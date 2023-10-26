Rockstar Games Launcher – официальный клиент для загрузки и запуска игр от Rockstar. В приложении можно приобретать их, а также добавлять экземпляры, купленные в других каталогах. Лаунчер позволяет автоматически обновлять игры, управлять ими и получать актуальные новости о продуктах Rockstar. Русский язык поддерживается.

Программа полностью бесплатна, оплачивать требуется только покупку игр. Если они уже куплены в других магазинах, их можно добавить в коллекцию Rockstar Games Launcher, чтобы запускать из программы. Клиент также определяет игры, которые присутствуют на компьютере, и добавляет их в собственный каталог. Программа поддерживает только 64-битные системы (Windows 7 SP1 и выше).

Возможности Rockstar Games Launcher

Клиент позволяет собрать все имеющиеся игры Rockstar в один каталог и управлять ими из него. В лаунчере можно:

Добавлять купленные продукты разработчика (как физические, так и цифровые копии, при помощи кода активации);

Приобретать новые игры и дополнения к ним;

Получать последние обновления;

Узнавать новости о разработках Rockstar.

Кроме того, программа способна автоматически определять игры, которые установлены в системе, чтобы также интегрировать их в собственный каталог.

Аккаунт и синхронизация

Для работы с Rockstar Games Launcher нужно подключить учетную запись SocialClub. Ее можно создать прямо в приложении. Чтобы сделать это, нужно нажать на ссылку "Создать учетную запись" в разделе со входом в профиль.

Для регистрации нужна только электронная почта, на которую приходит письмо с подтверждением. С помощью аккаунта осуществляется синхронизация игр и параметров. В программе можно управлять им, изменять параметры. Доступна также опция удаления профиля.

Системные требования

Для работы лаунчера требуется наличие библиотек Visual C++ 2015-2019. Если они отсутствуют в системе, инсталлятор может автоматически загрузить их в процессе установки. На диске должно быть не менее 1 ГБ свободного пространства для работы программы. Установка игр займет дополнительное место поверх этого.

Доступные игры

В Games Launcher доступны все игры Rockstar, включая Red Dead Redemption 2, разработки серии Grand Theft Auto и многие другие. Помимо них, в лаунчере можно купить продукцию для внутреннего использования. Например, карты "Акула" для GTA Online.

Rockstar Games Launcher – удобное решение для управления играми. Оно подойдет тем, кто пользуется большим количеством продуктов Rockstar. Установив лаунчер, их можно легко покупать, загружать, обновлять и запускать, выполняя все это в одном месте.