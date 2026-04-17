Virtual CloneDrive - утилита для открытия образов дисков через CD/DVD привода, созданными в виде виртуальных устройств через эту программу. Отличий от работы со стандартными физическими приводами вы не заметите.
Рекомендуем скачать одно из лучших решений для создания образов дисков и виртуальных приводов - программу Virtual CloneDrive.
Характеристики программы:
- поддержка файлов с форматами .iso, .bin, .ccd и других распространенных расширений образов дисков;
- возможность создания до 8 виртуальных дисков одновременно;
- создание виртуального диска в 2 клика;
- программа распространяется бесплатно.