GoldWave — многофункциональный аудиоредактор, позиционирующийся разработчиками как профессиональный инструмент для работы с аудио. Это условно-бесплатная программа. Бесплатная версия имеет ограничения по количеству выполняемых команд над аудиофалами: не более 200 за сессию и не более 2500 за все время использования ПО.
Программа работает в операционных системах Windows 7 и выше (32/64 бит), русский язык поддерживается, но перевод некачественный (машинный).
Зачем нужна программа GoldWave?
Аудиоредактор GoldWave имеет довольно большой объем функций и уникальных особенностей:
- Интуитивно понятный настраиваемый пользовательский интерфейс, позволяющий одновременно вести сразу несколько независящих друг от друга проектов в одном окне.
- Возможность снятия звуков напрямую с устройств воспроизведения и записи, а также с линейного входа аудиокарты (можно даже записывать звуки с любых MIDI-инструментов). Соответствующая функция программы GoldWave позволяет в режиме реального времени визуализировать аудиосигнал, применять к нему различные настройки.
- Наличие всех стандартных инструментов обработки аудио — обрезка, вырезание, нарезка на фрагменты, вставка и т.д.
- Наличие инструмента преобразования текста в звук (голос) и наоборот.
- При обработке файлов большого размера GoldWave задействует для хранения различных временных данных не жесткий диск, а оперативную память, что значительно ускоряет любые операции.
- Визуализатор аудиосигнала позволяет детально рассмотреть частоты обрабатываемого звука путем многократного увеличения шкалы визуализации.
- Наличие множества аудиофильтров, позволяющих в режиме реального времени накладывать различные эффекты (Dynamics, Echo, Flanger, Mechanize, Reverse, Pan, Pitch), а также устранять шумы, восстанавливать аудио (Noise Reduction, Spectrum Filter, Pop/Click). Всего в GoldWave доступно более 40 разнообразных аудиофильтров.
- Наличие специального генератора звуковых сигналов позволяет пользователю самостоятельно создавать несложные аудиоэффекты для их последующего наложения на звук.
- Возможность пакетной обработки аудиофайлов. Пользователь может добавить на обработку в программу файлы разных форматов с целью приведения их к единому формату, наложения одинаковых эффектов на все файлы разом и т.д.
- Возможность копирования на жесткий диск аудио с CD-дисков с автоматическим разбиением на отдельные файлы различных форматов — MP3, OGG, WMA и др.
- Наличие инструмента слияния аудиофайлов, позволяющий очень быстро объединить в единый файл большое количество отдельных файлов, независимо от их исходного формата.
- При необходимости в программу GoldWave можно добавить плагины, например: DirectX (при добавлении обеспечит возможность установки любых внешних DirectX-плагинов), APEFile (дает возможность обработки аудиофайлов формата Monkey's Audio — APE), GWBPMCounter (цифровой метроном).
Возможность создания заданий по автоматическому применению множества аудиофильтров к аудио в определенной пользователем последовательности.