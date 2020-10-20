Daemon Tools Ultra – еще одна программа из линейки утилит Daemon Tools, в которой есть весь функционал версии Pro и удобный пользовательский интерфейс.
Daemon Tools Ultra (часто по-русски говорят Демон Тулс Ультра) позволяет пользователям без особого труда создавать виртуальные дисководы, к которым впоследствии можно монтировать образы самых разных форматов. Утилита успешно справляется с Safedisc, Laserlock и Securom.
Основные функции Daemon Tools Ultra:
- открывает любой формат образов;
- конвертация образов:
- создание образов с физического диска;
- защита паролем;
- поиск в интернете информации о содержимом образа.
Через Daemon Tools Ultra можно создать 32 виртуальных дисковода.