Playnite — программа для создания виртуальной игровой библиотеки и запуска компьютерных игр с возможностью импорта внешних библиотек из других игровых клиентов (Steam, EA, Ubisoft Connect и др.). Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Playnite?
Playnite — это универсальный менеджер компьютерных игр, предназначенный для их организации в виртуальной игровой библиотеке и последующего запуска. В отличие от фирменных лаунчеров клиентов вроде Steam, Playnite не привязан к какой-либо конкретной игровой платформе. Вместо этого в приложении реализована функция ручного добавления и автоматического импорта игр из практически всех существующих игровых клиентов и даже больше.
На момент написания обзора универсальный лаунчер Playnite поддерживал импорт игр из таких известных игровых клиентов, как:
- Steam
- AmazonGames
- net
- EA app
- Epic Games Store
- GOG Galaxy
- Xbox GamePass (Microsoft Store)
- Ubisoft Connect
Однако это — лишь небольшой перечень поддерживаемых игровых платформ. В виртуальную библиотеку Playnite геймеры могут даже добавлять ретро-игры, для запуска которых требуется использование эмуляторов консолей (Sega, NES/Dendy и т.д.).
Функции программы Playnite
Отметим следующие особенности и функциональные возможности Playnite:
- Возможность расширения функционала за счет установки плагинов (добавление дополнительных игровых платформ, эмуляторов для ретро-игр, тем оформления интерфейса программы и пр.).
- Автоматическое скачивание метаданных к добавленным в библиотеку играм (описание, авторство и т.д.). При установке плагина Extra Metadata Loader появляется возможность скачивания саундтреков и видео к играм.
- Возможность группировки и сортировки игр в библиотеке по различным критериям и любым полям метаданных.
- Автоматическое скачивание обновлений игр или отображение уведомлений об их появлении для ручной установки.
- Возможность создания скриптов для автоматизации действий до запуска, во время работы и после остановки игры (например, параллельно с игрой можно запускать трейнер).
- Широкий спектр настроек внешнего вида интерфейса программы.