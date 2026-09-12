SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Playnite

Playnite

Программа для объединения в единую библиотку игр с разных игровых платформ

3,0 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 10.62
Скачать 145 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 10.62

  • Исправлена работа скейлера изображений «Alternative».
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 10.60
    • Исправлен возможный сбой при запуске портативной версии.

Полезные статьи

Программы для скачивания игр
Программы для скачивания игр
Игровые лаунчеры для ПК — лучшие программы
Игровые лаунчеры для ПК — лучшие программы

Оценки программы

3,0

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Playnite