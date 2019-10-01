Программы для скачивания игр

Установка игр на компьютер с оптических дисков — прошлый век (за исключением коллекционных изданий). Сегодня практически все игры можно скачать с интернета, и речь не идет об использовании торрент-трекеров, хабов и прочих разновидностей P2P-сетей с пиратским контентом. Существуют специальные клиенты, в которых легко найти игру по вкусу, скачать и установить ее, и все это — в автоматическом режиме.

Как работают клиенты для скачивания игр? Игровые программные клиенты представляют собой цифровой каталог, в котором перечислены все доступные для скачивания игры. Такие клиенты бывают двух типов — сервисы/магазины по аналогии с мобильными устройствами (App Store, Google Play), на которых представлены игры от многочисленных разработчиков. Второй тип — программные клиенты, через которые распространяются игры от конкретного разработчика (и его немногочисленных партнеров). К сожалению, далеко не все доступные для скачивания через такие программы игры бесплатные, зато все — легальные и лицензионные. Бесплатных игр можно найти предостаточно, хотя они часто либо устаревшие, либо в них присутствуют внутриигровые покупки (особенно, если речь идет об онлайн-играх). Рассмотрим несколько популярных клиентов для скачивания игр и приведем инструкции по их использованию.

Steam Steam — наверное, самый известный среди геймеров сервис и одноименный клиент, предоставляющий возможность скачивания игр от многочисленных разработчиков (хотя этим функциональность сервиса не ограничивается). Steam можно назвать аналогом Google Play, но для компьютеров под управлением ОС Windows и Mac. Разработана программа компания Valve — той самой, что прославилась такими знаменитыми играми как Half-Life» и Counter-Strike.

Как пользоваться Steam? Первым делом нужно скачать и установить сам клиент. Сделать это можно через наш сайт. При первом же запуске программа попросит ввести логин и пароль от личного кабинета. Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте или прямо через клиент, воспользовавшись соответствующей функцией (кнопка «Создать новый аккаунт»). Создайте учетную запись и войдите в нее. После авторизации в программе сразу же отроется «Магазин». Для скачивания игры просто кликните по ее названию/баннеру. Если она платная, сначала придется оплатить требующуюся сумму, однако в Steam можно найти массу бесплатных игр. Раскройте меню «Игры», а в нем выберите пункт «Бесплатно»: Все доступные бесплатные игры можно дополнительно отфильтровать по категории. Для этого пролистайте текущую страницу немного вниз, пока в левой ее части не увидите блок «По метке». Выберите подходящий жанр из числа представленных. В центре окна отобразится список доступных игр из выбранной категории. Тут же проявляется один недостаток Steam — почему-то в представленном списке отображаются и платные игры. Но это не страшно. Кликните по названию/баннеру любой игры. На странице выбранной игры кликните по кнопке «Играть». Откроется небольшое окошко «Установка», где вам останется выбрать папку для инсталляции игры и нажать кнопку «Далее». Дождитесь окончания загрузки/установки. Пока Steam выполняет эти операции можно поискать и другие игры. Для просмотра списка всех установленных игр перейдите в раздел «Библиотека». Отсюда же можно запустить игру, кликнув по кнопке «Играть». Ярлык игры также будет размещен на рабочем столе — с него также можно запускаться. Если скачанную игру требуется удалить, в левой части раздела «Библиотека» найдите ее название, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить».

Battle.net Клиент Battle.net разработан компанией Blizzard и предназначен для загрузки игр только от этого разработчика и его партнеров. Большинство представленных здесь игр — ММО (массовые многопользовательские онлайн-игры). И все их можно пересчитать по пальцам: Warcraft of WarCraft, WarCraft III, Diablo III, StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, Call of Duty и Destiny. Почему так мало игр? Дело в том, что Blizzard специализируется именно на многопользовательских играх, которые невозможно сесть и пройти за час-два. А благодаря постоянным обновлениям игрового контента и духу соперничества в них между игроками — они не надоедают. Впрочем, ради справедливости, скажем — в Steam также присутствует целая куча ММО.

Установка и использование Battle.net Клиент Battle.net можно скачать на официальном сайте разработчиков. Как и в случае с клиентом Steam, для использования Battle.net сначала потребуется создать учетную запись. Сделайте это прямо на сайте или в самой программе. Наиболее популярные игры здесь — платные. Бесплатно можно поиграть в карточную игру Hearthstone (нет, она абсолютно никак не связана с классическими картами), Heroes of the Storm (аналог знаменитой DotA), StarCraft II и старую (без графических улучшений) версию StarCraft. В первых трех играх присутствуют необязательные, но облегчающие/приукрашивающие жизнь геймеров внутриигровые покупки. А, к примеру, Warcraft of WarCraft потребуется не только купить, но и ежемесячно оплачивать. Зато в этой игре отсутствуют какие-либо внутриигровые покупки, создающие преимущества одних игроков перед другими, но все-таки они (покупки) присутствуют, хотя и носят исключительно визуальный характер. Войдя в учетную запись, выберите нужную игру в правой части окна программы. Далее просто кликните по кнопке «Установить», все остальное клиент Battle.net сделает самостоятельно. По завершению установки кнопка «Установить» переименуется в кнопку «Играть». Для удаления игры, откройте меню «Настройки» в верхней части страницы удаляемой игры, затем выберите в нем пункт «Удалить».

Origin А этот клиент от другого известного гейм-разработчика — Electronic Arts — той самой студии, в которой родились такие легендарные игры, как футбольный симулятор FIFA, серия ролевых игр Dragon Age, гоночный симулятор Need for Speed, симулятор жизни The Sims и многие другие.

Как пользоваться Origin? Первым делом скачайте клиент. Это можно сделать, как на официальном сайте, так и на SoftSalad.ru. Далее создайте аккаунт на официальном сайте (первая ссылка) либо в самой программе, перейдя во вкладку «Создать учетную запись». Как и в предыдущих двух программах (сервисах), в Origin предусмотрены, как платные, так и бесплатные игры. Но в отличие от Steam, здесь не найти бесплатных игр без внутриигровых покупок. Также у сервиса Origin имеется одна особенность — возможность играть в любые игры по ежемесячно оплачиваемой подписке. Т.е., пользователь может либо полностью купить продукт и пользоваться им сколько угодно, либо оформить подписку и играть до тех пор, пока та действует (вход в игру заблокируется при окончании оплаченного игрового времени). В настоящий момент существует два тарифных плана: Basic (299 руб. в месяц или 1799 руб. при оформлении подписки на год вперед). Данный тарифный план имеет некоторые ограничения, отражающиеся в самих играх (например, отсутствие обновлений). Кроме того, некоторые игры недоступны по подписке Basic. Premier (999 руб. в месяц или 3999 руб. при оформлении подписки на год вперед). Никаких ограничений, доступны все игры. Теперь приведем инструкцию по использованию Origin. Здесь все достаточно просто: После авторизации в программе можно сразу же приступать к поиску и скачиванию подходящей игры. Выбрав игру, кликните по кнопке «Получить игру». Если вы не оформляли подписку, в программе Origin увидите следующее окно: Просто выберите один из подходящих вариантов получения доступа к выбранной игре — оформите подписку либо просто приобретите ее по указанной снизу страницы цене. После перечисления денежных средств одним из способов при клике по кнопке «Получить игру» программа Origin автоматически скачает и установит ее. В разделе «Библиотека» вы можете увидеть список всех скачанных вами игр, а также удалить любую при необходимости.

Uplay Продолжаем обзор игровых клиентов от ведущих гейм-разработчиков. Uplay — детище не менее знаменитой студии Ubisoft, разработавшей такие легендарные проекты, как FarCry, Tom Clancy's, Assassin’s Creed, Watch Dogs и другие.

Установка и использование Uplay Как обычно, все начинается со скачивания клиента. Последнюю версию Uplay можно скачать с официального сайта или SoftSalad.ru: softsalad.ru/software/internet/zagruzki/uplay. После установки программы потребуется войти в учетную запись Ubisoft, которую можно создать прямо в ней: Авторизуйтесь в системе. И сразу же можете приступать к скачиванию игр. Или, вернее сказать, к их покупке. К сожалению, в Uplay бесплатно можно скачать лишь пробные версии некоторых игр от Ubisoft, что позволит оценить качество графики и особенности геймплея. Все доступные демо-версии игр находятся во вкладке «Игры»: Если хотите опробовать одну из игр, кликните по ее баннеру, затем по кнопке «Добавить в Мои игры»: Дальше нажмите кнопку «Загрузить» — все остальное программа Uplay сделает самостоятельно. На этой же странице можно приобрести игру, кликнув по соответствующей ссылке. Во вкладке «Store» можно найти все доступные для покупки игры от Ubisoft, ознакомиться с их стоимостью, а затем и приобрести — все как в обычном интернет-магазине. Как и в случае с Origin, в Uplay можно не только приобрести игры, но и играть в них по подписке с ежемесячной оплатой. Откройте вкладку «Uplay+», чтобы ознакомиться с этой услугой. На момент написания обзора стоимость подписки составляла 999 руб./мес.

GOG Galaxy Клиент GOG Galaxy от игрового сервиса GOG.com по многим параметрам напоминает Steam. Здесь также можно скачивать игры от большого числа разработчиков — как известных, так и не очень. Основной особенностью данного сервиса является, т.н. «без DRM» (Digital Restrictions Management или «Управление цифровыми ограничениями»). Простыми словами — все скачиваемые через программу GOG Galaxy игры целиком и полностью становятся собственностью покупателя. Для их запуска на компьютере не нужно иметь сам клиент — его вообще можно удалить. Попробуйте сделать это, например, с играми, скачанными из Steam или Origin — вы получите ошибку при запуске.

Установка и использование GOG Galaxy Запустите программу и зарегистрируйтесь в сервисе. Войдя в свой аккаунт, можно приступать к скачиванию игр. Наведите курсор мыши на меню «Магазин», где можно будет выбрать подходящий жанр. Кликните по названию/баннеру понравившейся игры. Затем, перейдя на ее страницу, кликните по кнопке «Add to cart» (да, перевод на русский здесь немного хромает). После — кликните по изображению корзины в правом верхнем углу окна, а затем нажмите кнопку «Оформить заказ». Выберите способ оплаты и совершите покупку. После этого купленная игра будет автоматически скачена и установлена. Запустить ее можно будет из раздела «Библиотека» либо с ярлыка на рабочем столе.

Собираем все игры в одно приложение В заключение хотели бы вам посоветовать одну удобную и совершенно бесплатную программу, которая позволит объединить все скачанные игры из всех вышеописанных (и не только) игровых клиентов в одну единую базу. Речь идет о приложении Playnite. С его помощью можно просматривать, организовывать, удалять и выполнять некоторые другие операции над играми, скачанными при помощи клиентов Battle.net, Origin, Steam, GOG, Uplay и других. Еще одна хорошая новость — программа Playnite очень проста в управлении.