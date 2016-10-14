SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GoldWave

В данном списке представлены программы для замены GoldWave. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GoldWave, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
UltraMixer
UltraMixer

Версия 6.2.1

Программа для созданя и микширования музыки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Wave Editor
Wave Editor

Версия 3.7.0.0

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Wavepad Audio Editor
Wavepad Audio Editor

Версия 8.13

Функциональный аудиоредактор

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Power Sound Editor Free
Power Sound Editor Free

Версия 8.2.2

Популярный редактор музыкальных файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
mp3DirectCut
mp3DirectCut

Версия 2.20

Программа для обрезки музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Nero WaveEditor
Nero WaveEditor

Версия 12.0.12000

Аудиоредактор и запись музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)