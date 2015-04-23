SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Hetman FAT Recovery

В данном списке представлены программы для замены Hetman FAT Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Hetman FAT Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery

Версия 12.9

Программа для восстановления данных с различных носителей информации

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Hetman Uneraser
Hetman Uneraser

Версия 7.5

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery

Версия 12.0.0.2

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

Оценок пока нет
Hetman Photo Recovery
Hetman Photo Recovery

Версия 4.7

Программа для восстановления удаленных фотографий

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Smart Data Recovery
Smart Data Recovery

Версия 4.9

программа для восстановления удаленных данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CardRecovery
CardRecovery

Версия 6.10.1210

Восстановление данных с карт памяти

Оценок пока нет
Advanced EFS Data Recovery
Advanced EFS Data Recovery

Версия 4.50.51

Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)