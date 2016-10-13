SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UltraISO

В данном списке представлены программы для замены UltraISO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UltraISO, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
OSFMount
OSFMount

Версия 3.3.1000.0

Программа для монтирования образов дисков и разделов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive

Версия 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
AnyToISO
AnyToISO

Версия 3.9.7

Программа для создания ISO-образов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AnyBurn
AnyBurn

Версия 6.6.0.0

Программа для записи дисков, создания и конвертации образов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
ImDisk Toolkit
ImDisk Toolkit

Версия 2.0.10

Программа для монтирования образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
WinCDEmu
WinCDEmu

Версия 4.1

Программа для монтирования образов ISO

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
DAEMON Tools Pro

Версия 8

Создание виртуального образа диска

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
DAEMON Tools Ultra

Версия 5

Новое решение в мире монтирования!

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)
Nero 2014
Nero 2014

Версия 15.0.06800

Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ImgBurn
ImgBurn

Версия 2.5.8.0

Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)