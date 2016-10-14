В данном списке представлены программы для замены GoldWave. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GoldWave, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GoldWave.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GoldWave, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GoldWave. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GoldWave, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 13 программ
Версия 1.2.2
Программа для создания музыки
Версия 3.35
Программа для создания и редактирования аудио
Версия 9.0.4
Многофункциональная программа для редактирования аудио
Версия 5.9.0
Программа для создания музыки
Версия 6.2.1
Программа для созданя и микширования музыки
Версия 8.8.1
Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио
Версия 3.7.0.0
Программа для редактирования аудио
Версия 10.0.3
Программа для создания и редактирования музыки
Версия 8.13
Функциональный аудиоредактор
Версия 8.2.2
Популярный редактор музыкальных файлов
Версия 1.7.9.908
Музыкальный редактор
Версия 2.20
Программа для обрезки музыки
Версия 12.0.12000
Аудиоредактор и запись музыки