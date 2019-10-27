UltraMixer — профессиональная программа для диджеев, с помощью которой можно создавать миксы из музыки и живых выступлений. Софт предоставляет пользователям весь необходимый набор инструментов и функций для создания ремиксов, микширования и т.д.

Есть поддержка AAC и M4A-файлов. В программе UltraMixer доступен трехполосный эквалайзер для настройки качества звука. Можно регулировать высоту тона; при необходимости, пользователи могут изменить оформление интерфейса.

Утилита UltraMixer условно-бесплатная: есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом — 60 минут работы над каждой музыкальной композицией. Стоимость домашней версии (Home) — 50 долларов. Если нужна профессиональная версия утилиты с расширенным функционалом, то доступна версия «Pro Entertain» за 200 долларов. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой UltraMixer?

На первом этапе работы с утилитой UltraMixer, необходимо импортировать музыкальные файлы. Для этого следует нажать кнопку «Import Music» в небольшом окне, которое открывается сразу после запуска софта.

Для этого укажите путь, где находится папка с музыкой — программа загрузит все композиции. Пользователи могут создать музыкальный микс — объединить несколько треков в один с эффектом плавного перехода между композициями. Для этого необходимо добавить музыку — в левую и правую рабочую часть — и поставить их на воспроизведение (желтая кнопка «Play».

Чтобы один трек плавно переходил в другой, потребуется инструмент «Tempo» — для изменения высоты тона. При правильной настройке темпа звука, в первой музыкальной композиции громкость будет постепенно снижаться ближе к концу времени; второй трек будет воспроизводиться плавно — с постепенным повышением громкости.

На созданную музыкальную композицию или отдельный трек можно наложить аудиоэффекты. Для этого в окне виджетов — находится в центральной части интерфейса — выбрать раздел «Special FX 1+2».

После этого откроется раздел с доступными эффектами — их можно применить для любого трека или микса. Например, есть эффект реверса (обратное воспроизведение), ускорение темпа воспроизведения.

Под разделом со списком композиций есть эквалайзер. Здесь можно настроить качество и уровень звука: приглушить басы, изменить высокие и низкие тона, усилить звучание. Справа расположен инструмент регулирования громкости.

При необходимости, пользователи могут записать студийный микс с помощью программы UltraMixer. Для этого нужно выбрать режим работы «Master» — он находится в нижней части интерфейса утилиты.

В левой части окна расположен инструмент «Recording/Broadcasting». Чтобы записать трек, следует нажать кнопку «Record».

С помощью инструмента «GAIN» можно усилить звучание музыкальной композиции. Софт записывает треки в двух форматах: WAV и MP3.

Для записи сторонних звуков или голоса потребуется микрофон. С помощью UltraMixer можно включить функцию снижения громкости музыки во время захвата голоса через микрофон. Для этого необходимо выбрать опцию «Talk» в разделе «Fading» — он находится в главном окне программы.