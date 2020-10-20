Daemon Tools Ultra – еще одна программа из линейки утилит Daemon Tools, в которой есть весь функционал версии Pro и удобный пользовательский интерфейс.

Daemon Tools Ultra (часто по-русски говорят Демон Тулс Ультра) позволяет пользователям без особого труда создавать виртуальные дисководы, к которым впоследствии можно монтировать образы самых разных форматов. Утилита успешно справляется с Safedisc, Laserlock и Securom.

Основные функции Daemon Tools Ultra:

открывает любой формат образов;

конвертация образов:

создание образов с физического диска;

защита паролем;

поиск в интернете информации о содержимом образа.

Через Daemon Tools Ultra можно создать 32 виртуальных дисковода.