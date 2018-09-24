SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Virtual CloneDrive

В данном списке представлены программы для замены Virtual CloneDrive. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Virtual CloneDrive, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
OSFMount
OSFMount

Версия 3.3.1000.0

Программа для монтирования образов дисков и разделов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
AnyToISO
AnyToISO

Версия 3.9.7

Программа для создания ISO-образов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 52%
Alcohol 52%

Версия 2.1.1.2201

Создать образ диска

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
ImDisk Toolkit
ImDisk Toolkit

Версия 2.0.10

Программа для монтирования образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
WinCDEmu
WinCDEmu

Версия 4.1

Программа для монтирования образов ISO

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
DAEMON Tools Ultra

Версия 5

Новое решение в мире монтирования!

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)
Virtual CD
Virtual CD

Версия 10.7.0.0

Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (16)
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager

Версия 1.0.0

Программа для создания и записи img-образов на носители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)