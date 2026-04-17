PowerISO — программа для работы с образами дисков различного формата. Приложение поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 с архитектурой x86 и x64 (для каждой разрядности ОС предусмотрена своя версия PowerISO), предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Как пользоваться PowerISO?

PowerISO — многофункциональная программа, обладающая различными полезными инструментами для работы с образами дисков, копирования/записи данных на диски, создания загрузочных носителей и т.д. Рассмотрим функционал приложения более подробно.

Большое количество поддерживаемых форматов образов. Программа PowerISO в разной степени поддерживает такие форматы файлов-образов как DAA (формат, разработанный создателями PowerISO), ISO, BIN, CUE, MDF, MDS, ASHDISC, BWI, B5I, LCD, IMG, CDI, CIF, P01, PDI, NRG, NCD, PXI, GI, FCD, VCD, C2D, CDR, DMG, BIF, IMA, FLIP,UIF, ISZ, WIM, ESD, VMDK, VHD и VDI. Кроме того, приложение работает с архивированными данными в форматах RAR, ZIP, 7ZIP и CAB.

Запись дисков. Посредством PowerISO достаточно просто перенести любые файлы на оптические CD/DVD/Bluray диски. Это же относится и к прожигу на диски файлов-образов. Среди поддерживаемых форматов — ISO, BIN, NRG и CDI. Модуль записи на диски позволяет настраивать скорость, поддерживает мультизапись (дозапись файлов на диски с оставшимся свободным пространством) и позволяет стирать RW-диски.

Копирование дисков. Программа PowerISO может скопировать данные с любых дисков на компьютер либо на другой аналогичный диск методом прямого копирования (без создания файла-буфера обмена). В качестве источника для копирования можно выбрать не только физический дисковод, но и любой смонтированный файл-образ (причем он может быть смонтирован любой другой программой).

В приложении также предусмотрена возможность копирования музыкальных композиций с Audio CD с возможностью их сохранения в MP3-формате.

Создание образов. С любого установленного в дисковод диска пользователь PowerISO может снять образ и сохранить его у себя на компьютере в формате ISO, CUE или DAA. При необходимости пользователь может задействовать функцию сжатия данных, выбрав в соответствующей опции степень сжатия (обычная, сильная или максимальная).

Как и в предыдущем случае, в качестве источника данных можно использовать не только дисковод, но любой из поддерживаемых форматов файлов-образов, смонтированных в виртуальный привод.

Программа PowerISO также способна шифровать создаваемые в ней образы, для чего пользователю достаточно ввести пароль (ключ).

Работа с USB-флешками. Утилита PowerISO имеет три основные функции по работе с флешками:

Создание файла-образа на основе содержимого флешки. Низкоуровневое удаление данных с флешки (по окончанию процедуры данные не вообще никак не восстановить). Создание загрузочных USB-флешек. Программа PowerISO поможет разместить на флешке установочные файлы операционных систем Windows и Linux, а также любые загрузочные программы. В качестве исходных данных можно использовать любые поддерживаемые файлы-образы дисков или сами диски, установленные в дисковод. Для возможности создания загрузочных флешек под различные компьютеры и цели предусмотрена возможность установки одного из 4-х методов записи: USB — HDD, USB — ZIP, USB — FDD и «Прямая запись образа».

Преобразование (конвертирование) образов. Все перечисленные выше форматы файлов-образов утилита PowerISO способна конвертировать в формат ISO, BIN, CUE и DAA. Таким образом, у пользователя появляется возможность манипуляции с любыми типами образов дисков — достаточно предварительно преобразовать его в один из этих форматов.

Дополнительные функции.

Наличие встроенного средства DISM для тонкой настройки и редактирования образов дисков с операционными системами Windows.

Конвертирование аудиофайлов из одного формата в другой. Поддерживаются такие форматы как MP3, M4A, WMA, WAV, APE, FLAC и OGG. Для всех форматов предусмотрены настройки качества.

Возможность монтирования образов дисков различных форматов в качестве виртуальных приводов (всего можно смонтировать до 23 образов единовременно).

Редактирование секторов образов при помощи HEX-редактора.

Создание образа жесткого диска размером до 1024 Мб с возможностью добавления в него любых файлов/папок.

Создание архивов ZIP и 7ZIP и другие.

Ограничения бесплатной версии

Бесплатная версия PowerISO не позволяет создавать и редактировать файлы-образы размером более 300 Мб. Других ограничений нет.