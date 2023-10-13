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Microsoft Defender

Microsoft Defender

Официальный антивирус Microsoft

2,6 (12)
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Актуальная версия 102.2310.10002.0
Скачать 13 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 102.2310.10002.0

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Оценки программы

2,6

12 оценок Оценок пока нет

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