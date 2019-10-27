GoldWave — многофункциональный аудиоредактор, позиционирующийся разработчиками как профессиональный инструмент для работы с аудио. Это условно-бесплатная программа. Бесплатная версия имеет ограничения по количеству выполняемых команд над аудиофалами: не более 200 за сессию и не более 2500 за все время использования ПО.

Программа работает в операционных системах Windows 7 и выше (32/64 бит), русский язык поддерживается, но перевод некачественный (машинный).

Зачем нужна программа GoldWave?

Аудиоредактор GoldWave имеет довольно большой объем функций и уникальных особенностей:

Интуитивно понятный настраиваемый пользовательский интерфейс, позволяющий одновременно вести сразу несколько независящих друг от друга проектов в одном окне.

Возможность снятия звуков напрямую с устройств воспроизведения и записи, а также с линейного входа аудиокарты (можно даже записывать звуки с любых MIDI-инструментов). Соответствующая функция программы GoldWave позволяет в режиме реального времени визуализировать аудиосигнал, применять к нему различные настройки.

Наличие всех стандартных инструментов обработки аудио — обрезка, вырезание, нарезка на фрагменты, вставка и т.д.

Наличие инструмента преобразования текста в звук (голос) и наоборот.

При обработке файлов большого размера GoldWave задействует для хранения различных временных данных не жесткий диск, а оперативную память, что значительно ускоряет любые операции.

Визуализатор аудиосигнала позволяет детально рассмотреть частоты обрабатываемого звука путем многократного увеличения шкалы визуализации.

Наличие множества аудиофильтров, позволяющих в режиме реального времени накладывать различные эффекты (Dynamics, Echo, Flanger, Mechanize, Reverse, Pan, Pitch), а также устранять шумы, восстанавливать аудио (Noise Reduction, Spectrum Filter, Pop/Click). Всего в GoldWave доступно более 40 разнообразных аудиофильтров.

Наличие специального генератора звуковых сигналов позволяет пользователю самостоятельно создавать несложные аудиоэффекты для их последующего наложения на звук.

Возможность пакетной обработки аудиофайлов. Пользователь может добавить на обработку в программу файлы разных форматов с целью приведения их к единому формату, наложения одинаковых эффектов на все файлы разом и т.д.

Возможность копирования на жесткий диск аудио с CD-дисков с автоматическим разбиением на отдельные файлы различных форматов — MP3, OGG, WMA и др.

Наличие инструмента слияния аудиофайлов, позволяющий очень быстро объединить в единый файл большое количество отдельных файлов, независимо от их исходного формата.

При необходимости в программу GoldWave можно добавить плагины, например: DirectX (при добавлении обеспечит возможность установки любых внешних DirectX-плагинов), APEFile (дает возможность обработки аудиофайлов формата Monkey's Audio — APE), GWBPMCounter (цифровой метроном).

Возможность создания заданий по автоматическому применению множества аудиофильтров к аудио в определенной пользователем последовательности.