процессор работает редко. Обычный серфинг в интернете, просмотр видео, работа с электронными документами и подобные задачи нагружают ЦП в среднем на 40-60%, т.е. примерно на 50% от расчетной мощности. Несложно догадаться, что чем больше у ЦП ядер и чем больше их тактовая частота (а также ряд иных параметров), тем больше энергии тот потребляет. Например, такой бюджетный (на момент написания обзора) процессор для офисного ПК как 4-ядерный AMD Athlon X4 840 OEM при полной нагрузке потребляет 65 Вт электроэнергии, а один из самых современных — 10-ядерный Intel Core i9-9900K — 124 Вт. Данные по энергопотреблению ЦП популярных моделей в трех режимах работы (AVG — среднемаксимальные нагрузки): 2

Энергопотребление видеокарты Все критерии, определяющие уровень энергопотребления процессора, применимы и к видеокарте. Исключением является то, что нагрузка на видеокарту наблюдается только при выполнении специфических задач на компьютере — запуск игр, работа в 3D-приложениях и просмотр видео в высоком разрешении. При серфинге в интернете и выполнении рутинной офисной работы видеокарта работает в режиме минимального энергопотребления — просто выводит картинку на монитор, практически не используя графический процессор. Для примера возьмем бюджетную офисную видеокарту GeForce GT 710. Ее максимальное энергопотребление составляет всего 19 Вт в режиме полной нагрузки. А такая игровая карта как GeForce GTX 1080 Ti потребляет 250 Вт. Вот данные по энергопотреблению некоторых моделей видеокарт в режиме простоя (idle), пиковой нагрузке при обработке 2D-графики (Peak 2D) и 3D-графики (3D Peak):

Энергопотребление жестких (HDD) дисков и SSD-накопителей Жесткие диски при максимальной нагрузке (например, во время копирования больших объемов данных) потребляют около 7-10 Вт электроэнергии. SSD-накопители меньше — порядка 3-5 ватт. Но большую часть времени накопители информации простаивают, потребляя всего 1-2 Вт энергии. В компьютер можно установить одновременно несколько HDD и/или SSD дисков. Для расчета общего уровня энергопотребления достаточно умножить ватты на количество устанавливаемых дисков.

Энергопотребление монитора Современные мониторы потребляют от 10 до 170 Вт электроэнергии и больше. Все зависит от физического размера экрана, технологии изготовления матрицы, максимального разрешения, яркости и многих других параметров. У большинства современных мониторов имеется режим энергосбережения, включение которого позволяет снизить энергопотребления более чем на 50%.