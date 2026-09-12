Playnite — программа для создания виртуальной игровой библиотеки и запуска компьютерных игр с возможностью импорта внешних библиотек из других игровых клиентов (Steam, EA, Ubisoft Connect и др.). Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Playnite?

Playnite — это универсальный менеджер компьютерных игр, предназначенный для их организации в виртуальной игровой библиотеке и последующего запуска. В отличие от фирменных лаунчеров клиентов вроде Steam, Playnite не привязан к какой-либо конкретной игровой платформе. Вместо этого в приложении реализована функция ручного добавления и автоматического импорта игр из практически всех существующих игровых клиентов и даже больше.

На момент написания обзора универсальный лаунчер Playnite поддерживал импорт игр из таких известных игровых клиентов, как:

Steam

AmazonGames

net

EA app

Epic Games Store

GOG Galaxy

Xbox GamePass (Microsoft Store)

Ubisoft Connect

Однако это — лишь небольшой перечень поддерживаемых игровых платформ. В виртуальную библиотеку Playnite геймеры могут даже добавлять ретро-игры, для запуска которых требуется использование эмуляторов консолей (Sega, NES/Dendy и т.д.).

Функции программы Playnite

Отметим следующие особенности и функциональные возможности Playnite: