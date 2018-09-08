uPlay ("Юплей") — приложение (клиент) для любителей компьютерных игр, созданное разработчиками из Ubisoft (одна из ведущих в мире компаний, работающая в игровой индустрии). При помощи данной программы геймеры смогут получать самые последние новости об играх, уже выпущенных, периодически обновляемых и пока только разрабатываемых в данный момент программистами Ubisoft. Однако основное предназначение клиента uPlay — скачивание игр и объединение в единую виртуальную сеть поклонников продукции этого разработчика.

Внимание! Теперь эта программа называется Ubisoft Connect. Скачать можно тут. Также есть мобильные приложения для Android и iOS.

Функции программы uPlay

Для использования всех возможностей программы uPlay пользователю потребуется выполнить регистрацию в системе. Это абсолютно бесплатно, не требует подтверждения телефонного номера (только электронного почтового адреса). При помощи данной программы пользователь сможет быстро находить интересующие его игры по жанрам. Студия Ubisoft в основном занимается разработкой ролевых игры (как оффлайн РПГ, так и онлайн ММОРПГ), стратегий, шутеров, экшенов и адвенчуров.

Поклонникам продукции Ubisoft значимость клиента uPlay сложно переоценить:

При помощи клиентской программы uPlay игроки со всего мира могут общаться друг с другом посредством встроенного чата. Для добавления контактов в чат понадобятся данные (никнейм) другого игрока — их можно найти на различных форумах в сети либо в играх, поддерживающих мультиплеер.

Практически в каждой игре от Ubisoft предусмотрена система достижений. Чтобы их можно было сравнивать с достижениями других игроков либо получения бонусов за выполнение тех или иных задач внутри игры, без использования uPlay также не обойтись.

На сервере Ubisoft хранится игровой прогресс практически всех игр. В случае утери работоспособности компьютера (например, поломка жесткого диска) или иных обстоятельств игрок всегда сможет продолжить свою игру с того момента, где она прекратилась. Причем для этого не нужно использовать тот же компьютер. Установить uPlay, а затем скачать и продолжить игру можно на любом другом ПК — главное, знать логин и пароль для входа на сервер.

Некоторые игры Ubisoft невозможно запустить без предварительного запуска uPlay.

Практически все игры (кроме пробных версий и некоторых онлайн ММОРПГ), доступные для скачивания из uPlay, являются платными. Для приобретения продукции разработчика используются пластиковые карты различных банков, а также ряд электронных платежных систем, включая российские Яндекс.Деньги, Webmoney и QIWI.

Помимо самих игр, игрокам предлагается приобретение различных дополнений к ним (DLC) и внутриигровой валюты (кредиты, золото и т.п.). Естественно, для этого потребуется установленная на компьютере лицензионная версия игры.

Приобретенная игра или дополнительные материалы к ней, навсегда остается доступной для скачивания и дальнейшего использования.

совместимость с windows

Клиент uPlay ("Юплей") может быть установлен на любой компьютер под управлением Windows Vista и выше (Windows XP не поддерживается) разрядностью 32 и 64 бит. Приложение переведено на русский и ряд других языков.