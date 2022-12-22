Hetman Uneraser — программа для восстановления удаленных или утерянных данных. С помощью утилиты можно восстановить файлы после форматирования жесткого диска, технического сбоя накопителя, заражения вирусами, очистки «Корзины».

Программа полностью совместима с операционной системой Windows (версии на 32 и 64 бит), начиная с Windows XP и новее. На официальном сайте для загрузки доступна русская версия приложения.

Полная версия программы Hetman Uneraser

Пользоваться возможностями утилиты Hetman Uneraser можно бесплатно. Чтобы получить полную версию программы необходимо приобрести регистрационный ключ (код активации). Стоимость лицензии — 1000 рублей. Преимущества зарегистрированной версии утилиты:

Возможность записи на диск. Пользователи могут заказать запись приложения на CD или DVD, на котором хранятся дистрибутивы ПО. Приоритетная поддержка. В течение 1 года пользователи получают бесплатную техническую поддержку от разработчиков по электронной почте. Каждый владелец лицензионной версии приложения имеет «приоритетный» статус, благодаря которому все проблемы и вопросы решаются быстрее. Бесплатные обновления. Пользователи получают последние обновления программы Hetman Uneraser бесплатно.

Для покупки лицензии доступно три версии:

Домашняя — позволяет использовать приложение только для личных целей.

Офисная — используется в организациях для нужд компаний.

Коммерческая — дает возможность пользоваться возможностями утилиты в коммерческих целях.

Зачем нужна программа Hetman Uneraser?

Чтобы начать процесс восстановления удаленных файлов, нужно запустить «Мастер восстановления». Этот инструмент используется для автоматического восстановления данных. Запустить функцию можно из главного окна утилиты. Для этого следует нажать кнопку «Мастер» на верхней панели управления. В открывшемся окне мастера необходимо выбрать диск с удаленными файлами.

Следующий этап — выбор типа сканирования:

Нормальное сканирование. Поиск удаленной информации по имеющейся информации в файловой системе. Глубокий анализ. Программа будет искать удаленные файлы по сигнатурам (по содержимому файлов).

Далее нужно отметить типы файлов для восстановления: архивы, видеофайлы, аудиофайлы и т.д. На завершающей стадии следует указать критерии поиска: приблизительный размер файлов, дату создания или удаления и т.д. После этого программа запустит процесс поиска. По завершению анализа диска отобразится полный список найденных файлов, которые можно восстановить.