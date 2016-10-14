mp3DirectCut - программа для редактирования музыки. Утилита отлично подходит для нарезки и компоновки аудиофайлов без потери их качества. Можно увеличить или уменьшить громкость, а также находить и вырезать пустые участки в начале или в конце песни. Нарезанный аудиофайл можно установить как звонок телефона.
В программе также реализована возможность записи звука со звуковой карты.
Возможности mp3DirectCut
- вырезание, перестановка и склейка фрагментов аудиофайла;
- настройка затухания и усиления звука;
- устранение пауз;
- разбивка большого файла через поиск смысловых пауз;
- редактирование тегов;
- визуализация звука;
- последующая запись mp3 на диск.