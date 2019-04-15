Advanced Audio Recorder — программа для записи и редактирования аудио. Приложение предназначено для операционных систем Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит). Поддержка русского языка не предусмотрена. Бесплатная версия Advanced Audio Recorder не имеет функциональных ограничений, но ее нельзя использовать более 30 дней.

Функции Advanced Audio Recorder

Программа Advanced Audio Recorder имеет две основные функции — запись аудио из любых источников (звук снимается напрямую с аудиокарты компьютера) и редактирование аудиофайлов.

Звукозапись. Модуль запускается по умолчанию при старте программы. Он достаточно прост и понятен в использовании. Все, что требуется сделать пользователю — нажать на кнопку записи, и любой звук, издающийся из динамиков/в наушниках, приложение будет записывать в файл. Звукозаписывающий модуль может быть настроен по следующим критериям:

Формат записываемого аудиофайла: MP3, OGG, WMA или WAV. Каждый формат имеет дополнительные настройки, определяющие качество звука, количество записываемых аудиоканалов и другие.

Включение/выключение функции автоматического контроля громкости (мощности).

Включение/выключение функции пропуска остановки записи при определенном уровне мощности аудиосигнала (может помочь в ситуациях, когда необходимо пропустить запись слишком громких кратковременных звуков — щелчки, например).

Настройка глобальных горячих клавиш для старта/остановки записи.

Настройка расписания старта записи в определенное время.

Записанные звуки можно сразу же прослушивать, а при необходимости — отредактировать, запустив аудиоредактор.

Редактирование аудио. Основное отличие Advanced Audio Recorder от аналогичных звукозаписывающих программ заключается в наличии мощного аудиоредактора. С его помощью пользователи смогут не только отредактировать только что сделанные записи, но и любые аудиофайлы вообще. Аудиоредактор Advanced Audio Recorder обладает широким функционалом. Вот некоторые из его функций:

Обрезка аудио с точностью до тысячных долей миллисекунды.

Классическая и спектральная осциллограмма.

Частотный анализ звука с различными вариантами визуализации частот — линейная, аналоговая и другие.

Вставка в любую часть редактируемой аудиодорожки звука из файла, микрофона, генератора речи (используется стандартный генератор речи Windows).

Наложение на аудио различных FX-аудиоэффектов — хор, компрессия, фазер, реверберация, вибрация и многие другие.

Фильтрация любого выделенного фрагмента аудио при использовании одного из частотных фильтров.

Быстрое преобразование выделенного фрагмента аудио (например, инвертирование, реверсирование и др.)

Удаление шумов и многое другое.

Аудиоредактор Advanced Audio Recorder также можно использовать в качестве аудиоконвертера (сохранение в форматах MP3, OGG, WAV и WMA). Конвертер позволяет наложить на входной аудиофайл различные FX-эффекты либо применить к нему один из фильтров.