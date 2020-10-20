DAEMON Tools Pro – программа для работы с защищенными дисками, их дублирования и сохранения.

Инструмент позволяет сохранить копию диска и использовать ее без оригинального носителя и дисковода. Программа создает виртуальный привод и размещает на нем сохраненный образ диска. Специальные алгоритмы позволяют “обходить” большинство известных защитных механизмов, которые используются при записи лицензионных дисков с играми, DVD-фильмами и музыкой.

Дополнительные функции программы: