Virtual CloneDrive - утилита для открытия образов дисков через CD/DVD привода, созданными в виде виртуальных устройств через эту программу. Отличий от работы со стандартными физическими приводами вы не заметите.

Рекомендуем скачать одно из лучших решений для создания образов дисков и виртуальных приводов - программу Virtual CloneDrive.

Характеристики программы: