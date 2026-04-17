SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PowerISO

PowerISO

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

3,2 (5)
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Актуальная версия 9.5
Скачать 8 MB
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История изменений

Версия 9.5

  • Исправлены некоторые мелкие ошибки и улучшена работа программы.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 9.4

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Оценки программы

3,2

5 оценок Оценок пока нет

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