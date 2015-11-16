SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Auslogics Anti-Malware

В данном списке представлены программы для замены Auslogics Anti-Malware. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Auslogics Anti-Malware, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware

Версия 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (169)
Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter

Версия 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Malware Hunter
Malware Hunter

Версия 1.180.0.800

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Microsoft Defender
Microsoft Defender

Версия 102.2310.10002.0

Официальный антивирус Microsoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
K7 Total Security
K7 Total Security

Версия 17.0.0.920

Антивирусная программа с родительским контролем и другими полезными функциями

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
GridinSoft Anti-Malware
GridinSoft Anti-Malware

Версия 4.1.0

Программа для удаления вирусов с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Smadav
Smadav

Версия 14.9

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Trojan Killer
Trojan Killer

Версия 2.1.102.1980

Программа для поиска и удаления вирусов и троянов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
ClamAV
ClamAV

Версия 0.105.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential

Версия 8.8.0.1105

Антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
McAfee Stinger
McAfee Stinger

Версия 12.1.0.3104

Программа для поиска и уничтожения вирусов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
BitDefender Free Edition
BitDefender Free Edition

Версия 1.0.13.61

Бесплатная антивирусная программа для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HitmanPro
HitmanPro

Версия 3.7.9.221

Удаление шпионских модулей

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